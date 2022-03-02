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IDC: итоги 2021 г. и четвертого квартала на российском рынке устройств печати

Согласно результатам исследований компании IDC, в 2021 г. поставки производителей на российский рынок печатающих устройств сократились на 14,4% по сравнению с уровнем 2020 г до 2,3 млн шт., а в денежном выражении – сократились на 8,1% до $610 млн. В общем объеме продаж на лазерную технику пришлось около 1,64 млн устройств, в том числе немного более 1 млн многофункциональных (МФУ); количество проданных струйных устройств составило чуть более 662 тыс. штук, большинство из которых также являются МФУ— их поставлено более 560 тыс. штук.

В IV квартале 2021 г. российский рынок устройств печати сократился на 21,2% в штучном выражении и на 12,1% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. За указанный период на российский рынок было поставлено около 649 тыс. принтеров, копиров и МФУ, совокупная стоимость которых составила около $175 млн. Средняя цена устройства увеличилась на 11,5% по сравнению с четвертым кварталом 2020 г.

Рынок лазерной техники в IV квартале 2021 г. сократился на 18,6% в штучном выражении и на 13,6% в денежном, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.

В сегменте монохромных устройств поставки в штуках скоростной категории до 20 стр/мин уменьшились на 25,3%, 21-30 стр/мин – увеличилась на 29,4%, категория 31-44 стр/мин сократилась на 38,7%, категория 45-69 стр/мин сократилась на 62,1%, категория 70-90 стр.мин сократилась в штуках на 3,6% за IV квартал 2021 г.

В сегменте цветной лазерной техники увеличились поставки скоростной категории 1-10 стр/мин почти на 200%, 11-20 стр/мин – снизились на 16,7%, 21-30 стр/мин – уменьшились на 29,4%, категории 45-69 стр\мин и 70-90 стр\мин показали рост 29,6% и 5,4% соответственно.

Рынок струйной техники в IV квартале 2021 г. показал снижение в штучном выражении — на 27,3%, и снижение в денежном выражении — на 4,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Сокращение поставок в IV квартале показали струйные устройства во всех скоростных категориях за исключением категории 21-30 стр/мин, показавшей двузначный рост.

«В течение всего 2021 г. проблемы с доступностью продуктов продолжали оставаться ключевыми практически для всех производителей печатной техники. Продолжающаяся пандемия и, как следствие, перебои в работе и ограничение производственных мощностей сборочных фабрик и фабрик, выпускающих комплектующие для производства печатных устройств, находящихся главным образом в Юго-Восточной Азии, вызвали значительный дефицит продукции особенно во втором полугодии 2021 г. Значительное отставание объемов производства и логистики от объемов спроса, к сожалению, не дает возможности детально проанализировать структуру и динамику потребительского спроса на устройства печати в 2021 г., значительное улучшение данной ситуации не представляется возможным как минимум ближайшие два календарных квартала», — сказал Константин Макаренков, менеджер по исследованиям IDC Russia & CIS.

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