Huachuang Vision - Hitrolink

Основанная в 2016 году компания Zhejiang Huachuang Vision Technology Co., Ltd. (Huachuang Vision) является производителем и поставщиком решений для совместной работы, в основе которых лежат аудио- и видеотехнологии. В 2020 году был создан Hitrolink, зарубежный бренд Huachuang Vision, которому принадлежит ассортимент продукции, включая USB-камеры, конференц-камеры, микрофоны и динамики, интерактивные доски, системы бронирования конференц-залов и системы видеоконференций и т.д. А также решения для помещений разного размера, охватывающих отрасли бизнеса, образования, здравоохранения и социальной деятельности.