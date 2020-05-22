Пандемия обрушила мировой рынок принтеров
Китайское производство: Ахиллесова пята рынка
Глобальный рынок периферийных устройств печати по итогам I квартала 2020 г. сократился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил в штучном выражении 21,1 млн устройств, сообщили аналитики International Data Corporation (IDC).
Основной причиной резкого падения поставок устройств печати, по мнению аналитиков IDC, стал разрыв цепочек поставок на производственных мощностях в Китае, где выпускается большая часть продукции. Линии по выпуску печатных устройств в I квартале 2020 г. частично простаивали в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
К периферийным устройствам печати в IDC относят принтеры, многофункциональные устройства и цифровые копиры форматов A2-A4, чьей основной функцией является печать документов. Наиболее примечательным фактом на этом рынке за рассматриваемый период стал продолжающийся рост спроса на устройства струйной печати с непрерывной подачей чернил (СНПЧ). По данным IDC, за первую четверть 2020 г. поставки таких устройств выросли на5,5% по сравнению с кварталом годом ранее и составили примерно 3,7 млн штук.
В IDC также отмечают продолжающийся рост популярности цветных лазерных многофункциональных устройств (МФУ) со скоростью печати 21-30 страниц в минуту, продажи которых по сравнению с I кварталом 2019 г. выросли на 3% и составили примерно 793 тыс. штук.
Передел рынка во время кризиса
Больше других от производственных проблем в Китае пострадал лидер рынка компания HP, рыночная доля которой за квартал снизилась сразу на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Продажи Kyocera Group снизились за рассматриваемый период на 6,0%, незначительно – на 0,6%, «просели» поставки принтеров компании Canon.
В то же время две компании из пятерки лидеров продемонстрировали рост поставок своей продукции для печати. Так, квартальные продажи Brother подскочили на 9,6% до более 1,8 млн устройств, в то время как поставки Epson выросли на 0,2% до более 4,3 млн устройств. Позитивные итоги обоих компаний стали возможны за счет успешных продаж в США, Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе, сообщили в IDC.
|Компания
|I кв. 2020 г., штук
|I кв. 2020 г., доля рынка
|I кв. 2019 г., штук
|I кв. 2019 г., доля рынка
|Изменение рыночной доли за год
|HP Inc.
|7 953 805
|42,0%
|9 627 829
|0,38
|-17,4%
|Canon Group
|4 322 142
|19,0%
|4 349 027
|0,2
|-0,6%
|Epson
|4 321 448
|19,0%
|4 312 875
|0,2
|0,2%
|Brother
|1 831 609
|7,0%
|1 670 633
|0,09
|9,6%
|Kyocera Group
|501 469
|2,0%
|533 389
|0,02
|-6,0%
|Остальные
|2 220 189
|10,0%
|2 361 994
|0,1
|-6,0%
|Всего
|21 150 662
|100,0%
|22 855 747
|1
|-7,5%
Источник: IDC, Май 2020
Несмотря на сокращение рынка в целом по миру, ряд регионов в I квартале 2020 г. продемонстрировал рост поставок устройств печати. Лидером по динамике продаж устройств печати стала Япония, здесь за квартал было продано 1,1 млн устройств, что на 5,2% больше чем за I квартал 2019 г.
В то же время продажи устройств печати в Центральной и Восточной Европе увеличились на 1,8% по сравнению с кварталом годом ранее и составили 1,3 млн устройств.
Ранее CNews сообщал, что по итогам 2019 г. российский рынок печатающих устройств продемонстрировал уверенную положительную динамику, при этом сокращение продаж в штучном выражении на 1% год к году до 2,56 млн, с лихвой компенсировалось ростом на 7,7% в денежном выражении, до $696 млн.
По итогам всего 2019 г. в России серьезную отрицательную динамику показал только бюджетный сектор лазерных монохромных печатных устройств со скоростью печати до 20 страниц в минуту – он «просел» в штучном выражении сразу на 14,4% год к году.