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БИТ Банковские информационные технологии


25.03.2025 Максим Тятюшев, «СберТех», — о российской облачной среде разработки со встроенным ИИ-ассистентом 1
23.04.2012 Интервью с CIO банка "АйСиАйСиАй Банк Евразия" 1
28.11.2007 Sfitex 2007: системы безопасности освоили GSM 2
15.11.2007 «АТМ-Интеллект» завоевал первую премию на выставке Sfitex-2007 1
14.05.2001 "РадиоТел" начала коммерческую эксплуатацию системы беспроводной передачи данных для банкоматов и POS-терминалов, обслуживающих пластиковые карты 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

БИТ и организации, системы, технологии, персоны:

Intelvision - Интелвижен Групп 21 2
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 125 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8809 1
PERCo 15 1
Ростех - Автоматика Концерн 1652 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 297 1
Konica Minolta - Mobotix 33 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 188 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 471 1
ИТРИУМ СПб - itrium 8 1
Netscape Communications Corporation 421 1
Smartec 144 1
JVC Kenwood 416 1
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 1
GE Security - General Electric Security - UTC Fire & Security - Interlogix - Kalatel 27 1
Motorola Solutions - Pelco 68 1
Стилсофт - Stil Soft 3 1
Integra 27 1
Лаборатория ППШ - Лаборатория противодействия промышленному шпионажу 5 1
АРМО ГК 150 1
iHome 8 1
РадиоТел - RadioTel 19 1
Сатро-Паладин - Satro-Paladin 7 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 658 1
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 1
СПЭК 1 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 513 1
JetBrains 69 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 724 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7444 2
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 131 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
РЖД - Российские железные дороги 1925 1
Visa International 1953 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Равелин 5 1
ICICI Bank - Industrial Credit and Investment Corporation of India - Индийская корпорация промышленного кредитования и инвестиций - АйСиАйСиАй Банк Евразия 9 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3309 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1392 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5521 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4243 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6293 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 214 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14113 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51599 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2208 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31241 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19962 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11543 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4067 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30107 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12107 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5422 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1832 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6352 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4453 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12621 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 404 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4832 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24438 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25670 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1793 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4139 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1260 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6833 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28075 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2365 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7360 1
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 260 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8555 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11238 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3923 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1549 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5382 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4761 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1061 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 426 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 577 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2260 1
Микрофон - Microphone 2533 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2134 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3219 1
ITV Face-интеллект 6 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5002 1
Google Android 14130 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1345 1
Microsoft Windows Embedded 197 1
Microsoft Windows 15789 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 1
Electron - фреймворк 80 1
ИТРИУМ СПб - itrium soft 2 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
IBM Tivoli 281 1
MasterCard Maestro 155 1
РСХБ - R-Style Softlab - InterBank 137 1
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel OnGuard 27 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 38 1
Oracle - Sun Microsystems - iPlanet 55 1
Smartec ST - Smartec STR - Smartec STC - Smartec STX - Smartec STB - Smartec STM - Smartec STS - Smartec STF - Smartec STL - Smartec STG - Smartec STT 72 1
JetBrains IntelliJ IDEA - среда разработки программного обеспечения 36 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 193 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GIGA IDE - GigaIDE - GigaView 31 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GitVerse 30 1
Геклер Алена 29 1
Иванов Даниил 8 1
Волкинд Яков 1 1
Симиютин Петр 1 1
Самойленко Максим 66 1
Тятюшев Максим 102 1
Россия - РФ - Российская федерация 146527 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17588 3
Германия - Федеративная Республика 12736 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1682 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17243 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3154 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52349 1
Россия - СФО - Новосибирск 4358 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3118 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 165 1
Чехия - Чешская Республика 1311 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 807 1
Россия - ПФО - Самарская область 1341 1
Польша - Республика 1964 1
Украина - Житомирская область - Житомир 29 1
Индия - Bharat 5493 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48593 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18861 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24420 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4900 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5232 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2777 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51781 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4504 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 828 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 614 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1523 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 594 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6229 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2291 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 516 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14664 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29565 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16508 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 812 1
Reference - Референс 186 1
CNews Северо-Запад 24 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 953 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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