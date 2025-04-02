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Huachuang Vision Hitrolink

Huachuang Vision - Hitrolink

Основанная в 2016 году компания Zhejiang Huachuang Vision Technology Co., Ltd. (Huachuang Vision) является   производителем и поставщиком решений для совместной работы, в основе которых лежат аудио- и видеотехнологии. В 2020 году был создан Hitrolink, зарубежный бренд Huachuang Vision, которому принадлежит  ассортимент продукции, включая USB-камеры, конференц-камеры, микрофоны и динамики, интерактивные доски, системы бронирования конференц-залов и системы видеоконференций и т.д. А также решения для помещений разного размера, охватывающих отрасли бизнеса, образования, здравоохранения и социальной деятельности.


02.04.2025 ИТ-холдинг «Т1» представил ПАКи DION для корпоративных коммуникаций 1
12.03.2024 Веб-камера HTI-UC340: премьера Hitrolink в России 3

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Huachuang Vision и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 869 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67666 1
EDTV - Enhanced-definition television - 640x480 156 1
Объектив - Lens 1391 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2398 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10861 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1500 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1332 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7266 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8208 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10061 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8701 1
Царбаев Марат 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146855 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48684 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8784 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51889 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350574, в очереди разбора - 761397.
Создано именных указателей - 172079.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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