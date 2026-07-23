Партнеры OCS смогут закрывать проекты корпоративных коммуникаций «под ключ» оборудованием Hitrolink

ИТ-дистрибьютор OCS займется продвижением аппаратных решений для аудио- и видеокоммуникаций Hitrolink (бренд принадлежит китайскому производителю оборудования Huachuang Vision). Партнеры OCS смогут закрывать проекты в сфере корпоративной связи оборудованием одного вендора. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Партнерам OCS будут доступны аппаратные решения Hitrolink: серверы многоточечной ВКС и записи, терминалы видеосвязи, видеобары, PTZ-, Web- и USB-камеры, спикерфоны, конгресс-системы, микрофоны, интерактивные смарт-панели, пр. Оборудование поддерживает различные ИИ-функции — автокадрирование, отслеживание говорящего, шумоподавление, а также ИИ-транскрибаторы для автоматического протоколирования встреч. Совместимость по протоколам SIP и H.323 позволяет встраивать технику в существующую инфраструктуру заказчика и работать с программными ВКС-платформами других вендоров.

Линейка ВКС-устройств Hitrolink позволяет оборудовать «под ключ» аудитории любых размеров и форматов: от небольших переговорных комнат до огромных конференц-залов. К ВКС-системе можно подключать терминалы, камеры, интерактивные панели и другое оборудование, чтобы организовывать гибридные совещания, дистанционную совместную работу и прочие взаимодействия между сотрудниками. Все интерфейсы оборудования Hitrolink русифицированы.

Благодаря OCS бренд Hitrolink повысит узнаваемость на российском рынке ВКС-решений. Партнерская сеть дистрибьютора насчитывает больше 7 тыс. дилеров и интеграторов, около половины которых — региональные игроки.

«После ухода западных брендов на российском рынке возник дефицит профессионального ВКС-оборудования. Бренд Hitrolink закрывает потребность в аппаратных решениях для видеоконференцсвязи, способных встраиваться в текущую инфраструктуру бизнеса. Партнеры OCS смогут реализовывать сложные ВКС-проекты техникой одного вендора, а также пользоваться локальной сервисной и технической поддержкой оборудования», — отметил Юрий Гошуков, директор департамента инженерных систем OCS.

«Российский рынок видеоконференцсвязи перешел в фазу зрелого спроса: заказчику нужна не отдельная камера или терминал, а целостная, совместимая и поддерживаемая экосистема. Партнерство с OCS открывает Hitrolink доступ к крупнейшей в стране партнерской сети и позволяет нам расширить локальную поддержку, гарантию и экспертизу на всех этапах проекта», — сказал Марат Царбаев, региональный директор Hitrolink в России.