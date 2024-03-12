Веб-камера HTI-UC340: премьера Hitrolink в России

Бренд Hitrolink представил свое новое устройство на российском рынке. Им стала веб-камера HTI-UC340 с разрешением 2К. Начало поставок этого устройства восполнит недостаток веб-камер с высокими характеристиками на рынке нашей страны.

Hitrolink HTI-UC340 – веб-камера, которая предназначена как для персонального использования в рамках классических сценариев, так и для применения в пунктах работы с клиентами – в банках, офисах обслуживания, государственных учреждениях и т.д.

Современная оптическая система обеспечивает высокое разрешение съемки. При этом UC340 дает возможность выбора качества видеосигнала, от скромных 640x480/360 до сверхчетких 2560x1440 dpi, в зависимости от качества связи, производительности компьютера или особенностей использования устройства. Так, при использовании камеры во время видеозвонка в мессенджере пользователь может выставить небольшое разрешение, а высокое применять в тех случаях, когда необходимо демонстрировать наглядные материалы, требующие большой четкости картинки. Кроме того, разрешение 2K расширяет функциональность интеллектуальной системы подавления шумов, которая уверенно работает и с двухмерными, и с трехмерными искажениями.

Система автофокуса UC340 гарантирует высокое качество всех объектов, находящихся на расстоянии от 10 см до 5 м от объектива камеры, а угол зрения камеры составляет 89 градусов по вертикали и 79 градусов по горизонтали. Это дает возможность использовать веб-камеру в качестве персонального устройства лектора, работающего с доской. Поможет большая глубина изображения и в тех случаях, когда одну веб-камеру использует группа участников конференции.

Столь же высоко и качество звука. За трансляцию аудио в UC340 отвечает встроенный всенаправленный микрофон, который гарантирует слышимость абонента, расположенного в радиусе 5 м от устройства.

«Веб-камера – важнейший элемент удаленной видеоконференцсвязи. Качество аудио- и видеосигнала, обеспечиваемых камерой, определяет в конечном счете результативность конференций. Высокие характеристики новинки наверняка оценят пользователи, которым теперь не придется отключать во время конференций трансляцию видео из-за плохого качества картинки», – сказал директор по продажам Hitrolink Марат Царбаев.

Комбинированный корпус позволяет разместить UC340 на мониторе компьютера при помощи обычной защелки, либо на штативе. А USB-интерфейс дает возможность использовать устройство с любым современным ПК.

Веб-камера Hitrolink UC340 поступит в продажу в марте. Приобрести её можно у партнеров–дистрибьюторов.