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Carl Zeiss Vario-Sonnar

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.01.2022 Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM 2
27.05.2020 Sony представила BloggerCam для видео-блогеров 1
10.07.2018 Лучшие устройства для съемки видео в 4K. Выбор ZOOM 1
08.09.2017 Лучшие фотоаппараты с GPS. Выбор ZOOM 1
13.11.2014 Sony Cyber-shot DSC-RX100 III: идеальная камера для самовыражения? 2
21.04.2014 Руководство по выбору полнокадровой фотокамеры, часть II 2
28.03.2014 Sony представила компактную любительскую 4К-видеокамеру 1
11.03.2014 Первый тест в России: полнокадровая камера Hasselblad HV за 425 000 рублей 5
19.02.2014 Обзор ультразума Sony Cyber-Shot RX10: скальпель или мясницкий топор? 1
13.02.2014 Обзор первой в мире полнокадровой системной камеры Sony Alpha A7 3
17.04.2013 Обзор компактной камеры Sony DSC-RX1 за 120 тысяч рублей 2
26.09.2011 Первый взгляд на Sony Alpha SLT-A77: передел на рынке "зеркалок" близится 3
17.02.2011 Первый взгляд на новый Sony Cyber-shot: лучший ультразум 1
04.02.2011 Новые камеры Sony анонсированы на российском рынке 1
15.04.2010 Sony A850: полнокадровая "зеркалка" для любителя и профессионала 1
24.06.2008 Видеокамера Sony – первая в мире с распознаванием улыбок 1
26.04.2007 Sony: самая маленькая HD-камера в мире 1
20.04.2007 Выбор ZOOM.CNews: лучшие видеокамеры 2006 года 1
30.11.2006 Видеокамеры: хиты продаж октября 1
20.09.2006 Sony представила камкодер с внешним жестким диском 1
08.09.2006 Sony анонсировала компактный профессиональный HD-камкодер 1
21.03.2006 Фотокамеры: хиты продаж февраля 1
22.02.2006 Фотокамеры: хиты продаж января 1
30.08.2004 Cyber-shot DSC-V3: новая камера Sony по цене $700 1
14.02.2003 Kyocera представила первую компактную цифровую камеру Contax 1
20.01.2003 Итоги Consumer Electronics Show'2003 1

Публикаций - 27, упоминаний - 39

Carl Zeiss Vario-Sonnar и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6726 26
Canon 1437 9
Nikon 646 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1824 5
Konica Minolta 423 5
Olympus 475 4
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 3
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 3
Leica Camera 279 2
JVC Kenwood 421 2
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 58 2
Picsel Technologies - Picsel Research 3 1
Samsung Electronics 11015 1
Dell EMC 5172 1
Microsoft Corporation 25723 1
Huawei 4510 1
Apple Inc 13095 1
Dell Technologies - Dell Computer 2210 1
Intel Corporation 12787 1
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 1
Spirit DSP - Спирит Корп 481 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
ViewSonic 325 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 437 1
TI - Texas Instruments Incorporated 846 1
Sony Europe 18 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 246 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 145 1
VAIO 475 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 1
Casio 338 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
Novafora - Transmeta 196 1
Fivetran - HVR 3 1
Evolution Robotics 4 1
Daewoo Electronics - Daewoo Lucoms 67 1
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 1
Victor Hasselblad AB 57 1
Carl Zeiss AG 307 9
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 3
Белый Ветер 365 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
Assist - Ассист 218 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
Геометрия НПО 161 1
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 11
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11475 20
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6604 19
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2483 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14714 16
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2006 15
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4887 14
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1113 14
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13187 14
Фотокамеры - Объектив - Lens 1426 14
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 747 13
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6444 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22466 12
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 12
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6256 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26604 10
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2396 10
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 811 9
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2856 9
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7868 9
RAW - Формат цифровых файлов изображения 604 8
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1259 8
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 933 8
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 254 8
Карты памяти - Запоминающее устройство 2311 8
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3914 7
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10612 7
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 385 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13425 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6386 6
Фотокамеры - Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 253 6
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 794 6
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 439 6
Электроника - APS-C CMOS - Advanced Photo System type-C - формат сенсора цифровых фотоаппаратов 235 6
EMCCD - Electron Multiplication Charge Coupled Device - CCD - Charge Coupled Device - ПЗС-матрица - прибор с зарядовой связью 417 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3245 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27244 5
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1614 5
Flash Hot Shoe - Горячий башмак - Башмак с центральным контактом - Multi Interface Shoe - MI-башмак 117 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16027 5
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 11
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 9
Sony BIONZ - процессор обработки изображений 62 8
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 8
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 287 6
Sony Handycam - Sony HDR-HC - Sony HDR-UX - Sony HXR-NX - Sony HDR-XR - Sony HDR-SR - Sony HDR-AZ - Sony HDR-AS - Sony HDR-CX - Sony HDR-FX - Sony HDR-TG 69 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5232 5
Sony SteadyShot - Технология стабилизации изображения 57 5
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 4
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 4
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 4
Canon DIGIC - серия процессоров 199 3
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 3
Sony SLT - Sony Single-Lens Translucent 31 3
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 3
JVC Kenwood Everio GZ, GR - серия видеокамер 45 3
Google Android 15181 2
Apple iOS 8549 2
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 2
Sony BloggerCam ZV 3 2
Nikon 1 - Nikon One - серия цифровых беззеркальных камер 45 2
Sony DCR-DVD видеокамера 6 2
Canon Digital IXUS 86 2
Panasonic NV - видеокамера 14 2
Panasonic Mega O.I.S - Panasonic Mega Optical Image Stabilization - оптический стабилизатор 44 1
Samsung Digimax 38 1
Olympus OM - Olympus OM-D - серия фотоаппаратов 35 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7592 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 1
Microsoft Office 4142 1
Microsoft Windows XP 2430 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 261 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2493 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2967 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 853 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 905 1
Бровкин Дмитрий 55 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Allen Paul - Аллен Пол 125 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
Газаров Артур 77 1
Принцевская Людмила 34 1
Shapiro Gary - Шапиро Гэри 6 1
Gornik Kathrin - Горник Кэтрин 1 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5466 6
Россия - РФ - Российская федерация 165078 5
Япония 13772 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54544 3
Европа 24912 2
Земля - планета Солнечной системы 10839 2
Германия - Федеративная Республика 13168 2
Сатурн - Титан (спутник) 531 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47374 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Индия - Bharat 5846 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Канада 5063 1
США - Нью-Йорк 3175 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2599 1
Солнечная система - Solar system 2566 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1430 1
Ergonomics - Эргономика 1743 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7441 10
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5471 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6695 5
Видеокамера - Видеосъёмка 717 5
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 316 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1507 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3782 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27108 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6129 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1702 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8781 2
Зоология - наука о животных 2875 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 783 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5720 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5541 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2656 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 823 1
Fashion industry - Индустрия моды 363 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57321 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11658 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3809 1
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 172 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1492 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1235 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3076 1
Спорт - Шахматы - Chess 259 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 162 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1628 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1576 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 8
Чудо техники 60 1
Forrester Research 833 1
In-Stat/MDR 74 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Photokina 60 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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