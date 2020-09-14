HP Indigo ЦПМ - Цифровая печатная машина

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|14.09.2020
|
В России с начала 2020 года установлены пять ЦПМ HP Indigo
HP Inc. объявила об установке пяти цифровых печатных машин серии HP Indigo в России с начала 2020 года. Широкий ассортимент этой линейки создан для всех сегме
|22.03.2018
|
HP обеспечила «Красный Октябрь» оборудованием для выпуска уникальной упаковки конфет
идеи упаковки своей всемирно знаменитой продукции при помощи инновационной цифровой печатной машины HP Indigo 7600.Сотрудничество HP и «Красного октября» стартовало в марте 2016 года, когда кон
|02.03.2018
|
HP представила цифровую печатную машину HP Indigo 12000 HD Digital Press
HP Inc. объявила о начале продаж цифровой машины HP Indigo 12000 HD, обладающей прорывным качеством печати. Устройство развивает портфель широ
|21.06.2017
|
Danaflex будет использовать машину HP Indigo для печати на гибкой упаковке
HP Inc. в ходе выставки РосУпак 2017 объявила о новом заказчике печатных машин HP Indigo: компания Danaflex одной из первых в России приобрела HP Indigo 20000 для пе
|27.03.2017
|
Nestlé запустила персонализированную рекламную кампанию KitKat с использованием технологии HP Indigo
ачавшаяся в феврале, проводится в партнерстве с Ultimate Packaging при использовании печатных машин HP Indigo. Благодаря решению web-to-print компании Ultimate Packaging и цифровым печатным маш
|20.01.2017
|
HP объявила об удвоении числа заказчиков печатной машины HP Indigo 20000 Digital Press
HP Inc. объявила о новых установках цифровой печатной машины HP Indigo 20000 Digital Press заказчиками по всему миру. Как рассказали CNews в компании, с м
|09.06.2016
|
HP поставит Cimpress печатные машины HP Indigo нового поколения
ся в области персонализации печатной продукции, приобретает около 20 крупноформатных печатных машин HP Indigo нового поколения. Большая часть из них будет установлена во второй половине 2016 г.
|29.03.2016
|
HP представила высокопроизводительную цифровую машину для печати этикеток
Компания HP Inc. представила HP Indigo 8000 Digital Press — высокопроизводительную цифровую машину для узкорулонной печати
|02.12.2015
|
Artur Theis вышла на рынок цифровой печати упаковки с установкой ЦПМ HP Indigo 30000
Компания HP объявила о том, что компания Artur Theis GmbH установила цифровую печатную машину HP Indigo 30000, что позволило ей выйти на рынок цифровой печати упаковки. Теперь Artur Theis
|11.06.2015
|
HP представила печатные машины HP Indigo Digital Press
Компания HP представила печатные машины Digital Press HP Indigo 7800, 10000, WS6800, 20000 и 30000. Как сообщили CNews в HP, в них воплощены резуль
|23.01.2015
|
netPrint установила цифровую офсетную печатную машину HP Indigo 10000
Компания HP объявила о первой в России инсталляции HP Indigo 10000 Digital Press. Данная инновационная печатная машина формата 750 мм поможет ко
|25.01.2008
|
Прирост объема печати HP Indigo составил 45%
систем работы с мультимедийными материалами в нескольких сегментах, в частности, на рынке продуктов HP Indigo для печати на альтернативных материалах и в быстрорастущих областях печати фотограф
|06.06.2007
|
HP укрепляет позиции на рынке цифровой печати новыми решениями
борьбы и получение дополнительных доходов. Среди новинок следует выделить две новые печатные машины HP Indigo, включая флагманскую модель HP Indigo 5500, которую также можно приобрести в
|10.10.2006
|
HP объявила об укрупнении печатного бизнеса
и в отрасли возможностями управления цветом; дополнительные инструменты для цифровых печатных машин HP Indigo, расширяющие возможности специальной фотопечати. "Сегодняшние сообщения существенно
|19.11.2002
|
Началась выставка "Полиграфинтер-2002"
ашины представлены на стенде российского дистрибьютора, фирмы "Нисса", и предлагаются в лизинг. Это hp indigo 1000 (бывшая Indigo Platinum) и hp indigo 3000 (бывшая Indigo UltraStream 20
|10.09.2001
|
Hewlett-Packard приобретет еще одну компанию
Еще обсуждаются подробности слияния НР-Compaq, а уже появилось сообщение об очередном предстоящем приобретении компьютерного гиганта. На этот раз выбор НР пал на компанию Indigo, специализирующаяся на промышленных системах печати - $400-миллиардный сегмент рынка, в котором НР необычайно заинтересована на сегодняшний день. В результате приобретения Indigo
|15.09.2000
|
Hewlett Packard инвестирует $100 млн. в Indigo
Компания Indigo N.V., производитель оборудования для цветной цифровой печати, сообщила о создании стра
