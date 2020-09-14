Разделы

HP Indigo ЦПМ Цифровая печатная машина

HP Indigo ЦПМ - Цифровая печатная машина

14.09.2020 В России с начала 2020 года установлены пять ЦПМ HP Indigo

HP Inc. объявила об установке пяти цифровых печатных машин серии HP Indigo в России с начала 2020 года. Широкий ассортимент этой линейки создан для всех сегме
22.03.2018 HP обеспечила «Красный Октябрь» оборудованием для выпуска уникальной упаковки конфет

идеи упаковки своей всемирно знаменитой продукции при помощи инновационной цифровой печатной машины HP Indigo 7600.Сотрудничество HP и «Красного октября» стартовало в марте 2016 года, когда кон
02.03.2018 HP представила цифровую печатную машину HP Indigo 12000 HD Digital Press

HP Inc. объявила о начале продаж цифровой машины HP Indigo 12000 HD, обладающей прорывным качеством печати. Устройство развивает портфель широ
21.06.2017 Danaflex будет использовать машину HP Indigo для печати на гибкой упаковке

HP Inc. в ходе выставки РосУпак 2017 объявила о новом заказчике печатных машин HP Indigo: компания Danaflex одной из первых в России приобрела HP Indigo 20000 для пе
27.03.2017 Nestlé запустила персонализированную рекламную кампанию KitKat с использованием технологии HP Indigo

ачавшаяся в феврале, проводится в партнерстве с Ultimate Packaging при использовании печатных машин HP Indigo. Благодаря решению web-to-print компании Ultimate Packaging и цифровым печатным маш
20.01.2017 HP объявила об удвоении числа заказчиков печатной машины HP Indigo 20000 Digital Press

HP Inc. объявила о новых установках цифровой печатной машины HP Indigo 20000 Digital Press заказчиками по всему миру. Как рассказали CNews в компании, с м
09.06.2016 HP поставит Cimpress печатные машины HP Indigo нового поколения

ся в области персонализации печатной продукции, приобретает около 20 крупноформатных печатных машин HP Indigo нового поколения. Большая часть из них будет установлена во второй половине 2016 г.
29.03.2016 HP представила высокопроизводительную цифровую машину для печати этикеток

Компания HP Inc. представила HP Indigo 8000 Digital Press — высокопроизводительную цифровую машину для узкорулонной печати
02.12.2015 Artur Theis вышла на рынок цифровой печати упаковки с установкой ЦПМ HP Indigo 30000

Компания HP объявила о том, что компания Artur Theis GmbH установила цифровую печатную машину HP Indigo 30000, что позволило ей выйти на рынок цифровой печати упаковки. Теперь Artur Theis
11.06.2015 HP представила печатные машины HP Indigo Digital Press

Компания HP представила печатные машины Digital Press HP Indigo 7800, 10000, WS6800, 20000 и 30000. Как сообщили CNews в HP, в них воплощены резуль
23.01.2015 netPrint установила цифровую офсетную печатную машину HP Indigo 10000

Компания HP объявила о первой в России инсталляции HP Indigo 10000 Digital Press. Данная инновационная печатная машина формата 750 мм поможет ко
25.01.2008 Прирост объема печати HP Indigo составил 45%

систем работы с мультимедийными материалами в нескольких сегментах, в частности, на рынке продуктов HP Indigo для печати на альтернативных материалах и в быстрорастущих областях печати фотограф
06.06.2007 HP укрепляет позиции на рынке цифровой печати новыми решениями

борьбы и получение дополнительных доходов. Среди новинок следует выделить две новые печатные машины HP Indigo, включая флагманскую модель HP Indigo 5500, которую также можно приобрести в
10.10.2006 HP объявила об укрупнении печатного бизнеса

и в отрасли возможностями управления цветом; дополнительные инструменты для цифровых печатных машин HP Indigo, расширяющие возможности специальной фотопечати. "Сегодняшние сообщения существенно
19.11.2002 Началась выставка "Полиграфинтер-2002"

ашины представлены на стенде российского дистрибьютора, фирмы "Нисса", и предлагаются в лизинг. Это hp indigo 1000 (бывшая Indigo Platinum) и hp indigo 3000 (бывшая Indigo UltraStream 20
10.09.2001 Hewlett-Packard приобретет еще одну компанию

Еще обсуждаются подробности слияния НР-Compaq, а уже появилось сообщение об очередном предстоящем приобретении компьютерного гиганта. На этот раз выбор НР пал на компанию Indigo, специализирующаяся на промышленных системах печати - $400-миллиардный сегмент рынка, в котором НР необычайно заинтересована на сегодняшний день. В результате приобретения Indigo

15.09.2000 Hewlett Packard инвестирует $100 млн. в Indigo

Компания Indigo N.V., производитель оборудования для цветной цифровой печати, сообщила о создании стра

