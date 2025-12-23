Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188050
ИКТ 14548
Организации 11277
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26519
Персоны 81282
География 2990
Статьи 1573
Пресса 1267
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

Окулов Денис


СОБЫТИЯ


23.12.2025 Prof-IT Group и УлГТУ развивают программы подготовки кадров для цифровизации промышленности 1
14.09.2020 В России с начала 2020 года установлены пять ЦПМ HP Indigo 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Окулов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5763 1
НИССА Центрум - НИССА Инжиниринг - NISSA Engineering 4 1
Арт Лейбл 1 1
Фотоэксперт 2 1
Оптифлекс 1 1
Этиколь 1 1
ОКИЛ-САТО 3 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6104 1
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины - Industrial Digital Printing Machines 147 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 1
HP Indigo ЦПМ - Цифровая печатная машина 48 1
Васильев Алексей 19 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 592 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14505 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4291 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18645 1
Россия - РФ - Российская федерация 157320 1
Россия - СФО - Новосибирск 4669 1
Типография - полиграфическое производственное предприятие 134 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409851, в очереди разбора - 730861.
Создано именных указателей - 188050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще