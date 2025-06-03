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Царбаев Марат
УПОМИНАНИЯ
|03.06.2025
|Подтверждена совместимость ПАКов Dion с оборудованием для аудио- и видеосвязи Hitrolink 1
|12.03.2024
|Веб-камера HTI-UC340: премьера Hitrolink в России 1
Царбаев Марат и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
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