Индексная книга CNews*
EDTV Enhanced-definition television 640x480
Публикаций - 154, упоминаний - 154
EDTV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Газаров Артур 77 4
|Малафеев Андрей 51 3
|Лаптева Марина 115 3
|Дворкович Виктор 5 2
|Попова Мария 140 2
|Ефремов Сергей 16 2
|Ерофеева Мария 31 2
|Принцевская Людмила 34 2
|Дворкович Александр 5 2
|Наумов Станислав 27 2
|Дворкович Аркадий 210 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 2
|Huberman Jonathan - Губерман Джонатан 4 1
|Мамонтова Евгения 6 1
|Волкинд Яков 1 1
|Болотов Дмитрий 10 1
|Стыцько Виталий 8 1
|Миронов Андрей 11 1
|Розенблат Михаил 1 1
|Бушуева Светлана 8 1
|Иванов Даниил 8 1
|Леонтьев Алексей 10 1
|Блохнин Сергей 10 1
|Абашкин Александр 11 1
|Симиютин Петр 1 1
|Гаврилова Ольга 2 1
|Лопатин Владимир 3 1
|Русакова Светлана 1 1
|Кокорев Сергей 1 1
|Козляев Леонид 1 1
|Килин Александр 1 1
|Колганова Марина 2 1
|Космосов Евгений 1 1
|Бузин Андрей 2 1
|Башков Дмитрий 1 1
|Исаев Анатолий 1 1
|Gessner Regine - Гесснер Регина 1 1
|Рейман Леонид 1031 1
|Разроев Элдар 48 1
|Мирошников Борис 60 1
|CNews - ZOOM.CNews 1757 8
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10999 1
|Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 1
|DigiTimes - Издание 1295 1
|Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 250 1
|91Mobiles 1695 1
|New Scientist 1447 1
|AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 1
|Electronista 166 1
|NE Asia Online 313 1
|Telecom.paper 167 1
|Ananova 250 1
|Commercial Times 93 1
|Maeil Business Newspaper 79 1
|CNews Северо-Запад 24 1
|New York Post 41 1
|500 Startups 14324 21
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7455 2
|IDC - International Data Corporation 4849 1
|PCMark 106 1
|ITResearch 115 1
|SmartMarketing 73 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 261 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.