Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 109799
ИКТ 8937
Организации 6949
Ведомства 1345
Ассоциации 715
Технологии 3051
Системы 19177
Персоны 43480
География 1733
Статьи 1296
Пресса 923
ИАА 591
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1753
Мероприятия 820

EDTV Enhanced-definition television 640x480



26.11.2021 Как выбрать веб-камеру для дома и офиса: советы ZOOM 1
02.01.2020 Кинотеатр в кармане: 9 лучших мини-проекторов 1
01.10.2015 Технология цифрового ТВ дяди Дворковича получает путевку в жизнь 1
27.10.2014 «Билайн» протестировал VoLTE HD Video на своей сети 1
10.10.2014 Шедевры slo-mo в домашних условиях 1
03.09.2014 Родственники Дворковича начинают тестирование собственной технологии цифрового телерадиовещания 1
15.07.2014 Ricoh представила новый мегазум 1
24.04.2014 Обзор беззеркальной камеры-флагмана Samsung NX30: это не Спарта 1
23.07.2013 Микроскоп для японских юннатов 1
17.04.2013 Обзор компактной камеры Sony DSC-RX1 за 120 тысяч рублей 1
18.03.2013 Технологии Aiptek приходят в Россию 1
06.03.2012 Первый взгляд на смартфон Blackberry Curve 9380: RIM теряет хватку? 1
24.02.2012 Россиянам запретят размещать записи веб-трансляций выборов на YouTube 1
31.10.2011 Россия: видеослежка за близкими стала доступной услугой 1
31.10.2011 Японский взгляд на вещи: тест ТВ SUPRA STV-LC3225AWL 1
18.08.2011 Обзор Sony Ericsson Xperia mini pro: QWERTY-смартфон для прекрасной половины 1
11.04.2011 Соглашение Iomega с Axis Communications позволит подключать к «облакам» системы хранения для хостинга видеонаблюдения на рынке СМБ 1
07.01.2011 Представлен голографический телевизор будущего. ФОТО 1
17.08.2010 Lost Planet 2. Бенчмарк и системные требования 1
22.06.2009 В новом iPhone обнаружили поддержку видео высокой четкости 1
27.04.2009 Самая миниатюрная камера 1
13.02.2009 Axis представила миниатюрную камеру купольного типа М3011 1
23.12.2008 Популярные подарки: Плееры 1
28.10.2008 Мини камера SD-мира 1
20.08.2008 E-Ten тянет Windows Mobile за собой в могилу 1
28.07.2008 Axis выпустила малогабаритные IP-видеокамеры 1
01.07.2008 SD-видеокамеры Panasonic – скорость, надежность, компактность, стиль 1
11.06.2008 Практикум: где и как размещать видеоролики в Сети? 1
04.06.2008 Видеокамера Sony SR12: Canon теряет лидерство 1
03.04.2008 Программы GPS навигации для коммуникаторов 1
10.01.2008 TV 2.1: бесплатная программа для просмотра ТВ через интернет 1
20.12.2007 Коммуникатор для шпиона: Gigabyte GSmart i350 1
04.12.2007 E-Ten Glofiish X800: первый VGA-коммуникатор с поддержкой 3G 1
04.12.2007 Лучшие фотонакопители 1
03.12.2007 NEC разработала камеру, питающуюся от лампы дневного света 1
28.11.2007 Sfitex 2007: системы безопасности освоили GSM 1
11.09.2007 Выбор ZOOM.CNews: лучшие накопители 1
07.09.2007 Новые iPod - тотальное обновление 1
05.09.2007 Самые ожидаемые видеокамеры осени 1
07.08.2007 Первый тест в России продвинутого компакта BenQ DC P860 1

Публикаций - 154, упоминаний - 154

EDTV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sony 6481 26
Samsung Electronics 9724 19
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 13
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6255 12
Creative Technology 261 11
Canon 1376 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5589 10
Ростех - Автоматика Концерн 1484 9
Zoom Int - Zoom Video Communications 1319 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2967 7
Sony Ericsson 1123 7
Konica Minolta 378 6
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 6
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 357 6
Ricoh Pentax 218 6
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 188 6
Olympus 466 5
Lenovo Motorola 3503 5
Leica Camera 249 5
Rollei 26 4
HP - palmOne - Handspring 303 4
Fujitsu 2034 4
Asahi Pentax 122 4
JVC Kenwood 411 4
ДОК 767 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1759 4
Seiko Epson Corporation 886 4
E-Ten Information Systems 120 4
Microsoft Corporation 23487 4
HP Inc. 5518 4
Eastman Kodak - Кодак 492 4
LG Electronics 3538 4
Nikon 610 4
Casio 333 3
Intel Corporation 11666 3
АРМО ГК - АРМО-Системы 225 3
Rover - RoverComputers 413 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2417 3
Philips 2051 3
Toshiba Corporation 2887 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 6
Carl Zeiss 299 6
Точка 3795 5
CARL - Автомобильный маркетплейс 78 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
Dixis - Диксис 359 3
Россети Ленэнерго 2348 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6187 3
Связной ГК 1336 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 2
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 2
РАВИС 11 2
Лента - Сеть розничной торговли 1697 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 290 2
Шоколадница - сеть кофеен 41 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 224 1
Starbucks 86 1
Совкомбанк Совесть 266 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 343 1
Ferrari NV 152 1
Гранит 48 1
Helix - Хеликс - Лабораторная служба 20 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 302 1
Белый Ветер 353 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 237 1
101Hotels.com 703 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 152 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5785 1
eBay Inc 1597 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 113 1
НСПК - Национальная система платежных карт 612 1
МКБ - Московский кредитный банк 408 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 353 1
LinkedIn 582 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 654 1
UMA - United Music Agency 38 1
X5 Group - Перекрёсток 452 1
Евросеть 1399 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 1
Assist - Ассист 202 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17949 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9085 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2335 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 600 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1176 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 198 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 309 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 191 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные избирательные комиссии 279 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Правительство Удмуртской Республики 92 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6048 20
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 16
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2570 2
Электрокабель 7 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38910 80
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11844 62
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12512 62
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5732 57
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6142 57
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9319 56
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4282 49
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12601 46
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1745 43
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9769 40
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8549 39
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1656 38
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79155 36
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2735 31
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1522 30
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3873 28
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17304 27
Карты памяти - Запоминающее устройство 2189 27
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6722 26
Автофокус - Автофокусировка 2229 25
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21335 25
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22180 24
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1249 23
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1493 23
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19216 23
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 725 23
Видеокамера - Camcorder 2110 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21922 22
Webcam - Веб-камера 1304 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11503 21
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11630 20
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15064 20
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2022 19
Объектив - Lens 1332 19
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3268 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24955 18
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 6561 17
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2536 17
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5692 17
Контрастность 2662 17
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 596 16
Microsoft Windows 14428 10
Apple iPhone 6 6172 10
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2343 10
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 257 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4358 10
Microsoft Windows 2000 12668 9
ACCESS PalmSource - Palm OS 448 7
Google YouTube - Видеохостинг 2426 7
Intel XScale PXA 167 7
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 563 6
Google Android 12537 6
Oracle Java - язык программирования 2762 6
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 369 5
Linux OS 8233 5
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 336 5
Nokia Symbian OS 1399 5
Apple Mac - Apple Macintosh 2868 5
Microsoft Windows Mobile 2003 157 4
Microsoft Office 3434 4
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 228 4
Microsoft Windows BitLocker 1275 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1750 4
Samsung SVR-диктофон 446 4
Apple iTunes Store 1063 3
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 3
Canon Digital IXUS 86 3
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 273 3
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 691 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6619 3
Apple iPod 1531 3
Casio Exilim 107 3
Panasonic HDC - серия видеокамер 23 3
HP - palmOne Treo 95 3
Intel XScale - микропроцессорное ядро 247 3
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 254 3
Sony BIONZ - процессор обработки изображений 62 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1479 3
Правительство Московской области - Стрелка - Единая транспортная карта Московской области 472 3
Киберсо - ПалмГИС GPS Картографическая программа 3 2
Газаров Артур 77 4
Малафеев Андрей 51 3
Лаптева Марина 115 3
Дворкович Виктор 5 2
Попова Мария 140 2
Ефремов Сергей 16 2
Ерофеева Мария 31 2
Принцевская Людмила 34 2
Дворкович Александр 5 2
Наумов Станислав 27 2
Дворкович Аркадий 210 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 2
Huberman Jonathan - Губерман Джонатан 4 1
Мамонтова Евгения 6 1
Волкинд Яков 1 1
Болотов Дмитрий 10 1
Стыцько Виталий 8 1
Миронов Андрей 11 1
Розенблат Михаил 1 1
Бушуева Светлана 8 1
Иванов Даниил 8 1
Леонтьев Алексей 10 1
Блохнин Сергей 10 1
Абашкин Александр 11 1
Симиютин Петр 1 1
Гаврилова Ольга 2 1
Лопатин Владимир 3 1
Русакова Светлана 1 1
Кокорев Сергей 1 1
Козляев Леонид 1 1
Килин Александр 1 1
Колганова Марина 2 1
Космосов Евгений 1 1
Бузин Андрей 2 1
Башков Дмитрий 1 1
Исаев Анатолий 1 1
Gessner Regine - Гесснер Регина 1 1
Рейман Леонид 1031 1
Разроев Элдар 48 1
Мирошников Борис 60 1
Россия - РФ - Российская федерация 122701 47
Солнце - звезда Солнечной системы 4905 15
Япония 12876 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50153 13
Европа 21301 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39307 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15070 9
Германия - Федеративная Республика 12009 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17048 9
Южная Корея - Республика 6283 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14932 5
Азия - Азиатский регион 4657 4
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 779 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12809 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13142 4
Солнечная система - Solar system 2450 4
Финляндия - Финляндская Республика 3468 4
Китай - Тайвань 3735 4
Франция - Французская Республика 7084 3
Европа Западная 1346 3
Канада 4709 3
Португалия - Порту 621 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6298 2
Европа Восточная 2997 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1339 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2488 2
Россия - СФО - Новосибирск 3699 2
Африка - Африканский регион 3267 2
Ближний Восток 2647 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2322 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 692 2
Италия - Итальянская Республика 4223 2
Сингапур - Республика 1626 2
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 252 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 456 1
Китай - Пекин - Beijing 918 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 550 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 361 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2868 1
Украина - Житомирская область - Житомир 28 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9917 16
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4049 13
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4820 12
Ergonomics - Эргономика 1493 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15045 10
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4548 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4416 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4182 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19987 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41932 6
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 1859 6
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2456 6
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1261 5
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 299 5
Дневной свет - Дневное освещение 134 4
Английский язык 6156 4
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1306 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41641 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 3967 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1208 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23957 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10248 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3878 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9176 3
Internet Economy - Интернет-экономика 5477 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3268 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4046 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2720 3
Металлы - Серебро - Silver 680 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5218 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1404 3
Абонентская база - Абонентская плата 5296 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 1139 2
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1145 2
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4468 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1597 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7668 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2100 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4633 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation 5850 2
CNews - ZOOM.CNews 1757 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10999 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 1
DigiTimes - Издание 1295 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 250 1
91Mobiles 1695 1
New Scientist 1447 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 1
Electronista 166 1
NE Asia Online 313 1
Telecom.paper 167 1
Ananova 250 1
Commercial Times 93 1
Maeil Business Newspaper 79 1
CNews Северо-Запад 24 1
New York Post 41 1
500 Startups 14324 21
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7455 2
IDC - International Data Corporation 4849 1
PCMark 106 1
ITResearch 115 1
SmartMarketing 73 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 261 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 652 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 1
РАН - Российская академия наук 1800 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 198 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 63 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 37 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11624 7
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 1
CeBIT 461 1
Photokina 61 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 20 1
Связь-Экспокомм 94 1
PC Expo 36 1
ИнфоКом 86 1
День молодёжи - 27 июня 690 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие TWS-наушники до 5000 рублей: выбор ZOOM

Обзор ноутбука MEGABOOK T1: дебют бренда TECNO

Выбираем кнопочный телефон с интернетом: лучшие модели

Показать еще

Наука

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений

Новый магнитный материал имитирует хранение информации человеческим мозгом

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о суперкомпьютерах
Показать еще