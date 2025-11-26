Разделы

Tokyo Electron Tokyo Erekutoron Kabushiki-gaisha

Tokyo Electron - Tokyo Erekutoron Kabushiki-gaisha

СОБЫТИЯ

26.11.2025 Власти выделят миллиарды на суверенное оборудование для микроэлектроники, которое в большом дефиците. Этих денег может не хватить 1
08.10.2025 США хочет ужесточить ограничения на продажу в Китай оборудования для выпуска чипов, которое продавать пока не запретили 1
03.09.2025 США нанесли двойной удар по мировому производству микросхем. TSMC больше не сможет держать на плаву свой завод в Китае 1
31.07.2024 США запретят ввоз в Китай через третьи страны «железа» для выпуска микросхем. Самую важную в мире компанию для производства чипов мера не затронет 1
18.07.2024 США грозят жестко наказать самую важную в мире компанию для производства чипов. Акции уже резко обвалились 1
14.09.2022 США не могут создать международный альянс чипмейкеров. Участникам мешает страх перед Китаем 1
15.12.2021 «Микрон» избежал огромного штрафа за космический проект, сославшись на санкции США и COVID-19 1
03.06.2014 Технологический рынок M&A бьет финансовые рекорды 1
17.12.2013 Поставщик Apple и Samsung поглотил разработчика SSD-накопителей за $6,6 млрд 1
06.11.2012 SEMI взяла курс на укрепление своих позиций на российском рынке 1
14.04.2009 Затраты на оборудование по производству чипов сократились на 32% в 2008 г. 1
12.04.2004 Рынок требует все больше микросхем 1
15.03.2004 Сингапурское подразделение UMC купило оборудование на $130 млн. 1
15.07.2003 NTT продемонстрировал работу протоколоа iSCSI между устройствами на расстоянии 1500 км 1
15.07.2003 NTT продемонстрировал работу протоколоа iSCSI между устройствами на расстоянии 1500 км 1
16.06.2003 Пpoдaжи oбopyдoвaния для производства пoлyпpoвoдникoв сократились 1
20.09.2002 Toshiba представила новую технологию производства чипсетов 1
12.10.2001 Пять японских компаний образовали альянс развития сетей хранения данных 1
19.03.2001 Азиатский рынок оборудования для производства чипов ожидает 20% спад 1
20.02.2001 Institutional Shareholder Services вручит награды пяти компаниям 1
13.11.2000 Tokyo Electron сообщила о увеличении прибыли в первом финансовом полугодии 1
08.08.2000 Прибыль Tokyo Electron за квартал составила $141 млн. при продажах $1,4 млрд. 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Tokyo Electron и организации, системы, технологии, персоны:

Applied Materials 300 11
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 156 9
Lam Research - Novellus Systems 109 6
Samsung Electronics 10625 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1582 3
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 458 3
Brocade Communications Systems 244 3
KLA Corporation 73 3
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 145 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 2
Huawei 4221 2
Apple Inc 12628 2
Intel Corporation 12541 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1144 2
NTT Com - NTT Communications 86 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 69 1
Toppan 22 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 1
Cisco Systems 5222 1
Microsoft Corporation 25236 1
LG Electronics 3675 1
Toshiba Corporation 2955 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 570 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 329 1
Seagate Technology 754 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 1
EY - Ernst & Young Global 381 1
ФОРС - Центр разработки 679 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 350 1
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 62 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 148 1
UMC - United Microelectronics Corporation 325 1
Google LLC 12255 1
Huawei Technologies 404 1
Nikon 635 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 139 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions 139 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Silver Lake Partners 77 1
United Capital Partners 18 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 419 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 463 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Правительство Тайваня 46 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 207 1
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4509 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4688 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 2
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 964 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 2
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 359 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 923 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 1
NAND 3D flash memory 89 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 1
UFS - Universal Flash Storage - Универсальный флеш-накопитель - eUFS - Embedded Universal Flash Storage - Встраиваемый универсальный флэш-накопитель 274 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1070 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5592 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2430 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6558 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 97 1
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 918 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 635 1
MEMS - MicroElectroMechanical Systems - МЭМС - Микроэлектромеханические системы - НЭМС - Наноэлектромеханические системы 189 1
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1033 1
ROM - Read-Only Memory - ПЗУ - Постоянное запоминающее устройство - элемент электронной вычислительной техники 309 1
Electron - фреймворк 83 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 160 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 173 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 14
Япония 13547 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 8
Южная Корея - Республика 6858 6
Китай - Тайвань 4136 6
Европа 24634 5
Россия - РФ - Российская федерация 156831 4
Нидерланды 3631 4
США - Колумбия - Вашингтон 1449 3
Китай - Пекин - Beijing 1051 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 2
Азия - Азиатский регион 5748 2
Сингапур - Республика 1906 2
США - Калифорния 4775 2
Япония - Токио 1008 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Польша - Республика 2001 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 1
Америка Южная 868 1
США - Нью-Йорк 3151 1
Великобритания - Лондон 2407 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Малайзия 898 1
США - Иллинойс - Чикаго 433 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 409 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 79 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 1
Китай - Цзянсу - Нанкин - Наньцзин 37 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 210 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 1
U.S. EAR - Export Administration Regulations - Правила экспортного контроля США - Правила администрирования экспорта США 5 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 142 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1320 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 1
Bloomberg 1417 3
Nikkei Communications 21 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 2
FT - Financial Times 1259 1
EE Times 160 1
Times 648 1
Ведомости 1233 1
Gartner - Гартнер 3608 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
Frost & Sullivan 203 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Gartner - Dataquest 353 1
Thomson Financial - Thomson First Call 384 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
SEMICON 13 1
