IDC: итоги III квартала 2021 г. на российском рынке устройств печати

В III квартале 2021 года российский рынок устройств печати уменьшился на 29,2% в штучном выражении и сократился на 10,7% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. За указанный период на российский рынок было поставлено около 574 тыс. принтеров, копиров и МФУ, совокупная стоимость которых составила около $164 млн. Средняя цена устройства увеличилась на 26,1% по сравнению с III кварталом 2020 г.

Рынок лазерной техники в III квартале 2021 г. сократился на 22,5% в штучном выражении и на 7,2% в денежном, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.

В сегменте монохромных лазерных устройств поставки в штуках скоростной категории до 20 стр/мин уменьшились на 42%, 21-30 стр/мин – уменьшились на 5,2%, все остальные категории также показали снижение, за исключением высокоскоростной категории 91-150 стр/мин стр/мин, показавшей рост 38,5%.

В сегменте цветной лазерной техники все категории устройств показали значительное снижение, за исключением категории 1-10 стр\мин и категории 45-69 стр\мин, показавших рост по сравнению с III кварталом 2020 г.

Рынок струйной техники в III квартале 2021 г. показал снижение в штучном выражении — на 44,9%, и снижение в денежном выражении — на 30,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Двузначное сокращение поставок в III квартале показали струйные устройства во всех скоростных категориях за исключением старших категорий со скоростью печати от 70 стр/мин и выше.

«В III квартале 2021 г. проблемы с доступностью продуктов стали ключевыми практически для всех производителей печатной техники. Продолжающаяся пандемия и, как следствие, перебои в работе и ограничение производственных мощностей сборочных фабрик и фабрик, выпускающих комплектующие для производства печатных устройств, находящихся главным образом в Юго-Восточной Азии, вызвали значительный дефицит продукции в III квартале 2021 г. Особенность ситуации заключается в том, что снижение показателей поставок не является следствием снижения потребительского спроса, а следствием технической невозможности поставить на рынок требуемое количество техники, что только "подогревает" как текущий, так и отложенный спрос. К сожалению, значительное улучшение данной ситуации не представляется возможным в как минимум ближайшие два календарных квартала», — сказал Константин Макаренков, менеджер по исследованиям IDC в России с СНГ.