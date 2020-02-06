IDC: поставки устройств печати на российский рынок выросли на 7,7% до $696 миллионов

Согласно результатам исследований компании IDC, в 2019 г. поставки производителей на российский рынок печатающих устройств сократились на 1% по сравнению с уровнем 2018 г. до 2,56 млн штук, а в денежном выражении – увеличились на 7,7% до $696 млн. В общем объеме продаж на лазерную технику пришлось около 1,75 млн устройств, в том числе почти 1,15 млн многофункциональных (МФУ); количество проданных струйных устройств составило чуть более 805 тыс. штук, большинство из которых также являются МФУ — их поставлено более 668 тыс. штук.

В IV квартале 2019 г. российский рынок устройств печати вырос на 3,9% в штучном выражении и на 16,5% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За указанный период на российский рынок было поставлено около 831 тыс. принтеров, копиров и МФУ, совокупная стоимость которых составила около $227 млн. Средняя цена устройства увеличилась на 12% по сравнению с IV кварталом 2018 г.

Рынок лазерной техники в четвертом квартале 2019 г. вырос на 4,4% в штучном выражении и на 17,7% в денежном, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сегменте монохромных устройств поставки в штуках скоростной категории до 20 стр/мин сократились на 14,4%, 21-30 стр/мин – увеличились на 30,3%, все остальные категории показали рост.

В сегменте цветной техники сократились поставки скоростных категорий 1-10 стр/мин на 7,6%, 11-20 стр/мин – на 0,2%, старшие категории показали двузначный рост.

Рынок струйной техники в IV квартале 2019 г. показал рост как в штучном — на 3,5%, так и в денежном выражении — на 13,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение поставок в IV квартале показали струйные устройства в ценовых категориях $50-100 и $100-200 (на 29,8% и 2,1% соответственно), при этом почти вдвое увеличились поставки устройств в ценовом диапазоне $200-300 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Прошедший 2019 г., несмотря на откровенно слабые показатели поставок в первом полугодии, тем не менее в итоге показал уверенную положительную динамику поставок, наверстав упущенное во второй половине года и особенно в IV квартале. Некоторую нестабильность в динамике поставок можно объяснить неуверенностью игроков рынка в экономической ситуации и курсах валюты. Продолжает меняться структура поставок: относительная доля более дорогих устройств как в лазерном, так и в струйном сегменте увеличивается», — сказал Константин Макаренков, ведущий аналитик, IDC Russia & CIS.