HP Indigo ЦПМ - Цифровая печатная машина

В России с начала 2020 года установлены пять ЦПМ HP Indigo HP Inc. объявила об установке пяти цифровых печатных машин серии HP Indigo в России с начала 2020 года. Широкий ассортимент этой линейки создан для всех сегме

HP обеспечила «Красный Октябрь» оборудованием для выпуска уникальной упаковки конфет идеи упаковки своей всемирно знаменитой продукции при помощи инновационной цифровой печатной машины HP Indigo 7600.Сотрудничество HP и «Красного октября» стартовало в марте 2016 года, когда кон

HP представила цифровую печатную машину HP Indigo 12000 HD Digital Press HP Inc. объявила о начале продаж цифровой машины HP Indigo 12000 HD, обладающей прорывным качеством печати. Устройство развивает портфель широ

Danaflex будет использовать машину HP Indigo для печати на гибкой упаковке HP Inc. в ходе выставки РосУпак 2017 объявила о новом заказчике печатных машин HP Indigo: компания Danaflex одной из первых в России приобрела HP Indigo 20000 для пе

Nestlé запустила персонализированную рекламную кампанию KitKat с использованием технологии HP Indigo ачавшаяся в феврале, проводится в партнерстве с Ultimate Packaging при использовании печатных машин HP Indigo. Благодаря решению web-to-print компании Ultimate Packaging и цифровым печатным маш

HP объявила об удвоении числа заказчиков печатной машины HP Indigo 20000 Digital Press HP Inc. объявила о новых установках цифровой печатной машины HP Indigo 20000 Digital Press заказчиками по всему миру. Как рассказали CNews в компании, с м

HP поставит Cimpress печатные машины HP Indigo нового поколения ся в области персонализации печатной продукции, приобретает около 20 крупноформатных печатных машин HP Indigo нового поколения. Большая часть из них будет установлена во второй половине 2016 г.

HP представила высокопроизводительную цифровую машину для печати этикеток Компания HP Inc. представила HP Indigo 8000 Digital Press — высокопроизводительную цифровую машину для узкорулонной печати

Artur Theis вышла на рынок цифровой печати упаковки с установкой ЦПМ HP Indigo 30000 Компания HP объявила о том, что компания Artur Theis GmbH установила цифровую печатную машину HP Indigo 30000, что позволило ей выйти на рынок цифровой печати упаковки. Теперь Artur Theis

HP представила печатные машины HP Indigo Digital Press Компания HP представила печатные машины Digital Press HP Indigo 7800, 10000, WS6800, 20000 и 30000. Как сообщили CNews в HP, в них воплощены резуль

netPrint установила цифровую офсетную печатную машину HP Indigo 10000 Компания HP объявила о первой в России инсталляции HP Indigo 10000 Digital Press. Данная инновационная печатная машина формата 750 мм поможет ко

Прирост объема печати HP Indigo составил 45% систем работы с мультимедийными материалами в нескольких сегментах, в частности, на рынке продуктов HP Indigo для печати на альтернативных материалах и в быстрорастущих областях печати фотограф

HP укрепляет позиции на рынке цифровой печати новыми решениями борьбы и получение дополнительных доходов. Среди новинок следует выделить две новые печатные машины HP Indigo, включая флагманскую модель HP Indigo 5500, которую также можно приобрести в

HP объявила об укрупнении печатного бизнеса и в отрасли возможностями управления цветом; дополнительные инструменты для цифровых печатных машин HP Indigo, расширяющие возможности специальной фотопечати. "Сегодняшние сообщения существенно

Началась выставка "Полиграфинтер-2002" ашины представлены на стенде российского дистрибьютора, фирмы "Нисса", и предлагаются в лизинг. Это hp indigo 1000 (бывшая Indigo Platinum) и hp indigo 3000 (бывшая Indigo UltraStream 20

Hewlett-Packard приобретет еще одну компанию Еще обсуждаются подробности слияния НР-Compaq, а уже появилось сообщение об очередном предстоящем приобретении компьютерного гиганта. На этот раз выбор НР пал на компанию Indigo, специализирующаяся на промышленных системах печати - $400-миллиардный сегмент рынка, в котором НР необычайно заинтересована на сегодняшний день. В результате приобретения Indigo