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Integra


УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 Deckhouse Kubernetes Platform и low-code-платформа «Интегра» прошли сертификацию совместимости 1
02.09.2021 Лучшие гаджеты для школьников: готовимся к учебному году 1
10.08.2021 Выбираем акустику в машину: лучшие аудиосистемы до 25 000 рублей 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
02.04.2019 Лучшие электронные конструкторы-роботы. Выбор ZOOM 1
05.04.2017 Satel русифицировала мобильное приложение Integra Control для управления системой сигнализации 1
18.01.2017 Оборудование TFortis используется в системе безопасности Новосибирского судоходного шлюза 1
24.12.2015 «Ангстрем-Т» получил отсрочку по долгу в 800 млн евро и построил электростанцию 1
09.06.2015 «Армо-Системы» вывели на рынок ПО Timex SA для объединения системы контроля доступа Smartec с охранной сигнализацией от Satel 1
11.06.2014 Елена Лукутина - В ИТ-проекте, как в сложном рецепте, – важно все 1
16.09.2013 Быт не забыт. Бытовая техника на выставке IFA 2013: большой обзор 1
02.10.2012 Optima завершила внедрение ПО Integra+ на заводе «Червона Зирка» 1
27.01.2012 Panda Security защитила сеть «Соликамского магниевого завода» 1
27.04.2011 Panda Security анонсировала специальное предложение для предприятий среднего бизнеса 1
25.10.2010 «Ганзакомбанк» выбрал решение Panda Security для защиты от ИТ-угроз 1
11.03.2010 Металлургический завод им. Серова выбрал решение Panda для защиты сети 1
05.02.2008 Satel выпустил новую охранно-пожарную сигнализацию с GSM/GPRS модулем 1
28.11.2007 Sfitex 2007: системы безопасности освоили GSM 1
12.11.2007 Satel представила приемно-контрольные приборы для системы сигнализации 1
28.06.2007 Onkyo выпустил ресиверы Integra с выходной мощностью до 2 кВт 1
17.08.2006 Panda представила новое UTM-устройство 1
30.06.2006 Panda представляет новый GateDefender Integra 1
26.07.2002 На рынке появился клон iMac на процессоре Pentium 4 1
13.02.2002 Корпорация Dataradio объявила о выпуске нового радиомодема Integra-H 1
06.08.2001 Lan Plus объявила о начале мировых продаж нового моноблока Integra All-in-One 1
23.02.2001 DSI реализует систему удаленной диагностики пациентов для медицинских центров 1
12.09.2000 Lucent расширила соглашение с Integra Telecom на поставки решений дальней связи и высокоскоростного доступа в интернет 1
02.06.2000 Nokia, Intershop и Integra работают над созданием интегрированного центра 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Integra и организации, системы, технологии, персоны:

Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 498 6
IBM - International Business Machines Corp 9487 3
АРМО ГК - АРМО-Системы 309 3
Ростех - Автоматика Концерн 1692 3
Apple Inc 12333 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 475 2
Smartec 149 2
АРМО ГК 160 2
NetDocuments 1 1
МегаФон 9437 1
Alibaba Group 440 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3266 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13476 1
GitHub 897 1
Bitfury Group 25 1
BFT Group - Бона Фиде Инжиниринг 4 1
Hyperledger - Open Ledger Project 21 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 282 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 339 1
China Mobile 411 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 282 1
Waves Protocol - Waves Platform 11 1
NTT Data - Itelligence AG 42 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1140 1
VeChain 4 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8978 1
AMD - Advanced Micro Devices 4351 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5708 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 126 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 189 1
JVC Kenwood 416 1
Netscape Communications Corporation 422 1
Konica Minolta - Mobotix 33 1
Лаборатория ППШ - Лаборатория противодействия промышленному шпионажу 5 1
Microchip Technology - MicroCHIPS 46 1
PERCo 19 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 141 1
Motorola Solutions - Pelco 68 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7783 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 2
Walmart - Wal-Mart Stores 385 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 21 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2563 1
МКБ - Московский кредитный банк 592 1
Альфа-Банк 1807 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
Газпром нефть 646 1
Renault Groupe 161 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 133 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 534 1
Carrefour 23 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Barclays 121 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 110 1
US Bank 3 1
Ornua 2 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 27 1
Martine Jarlgaard 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 959 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
Газпром ПАО 1377 1
LEGO 250 1
Татфондбанк АИКБ 80 1
РЖД - Российские железные дороги 1953 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 1
Совкомбанк ПАО 265 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1715 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 40 1
Dyson 129 1
ВТБ - ВТБ24 667 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 340 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 62 1
BHP Group - BHP Billiton - Broken Hill Proprietary 10 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 53 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 103 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 55 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1387 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5622 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 300 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1422 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 720 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5044 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3387 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 491 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6318 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 188 1
OpenChain 1 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 229 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25178 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69490 7
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4102 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3853 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54139 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30944 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13172 6
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2196 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22141 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28429 5
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 852 5
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Content-control software - web filtering software - контентная фильтрация - программа ограничения веб-контента 111 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7477 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8698 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10171 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16461 4
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 262 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9489 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21398 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2891 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13053 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10305 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32477 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12474 4
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2168 4
Дистанционное управление - Удалённое управление 1180 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3702 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12692 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6489 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29736 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21354 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9011 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14070 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7592 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11751 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1892 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2766 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26326 3
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1298 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25082 3
Panda GateDefender Performa - Panda GateDefender Integra 29 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5058 3
Microsoft Windows 16028 3
Microsoft Windows 2000 8665 3
Apple iOS 8029 2
Google Android 14386 2
Oracle Java - язык программирования 3260 2
Microsoft Windows 98 449 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 395 1
Hashgraph - Хэшграф - Альтернатива блокчейну - Распределенный реестр 3 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Stellar XLM - криптовалюта 12 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 674 1
Tezos - Программная блокчейн-платформа 5 1
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 34 1
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 21 1
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 33 1
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 34 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 13 1
Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy 72 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
XRP - Криптовалюта 15 1
Alibaba Tmail 10 1
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 1
NEM - New Economy Movement - криптовалюта 7 1
Ledger - криптовалютный кошелёк 12 1
MultiChain - Open source blockchain platform 4 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1423 1
Apple iMac - Серия моноблоков 461 1
IBM Tivoli 282 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 1
Microsoft Windows Embedded 198 1
ITV Face-интеллект 6 1
Fort Telecom - TFortis 16 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 209 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 224 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1689 1
Dassault Systemes - SolidWorks 122 1
Рейман Леонид 1053 1
Геклер Алена 29 1
Сухопаров Анатолий 18 1
Иванов Даниил 8 1
Дмитриев Владимир 37 1
Волкинд Яков 1 1
Симиютин Петр 1 1
Архипов Константин 16 1
Хайдаршин Анвар 3 1
Архипов Дмитрий 12 1
Сурков Сергей 3 1
Knox Alex - Нокс Алекс 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151133 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52780 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18054 5
Польша - Республика 1989 5
Германия - Федеративная Республика 12824 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17654 4
Япония 13401 3
Украина 7705 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13441 2
Южная Корея - Республика 6755 2
Россия - СФО - Новосибирск 4495 2
Нидерланды 3575 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44585 2
Европа 24452 2
Сингапур - Республика 1882 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1761 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 431 1
Бразилия - Федеративная Республика 2412 1
Китай - Тайвань 4069 1
Испания - Королевство 3742 1
Узбекистан - Республика 1809 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 71 1
Эстония - Таллин - Ревель 62 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 123 1
Франция - Французская Республика 7925 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3254 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1753 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 166 1
Украина - Житомирская область - Житомир 29 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5286 1
Германия - Берлин 721 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3559 1
Ирландия - Республика 1019 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14313 1
Италия - Итальянская Республика 4397 1
США - Флорида 769 1
Канада 4933 1
Финляндия - Финляндская Республика 3632 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3166 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 873 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25085 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30672 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49774 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4188 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11221 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5415 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6091 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1578 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19550 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10314 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1791 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11383 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9234 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53283 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7103 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5144 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3570 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 633 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 96 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 184 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 98 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 143 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 216 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 853 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4126 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1128 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 713 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 282 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10289 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1233 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 666 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1520 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5806 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8796 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14406 1
Ergonomics - Эргономика 1640 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3625 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1008 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5101 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5079 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 2
CNews Северо-Запад 24 1
Inquirer 463 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 296 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3364 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 905 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 962 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио 20 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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