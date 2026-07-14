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Макаренков Константин
СОБЫТИЯ
Публикаций - 42, упоминаний - 42
Макаренков Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Корягин Михаил 7 6
|Кудрявцев Олег 7 6
|Соколов Алексей 137 6
|Матвеева Татьяна 110 6
|Чукарин Алексей 59 6
|Носов Михаил 18 6
|Галактионов Вячеслав 9 6
|Осипова Александра 18 6
|Дюбанов Анатолий 95 6
|Калина Роман 62 6
|Масенков Владислав 10 6
|Приданкин Андрей 30 6
|Зыков Игорь 8 6
|Гоцуцов Сергей 17 6
|Исаев Антон 12 5
|Баренбойм Владислав 5 5
|Мухамадеев Ильяс 5 5
|Мозин Олег 5 5
|Балашов Игорь 16 5
|Симаков Олег 113 5
|Емелин Дмитрий 16 5
|Артамохов Павел 6 5
|Иванов Георгий 18 5
|Шадрин Виталий 9 4
|Газизов Алексей 11 4
|Тарасевич Василий 8 4
|Скворцов Иван 3 3
|Израйлев Иван 11 2
|Попов Константин 20 2
|Зайчиков Илья 20 2
|Емельянов Никита 8 2
|Masakazu Uchikura - Масаказу Учикура 6 2
|Копаев Геннадий 16 2
|Абакумов Евгений 226 2
|Определенов Владимир 20 2
|Капленко Валерий 15 1
|Горюнов Павел 6 1
|Шебалов Михаил 1 1
|Голиков Владимир 2 1
|Пасурин Дмитрий 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727835.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727835.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.