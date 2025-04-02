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Huachuang Vision Hitrolink
Основанная в 2016 году компания Zhejiang Huachuang Vision Technology Co., Ltd. (Huachuang Vision) является производителем и поставщиком решений для совместной работы, в основе которых лежат аудио- и видеотехнологии. В 2020 году был создан Hitrolink, зарубежный бренд Huachuang Vision, которому принадлежит ассортимент продукции, включая USB-камеры, конференц-камеры, микрофоны и динамики, интерактивные доски, системы бронирования конференц-залов и системы видеоконференций и т.д. А также решения для помещений разного размера, охватывающих отрасли бизнеса, образования, здравоохранения и социальной деятельности.
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Huachuang Vision и организации, системы, технологии, персоны:
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