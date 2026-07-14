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Индексная книга (каталог) CNews*
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Макаренков Константин

СОБЫТИЯ


14.07.2026 3D-печать металлом заменит сборочные операции при создании камер сгорания ракетных двигателей 1
02.03.2022 IDC: итоги 2021 г. и четвертого квартала на российском рынке устройств печати 1
25.11.2021 IDC: итоги III квартала 2021 г. на российском рынке устройств печати 1
22.03.2021 IDC представила итоги 2020 года и IV квартала на российском рынке устройств печати 1
11.12.2020 IDC: российский рынок устройств печати сократился на 3,9% в деньгах 1
01.09.2020 IDC: во втором квартале 2020 года на российский рынок было поставлено 464 тысячи устройств печати 1
10.03.2020 Дорогие принтеры спасли от краха российский рынок печатающих устройств 1
06.02.2020 IDC: поставки устройств печати на российский рынок выросли на 7,7% до $696 миллионов 1
02.08.2019 На российском рынке принтеров серьезный спад. Они больше не нужны 1
04.03.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
27.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
26.02.2019 Исследование IDC: российский рынок устройств печати сократился на 2,4% 1
20.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
19.02.2019 Исследование Kyocera и IDC: объем российского рынка устройств печати вырос до $630 миллионов 1
19.02.2019 KYOCERA анализирует и анонсирует будущее 1
15.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
11.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
29.01.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
12.11.2018 На российском рынке принтеров обвал после долгого и бурного роста 1
12.11.2018 Российский рынок устройств печати за квартал вырос на 6,5% в штуках 1
22.08.2018 IDC: российский рынок устройств печати вырос на 17,1% 1
20.02.2018 Рынок принтеров в России рванул вверх, приспособившись к кризису 1
28.11.2017 Российский рынок печатных устройств резко вырос 1
28.11.2017 IDC: российский рынок устройств печати в III квартале 2017 года вырос на треть 1
29.05.2017 Из-за подорожания устройств в России рынок принтеров рванул вверх 1
29.05.2017 Россия: объем рынка устройств печати в первом квартале 2017 г. вырос на 23,2% 1
14.02.2017 Российский рынок принтеров пошел в рост 1
01.09.2016 Продажи принтеров в России резко скакнули вверх 1
27.05.2016 Россия: объем рынка печатающих устройств в первом квартале 2016 г. вырос на 9% 1
11.02.2016 Рынок принтеров в России ускорил падение 1
17.02.2015 Рынок устройств печати в России упал более чем на 15% 1
20.11.2014 Российский рынок устройств печати просел из-за кризиса 1
11.11.2013 Рынок принтеров и копиров в России впал в стагнацию 1
05.08.2013 Россия: Принтеры теряют покупателей и дорожают 1
16.05.2013 Российский рынок устройств печати сократился на 4,1% в штучном выражении в I квартале 2013 г. 1
05.03.2013 В 2012 г. в Россию было поставлено 4,189 млн устройств печати 1
12.08.2004 Монохромные принтеры доживают офисный век? 1
10.12.2003 НР представил три новых принтера для офиса 1
31.10.2003 Brother: швейные машинки "круче" принтеров 1
10.02.2003 НР-Россия: рост продаж широкоформатных принтеров в 2002 году составил 6% 1

Публикаций - 42, упоминаний - 42

Макаренков Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 493 6
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1676 6
HP Inc. 5876 5
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 5
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Seiko Epson Corporation 908 4
Kyocera Document Solutions Russia - KDRU - Киосера Документ Солюшенз 17 3
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 3
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 73 3
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 54 2
Samsung Electronics 11017 2
Xerox - The Haloid Company 1168 2
Canon 1438 2
OKI - ОКИ Системс Рус 174 2
КСК Технологии 47 2
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 1
HP Services - HPS 27 1
КНИТ 1 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 121 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3009 1
Крок - Croc 1957 1
Konica Minolta 423 1
Diasoft - Диасофт 1128 1
Ланит Урал 17 1
Brother - Brother Industries - Бразер 215 1
ESG - Enterprise Strategy Group 262 1
Ростех - Вертолеты России 180 6
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 6
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 34 6
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1200 5
ПСБ - Промсвязьбанк 956 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 354 5
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 374 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3135 3
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
НСПК - Национальная система платежных карт 942 1
Роснефть НК - нефтяная компания 559 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 147 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 6
Правительство Челябинской области 78 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13689 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3281 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2057 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5402 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1299 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 614 6
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 6
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 6
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 6
Альянстрансатом 6 5
Администрация Твери 5 5
Федеральное казначейство России 1941 5
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 28 5
ФМБА России - Национальный центр спортивной медицины ФГБУ НЦСМ ФМБА России 12 5
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 74 5
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 2
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2866 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6201 35
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1246 30
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3636 27
Принтер струйный - Inkjet printer 737 26
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 457 23
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 610 17
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2024 7
Монохромное изображение - Monochrome image 642 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25377 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26180 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13021 6
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Принтер - скорость печати 590 5
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Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2461 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10832 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2736 2
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8458 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1759 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 435 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 991 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 393 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 663 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4491 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1568 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7737 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1465 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5720 1
IDC - International Data Corporation 4970 30
IDC Russia - IDC Россия 183 20
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8575 9
ITResearch 123 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3938 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 55 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 170 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 23 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2185 6
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727835.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

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Наука

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