«Микрон» избежал огромного штрафа за космический проект, сославшись на санкции США и COVID-19

«Микрон» по решению суда избежал наказания за многолетнюю просрочку ОКРа для Минпромторга на основании того, что в отношении компании в 2016 г. ввели американские санкции, а в 2020 г. мир накрыла волна ковида. Все это судьи сочли обстоятельствами непреодолимой силы. В удовлетворении многомиллионного иска Минпромторгу отказано.

«Микрон» избежал штрафа

Как выяснил CNews, зеленоградское микроэлектронное предприятие «Микрон» сумело избежать серьезного штрафа за просрочку исполнения контракта с Минпромторгом. Это следует из решения Арбитражного суда Москвы, в который министерство 7 мая 2021 г. подало иск о взыскании неустойки в размере 150 млн руб. Позже размер исковых требований был уточнен до 85,1 млн руб.

Проблемный контракт был подписан сторонами 18 мая 2015 г. по итогам конкурса Минпромторга на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР). Ее тема: «Разработка базовой платформы проектирования радиационно-стойких СБИС на основе создания библиотек, СФ-блоков и компиляторов ОЗУ и ПЗУ с использованием отечественной технологии КМОП 90 нм для космических и специальных применений» — шифр «Схема-26».

Начальная цена контракта была выставлена заказчиком на уровне 150 млн руб. (идентично стартовой сумме иска). На тендер никто не пришел, кроме «Микрона», который в заявке не стал сбивать цену, и соглашение было заключено с ним по стартовой цене.

Фронт работ, разделенных на три этапа, был рассчитан на период до 20 ноября 2017 г. В реальности последний этап был завершен 2 августа 2021 г., а акт сдачи-приемки подписан сторонами 10 сентября.

По итогам разбирательства суд решил, что задержка была связана с обстоятельствами непреодолимой силы — санкциями США и ограничениями, вызванными эпидемией COVID-19. На основании этого в удовлетворении иска Минпромторгу было отказано.

Отметим, что в процессе исполнения сумма контракта 25 декабря 2020 г. была уменьшена до 85,1 млн руб. (идентично уточненной сумме иска).

В карточке контракта на сайте госзакупок представленные финансовые данные однозначно интерпретировать достаточно сложно. Формально из них следует, что «Микрон» выполнил работы на 177,8 млн руб. (больше стартовой цены контракта), а «Минпромторг» ему заплатил только 41,8 млн руб.

В то же время, в заключении суда есть указание на то, что «во исполнение принятых на себя обязательств заказчик перечислил аванс за 2015-2017 гг. (изначально запланированное время исполнения контракта; — прим. CNews) на расчетный счет исполнителя и полностью оплатил работы». Эту формулировку вполне можно воспринимать как утверждение о том, что Минпромторг в целом заплатил никак не меньше 150 млн руб.

Представители «Микрона» прояснить CNews финансовую сторону вопроса отказались.

Американские санкции

В споре одним из аргументов «Микрона», с которым служители Фемиды оказались согласны, было указание на то, что 7 сентября 2016 г. в отношении компании были введены персональные санкции Министерства торговли США.

«При публикации санкционного списка были даны пояснения о том, что “Микрон” в числе других компаний работает в “российском оружейном секторе или сопутствующих секторах материально-технического обеспечения”, — говорится в судебных документах. — Введенные санкции запрещают все поставки товаров, работ, услуг из США до получения экспортной лицензии на тот или иной товар. Помимо этог санкции подразумевают особо жесткий режим экспортного контроля европейских стран, что существенно усложняет поставку любого товара происхождения из США, на который распространяются правила экспортного контроля США, а так же реэкспорт и передачу внутри России указанных товаров, имеющих американское происхождение».

«Прекращение поставок импортных компонентов, требуемых для исполнения контракта с момента введения санкций США подтверждается отказными письмами в адрес ответчика от ООО ТД «Химмед», Applied Materials Inc, KLA-Tencor Corporation, Tokyo Electron Limited, Axcelis Technologies Inc, Versum Materials, Toppan Photomasks Germany GMBH, Semiphoton Inc, ASML Neyherlands B/V, Lam Research Gmbh и др.», — сообщают судьи.

В итоге суд пришел к выводу, что надлежащее исполнение «Микроном» обязательств по контракту оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, «то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств возникших после 7 сентября 2016 г. и длящихся по настоящий момент».

Фактор ковида

На руку «Микрону» также сыграла и пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. Несмотря на то, что она по сути началась только в 2020 г., когда компания уже очень существенно затянула исполнение контракта с Минпромторгом, суд принял во внимание и этот фактор.

«В информационном письме Минфина России от 20 марта 2020 г. указано, что неисполнение нерезидентом своих обязательств по поставке (оплате) товаров или невозвращению ранее уплаченных ему денежных средств в виде авансовых платежей по заключенному между ним и резидентом внешнеторговому договору (контракту) по причине форс-мажорных обстоятельств, обусловленных в том числе мерами, принимаемыми правительствами иностранных государств по борьбе с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), могут свидетельствовать об отсутствии вины резидента в неисполнении своих обязательств», — отметили судьи.

«Письмом от 25 марта 2020 N 20618/08 Минпромторг России проинформировал заинтересованные организации, что согласно разъяснениям ФАС и Минфина распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является обстоятельством непреодолимой силы», — добавляют они.