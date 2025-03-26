«Швабе» разрабатывает улучшенные сенсоры для тепловизоров

Специалисты холдинга «Швабе» создают для тепловизоров новые сенсоры с большим разрешением. Они обеспечат лучшее изображение в тепловизионных системах, в том числе в условиях плохой видимости. Такие детекторы широко применяются в системах наблюдения, используемых правоохранителями, спасателями и в гражданской сфере. Об этом CNews сообщили представители «Швабе».

Работы по проекту ведет Оптико-механическое конструкторское бюро «Астрон» (ОКБ «Астрон»). Поддержку оказывает Российский научный фонд, совместно с которым идет разработка термочувствительного материала для новых темодатчиков – так называемых микроболометров. Тепловое излучение попадает на материал такого датчика и меняет его электрическое сопротивление. При этом детекторы не требуют охлаждения, что позволяет делать тепловизоры с микроболометрами более компактными и удобными в работе.

В настоящее время готовятся опытные образцы датчиков с разрешением мегапиксельного класса. Одновременно на базе предприятия уже построена технологическая линия для выпуска улучшенных изделий. Производственные мощности рассчитаны на выпуск более 10 тыс. датчиков в год.

«Для создания полного цикла производства микроболометров специалисты нашего холдинга активно взаимодействуют с Министерством промышленности и торговли, Российским научным фондом, Фондом перспективных исследований и ведущими вузами страны. Это сотрудничество позволяет решать широкий спектр задач: от поиска квалифицированных кадров и современного оборудования до внедрения передовых технологий. Новые сенсоры позволят создавать детализированные изображения объектов, улучшая таким образом работу всей системы в инфракрасном диапазоне», − отметил генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.

В период с 2019 по 2022 гг. специалисты конструкторского бюро ОКБ «Астрон» разработали полностью отечественные изделия с разрешением 640x480 и размером пикселя 17 микрометров. В 2024 г. началось производство отечественных тепловизионных систем, использующих микроболометры предприятия.