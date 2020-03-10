Дорогие принтеры спасли от краха российский рынок печатающих устройств

Спасибо спросу на МФУ и дорогие модели

Российский рынок печатающих устройств по итогам всего 2019 г. показал уверенную положительную динамику поставок. По данным аналитиков российского офиса исследовательской компании IDC, слабые показатели поставок в первом полугодии были наверстаны во второй половине года, и особенно в IV квартале 2019 г.

Небольшое сокращение российских продаж печатающих устройств в штучном выражении – всего на 1% год к году, до 2,56 млн, с лихвой компенсировалось ростом на 7,7% в денежном выражении, до $696 млн.

В IV квартале 2019 г. сразу на 29,8% рухнули продажи дешевых струйных устройств в штучном выражении в ценовой категории $50-100, и на 2,1% просели продажи среднего сегмента струйной техники в ценовом диапазоне $100-200. Потери в этих сегментах с лихвой компенсировали поставки устройств в ценовом диапазоне $200-300, где продажи в штучном выражении по итогам 2019 г. почти удвоились.

По итогам всего 2019 г. отрицательную динамику показал бюджетный сектор лазерных монохромных печатных устройств со скоростью печати до 20 страниц в минуту – он просел сразу на 14,4% год к году в штучном выражении.

«Некоторую нестабильность в динамике поставок можно объяснить неуверенностью игроков рынка в экономической ситуации и курсах валюты. Продолжает меняться структура поставок: относительная доля более дорогих устройств как в лазерном, так и в струйном сегменте увеличивается», — отметил Константин Макаренков, ведущий аналитик IDC Russia & CIS.

По итогам 2018 г. CNews сообщал о том, что годовой рост российского рынка устройств печати составил 9% в штуках и 6,5% в деньгах. Тогда на рынок было поставлено 2,58 млн устройств общей стоимостью $630 млн, из них 1,78 млн лазерных устройств, в том числе, 1,38 млн МФУ, и 815 тыс. струйных печатных устройств, включая 667 тыс. МФУ.

В тренде – многофункциональная техника

В IV квартале 2019 г. российский рынок устройств печати показал рост на 3,9% в штучном выражении и на впечатляющие 16,5% в денежном выражении по сравнению с IV кварталом 2018 г. Всего за финальную четверть года на российский рынок было поставлено порядка 831 тыс. принтеров, копиров и МФУ – то есть, фактически треть от всех годовых продаж. Совокупная стоимость квартальных поставок составила около $227 млн, то есть 32,6% от всей стоимости продаж за год.

Рынок устройств печати в России в 2019 г. вырос на 7,7% до $696 млн

По данным IDC, средняя цена печатных устройств по итогам продаж в IV квартале 2019 г. выросла на 12% год к году. Если сравнивать эти данные со средней ценой печатающих устройств на уровне $135 по итогам 2018 г., можно говорить о достижении средней цены печатных устройств по итогам 2019 г. уровня более $151.

Продажи лазерных печатающих устройств в IV квартале 2019 г. увеличились на 4,4% в штучном и на 17,7% в денежном выражении по сравнению с IV кварталом 2018 г. По итогам всего года суммарный объем продаж лазерной печатающей техники в России составил 1,75 млн устройств из них почти две трети (65,7%) – 1,15 млн штук, были представлены многофункциональными устройствами (МФУ).

Аналогичная картина просматривается на рынке струйных печатающих устройств, но здесь тренд на рост продаж МФУ выражен еще ярче. По итогам 2019 г. в России было продано чуть более 805 тыс. таких устройств, при этом подавляющее большинство из них – более 668 тыс. или 83% – являются МФУ.

Скоростные тенденции

По итогам 2019 г. аналитики IDC отметили снижение суммарных продаж монохромных печатающих устройств скоростной категории до 20 страниц в минуту на 14,4% год к году в штуках. В то же время монохромный сегмент со скоростью печати 21-30 страниц в минуту вырос в штуках на 30,3% к 2018 г. Все остальные категории монохромной печати также показали рост.

В сегменте цветной печатающей техники аналитики IDC по итогам года отметили снижение продаж в штучном выражении только в наименее скоростных секторах. На 7,6% год к году упали продажи моделей со скоростью печати 1-10 страниц в минуту, и на 0,2% – моделей со скоростью печати 11-20 страниц в минуту. Все старшие категории цветной печатающей техники показали по итогам года двузначный рост.