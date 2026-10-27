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Toppan

Toppan

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.10.2026 Наступил глобальный дефицит печатных плат. Сильнее всего страдает производство ПК и смартфонов 1
15.12.2021 «Микрон» избежал огромного штрафа за космический проект, сославшись на санкции США и COVID-19 1
01.11.2010 Создан самый тонкий в мире AMOLED-дисплей 1
26.10.2010 Выпущена самая компактная панель Full HD-разрешения 1
23.09.2008 IBM приблизилась к созданию 22-нм микросхем 1
20.05.2008 Русские купили у IBM производителя чипов 1
25.01.2008 Прирост объема печати HP Indigo составил 45% 1
31.10.2005 Наступает эпоха "мнущейся электроники" 1
25.08.2005 Японцы обожают комиксы для мобильников 1
23.05.2005 IBM и Toppan разработают фотомаски для изготовления 45-нанометровых чипов 2
23.05.2005 IBM и Toppan разработают фотомаски для изготовления 45-нанометровых чипов 2
01.04.2005 Представлена самая большая электронная газета 1
01.04.2005 Представлена самая большая электронная газета 1
05.11.2004 Blu-ray диски будут делать из кукурузы 1
16.04.2004 Оптические диски будут делать из бумаги 2
16.04.2004 Оптические диски будут делать из бумаги 2
15.04.2004 Оптические диски становятся бумажными 1
30.01.2003 MIT открыл в Японии центр по разработке радиометок 1
21.10.2002 Японские компании начали продажу "электронных денег" 2
06.08.2002 Новое объединение в сфере производства цветных фильтров 1
01.04.2002 В Японии начато масштабное тестирование интернет-протокола IPv6 в реальных сетях 1
19.11.1998 Toshiba, Toppan Printing Co Ltd и Dentsu Inc создадут совместное предприятие 2

Публикаций - 23, упоминаний - 29

Toppan и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9722 4
Sony - Sony Group Corporation 6764 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1723 3
Philips 2102 3
Casio 339 3
Samsung Electronics 11176 2
Microsoft Corporation 25910 2
Intel Corporation 12897 2
Hitachi - Хитачи 1504 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1785 2
Samsung Electro-Mechanics 17 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 508 1
Apple Inc 13334 1
HP Inc. 5912 1
AMD - Advanced Micro Devices 4717 1
Toshiba Corporation 2988 1
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 259 1
Infineon Technologies - Siemens Semiconductors 426 1
Fujitsu 2111 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1281 1
Canon 1444 1
Yahoo! 3730 1
Sharp Corporation 1062 1
ФОРС - Центр разработки 715 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 196 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1163 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1479 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 160 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 440 1
HPE - Juniper Networks 462 1
Google LLC 12843 1
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 198 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens EDA - Mentor Graphics - LogicVision 35 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 45 1
Nippon Shinpan 4 1
NTT East - Nippon Telegraph and Telephone East Corp - NTT-ME 39 1
Applied Materials 306 1
Lam Research - Novellus Systems 114 1
Sintek 6 1
DNP - Dai Nippon Printing 24 2
ХимМед 5 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1164 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 40 1
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation - Mitsubishi Chemical Safety Institute - Mitsubishi Gas Chemical Company 30 1
QinetiQ Group 57 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
Central Taiwan Science Park - Центральный Тайваньский научный парк - Центральный технопарк Тайваня - Тайваньский научно-индустриальный парк 8 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 2
Федеральный фонд развития электронной техники РФ 6 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1185 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2356 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 444 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2151 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6645 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13412 5
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1531 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11676 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14936 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14263 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4889 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6518 2
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1432 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8944 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5715 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18555 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5962 2
Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2455 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 1
Умные платформы 2031 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22891 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10572 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4520 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1558 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1208 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 280 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 424 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3038 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2038 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3479 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5464 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2280 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1406 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3837 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6940 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4637 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1902 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 452 1
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 437 1
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 941 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3772 1
Электроника - Дисплей - FOLED - Flexible OLED - Flexible Organic Light Emitting Diode - технологии гибких органических светодиодов - гибкий дисплей 160 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3437 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 548 2
HP Print 2.0 6 1
Google Android 15411 1
Linux OS 11724 1
Apple iPhone 4 801 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 454 1
HP Indigo ЦПМ - Цифровая печатная машина 52 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3747 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 181 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5283 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
HP Print - HP Print Optimization Solution 7 1
Мантуров Денис 131 1
Абагян Карина 23 1
Христенко Виктор 44 1
Сухопаров Анатолий 19 1
Клебанов Илья 23 1
Симонов Владимир 3 1
Япония 13872 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 7
Россия - РФ - Российская федерация 169397 3
Европа 25059 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13887 2
Япония - Токио 1022 2
Япония - Канагава 34 1
Южная Корея - Республика 7132 1
Азия - Азиатский регион 5969 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1839 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3680 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2628 1
Франция - Французская Республика 8218 1
Китай - Тайвань 4296 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3424 1
Германия - Бавария - Мюнхен 486 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3394 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 993 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 3
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 919 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1814 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4639 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5903 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6913 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3851 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 246 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27806 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5572 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5177 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1569 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 1
U.S. EAR - Export Administration Regulations - Правила экспортного контроля США - Правила администрирования экспорта США 5 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8354 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7616 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4128 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7622 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 871 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1845 1
Йена - денежная единица Японии 503 1
Профсоюз - Профессиональный союз 296 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6141 2
NE Asia Online 313 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 553 1
DigiTimes - Издание 1334 1
Optics 144 1
Japan Today 47 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 236 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 1
Keio University - Университет Кэйо 39 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1008 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 196 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 259 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 18 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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