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Принтер СНПЧ Система непрерывной подачи чернил Continuous ink system

СОБЫТИЯ

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30.08.2022 Самые экономичные принтеры: выбор ZOOM 1
02.09.2021 Лучшие гаджеты для школьников: готовимся к учебному году 1
26.08.2021 Обзор Canon PIXMA G3420: беспроводное МФУ на базе СНПЧ 1
25.08.2021 Выбираем цветное МФУ для дома до 20 000 рублей: 7 лучших моделей 2
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 1
03.03.2021 Обзор линейки цветных МФУ для дома «Фабрика печати» Epson: просто добавь чернил 1
12.11.2020 Canon паредставила пять новинок в серии устройств со встроенной СНПЧ 1
04.09.2020 Самые выгодные принтеры и МФУ: выбор ZOOM 1
31.08.2020 Печать без лишних расходов: обзор МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200w 1
22.05.2020 Пандемия обрушила мировой рынок принтеров 1
05.03.2020 Что подарить на 8 марта: 7 гаджетов для женщин 1
25.09.2019 Лучшие МФУ для дома: выбор ZOOM 1
29.08.2019 5 мифов о неоригинальных картриджах 1
29.08.2019 5 мифов о неоригинальных картриджах 1
12.08.2019 Обзор МФУ Brother DCP-T510W: печатаем экономно 2
26.04.2019 Canon показал новинки в московских субтропиках 1
10.01.2019 МФУ и принтеры: лучшие решения для дома и офиса 1
27.12.2018 Обзор МФУ HP Ink Tank Wireless 419 1
07.09.2018 «Эльдорадо» запускает trade-in струйных картриджей 1
22.08.2018 IDC: российский рынок устройств печати вырос на 17,1% 1
09.01.2018 Canon обновила линейку PIXMA G со встроенной системой СНПЧ 1
19.09.2017 Европейская выставка года: стенд Epson на IFA 2017 1
27.05.2016 Россия: объем рынка печатающих устройств в первом квартале 2016 г. вырос на 9% 1
16.03.2016 «Фабрика печати Epson»: 5 лет на рынке 1
24.08.2015 Что подарить школьнику на 1 сентября? Выбор ZOOM 1
20.11.2014 Российский рынок устройств печати просел из-за кризиса 1
14.11.2013 Фабрика печати Epson 1
23.04.2013 Выбор ZOOM: лучшие МФУ для дома 1
22.03.2012 Обзор принтера Epson L800: маленькая революция 1
07.02.2012 Обзор Epson L100: первый в мире принтер с непрерывной подачей чернил 1
03.02.2011 Выбор ZOOM: Лучшие лазерные МФУ 1
29.11.2010 Интервью с экспертом: правда об умном картридже 1
11.09.2008 Как не сломать принтер: руководство пользователя 2
27.09.2007 Совместимые расходники: реальная экономия или грубый обман 1
04.09.2007 Секреты струйных фотопринтеров: картриджи и чернила 1
07.07.2006 Фотокамеры: наращивание возможностей бесконечно 1

Публикаций - 40, упоминаний - 43

Принтер и организации, системы, технологии, персоны:

Seiko Epson Corporation 908 24
Canon 1436 17
HP Inc. 5863 15
Brother - Brother Industries - Бразер 214 10
Apple Inc 13028 6
Samsung Electronics 10965 5
Xerox - Lexmark Int 303 5
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 3
Xerox - The Haloid Company 1167 3
Dropbox 525 2
Crayon. 19 1
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 175 1
Nikon 646 1
Ninestar Corporation - Ninestar Image Tech - G&G - Static Control Components, SCC - Apex Technology - Apex Microelectronics 18 1
НЛМК ИТ - НЛМК Информационные технологии - НЛМК Лаборатория совместных инноваций 15 1
G&G 9 1
Integra 28 1
Масштабные решения 19 1
CloudEyE 8 1
Rekam 34 1
IDT International - Oregon Scientific 26 1
Прибор-сервис ЦЭБР - Научно-производственная фирма 1 1
ИБИК - IBIK 7 1
Seiko Epson Europe B. V. 24 1
Aimoto 14 1
Xiaomi 2166 1
Meta Platforms - Facebook 4601 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 611 1
Intel Corporation 12747 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5794 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2887 1
Razer Inc 84 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 229 1
Citrix Systems 863 1
Fujitsu 2096 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9414 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1362 1
БАРС Груп 570 1
Konica Minolta 422 1
Philips 2094 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 4
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Геометрия НПО 159 1
GoodWill 13 1
Manfrotto 7 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 283 1
Имидж.ру 12 1
МГУ - Биологический факультет - Аптекарский огород - Ботанический сад биологического факультета Московского университета 6 1
Coats 5 1
Почта России ПАО 2323 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2879 1
Столичные аптеки 12 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2373 1
Ак Барс Банк 283 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 147 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2853 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1505 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6173 35
Принтер струйный - Inkjet printer 737 31
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1371 28
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1239 28
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13354 19
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3617 18
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10523 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26427 17
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10679 15
Принтер фотографий - фотопринтер - печатать фотографии 300 14
Оцифровка - Digitization 5106 14
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1413 14
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13136 13
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6600 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14648 11
Принтер - скорость печати 590 11
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 610 11
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12970 11
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 457 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16870 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26997 10
Монохромное изображение - Monochrome image 641 8
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3710 7
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2209 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15316 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23954 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8415 7
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5460 6
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1891 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10536 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6362 5
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1100 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3866 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7858 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6246 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60535 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35470 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12739 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15746 4
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Seiko Epson L - Seiko Epson М - серия МФУ 27 8
Apple AirPrint 119 7
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Epson Фабрика печати 21 5
Seiko Epson WorkForce - Seiko Epson WF - серия принтеров 31 4
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Brother iPrint&Scan 12 4
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Canon Print Business 21 4
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33162 5
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2082 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5441 2
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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