США нанесли двойной удар по мировому производству микросхем. TSMC больше не сможет держать на плаву свой завод в Китае

Власти США отозвали у TSMC разрешение на свободную поставку «железа» для оснащения своего завода в Китае в рамках непрекращающейся торговой войны с КНР. Тайваньская TSMC – это крупнейший в мире контрактный вендор микросхем, обслуживает Apple, AMD, Qualcomm, Nvidia и множество других компаний. Аналогичным образом США поступили с корейскими Samsung и SK Hynix.



В Китай не положено

США отозвали разрешение компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., более известной как TSMC. на свободную поставку необходимого оборудования на свою главную китайскую фабрику по производству микросхем в городе Нанкин, пишет Bloomberg. TSMC – это крупнейший в мире контрактный производитель микросхем с долей рынка более 50%. В числе клиентов – компании AMD, Apple, Qualcomm, Nvidia, MediaTek и многие другие основные игроки глобального рынка процессоров.

Лимиты вступают в силу 31 декабря 2025 г.

По информации агентства, новые ограничения США могут повлечь за собой сокращение объемов производства TSMC на своем заводе в КНР. Без нового оборудования он не сможет выпускать современные чипы, а спрос на не самые актуальные техпроцессы постепенно будет угасать.

Три в одном

Как пишет Bloomberg, в одной с TSMC ситуации оказались корейские компании Samsung и SK Hynix, у которых тоже есть фабрики по выпуску микросхем, в том числе и в Китае. SK Hynix выпускает только чипы памяти и только для себя, а Samsung, как и TSMC, является контрактным производителем, хотя часть мощностей выделяет под собственные нужды.

whitehouse.gov США регулярно указывают компаниям из других стран, что им делать, а что не делать

Нововведение означает, что отныне компании, желающие поставлять перечисленным вендорам оборудование по выпуску чипов для их заводов в КНР будут обязаны сперва получить необходимое разрешение. Решение о предоставлении или непредоставлении таких разрешений будут принимать власти США.

По информации Bloomberg, этот шаг вносит некоторую неопределенность относительно сроков ожидания разрешений, поскольку официальные лица США заявляют, что намерены выдавать лицензии, необходимые для поддержания работы этих объектов, но при этом им потребуется ежегодно оформлять дополнительное количество бумаг.

Напомним, что все три компании получили бессрочное разрешение на продолжение поставок оборудования на свои китайские предприятия еще при Джозефе Байдене (Joseph Biden, был Президентом США с 20 января 2021 г по 20 января 2025 г.). Им нужно было лишь соблюдать требования безопасности и раскрывать информацию о поставках правительству США.

Удар уже нанесен

Первым негативным последствием новых американских ограничений для TSMC стало ее частичное «обесценивание». Ее акции сразу же просели на 1,3%.

Но в этом плане пострадала не только сама TSMC, но и ее многочисленные поставщики. Например, ценные бумаги японской компании Tokyo Electron Ltd. просели примерно на 2%. и все это – примерно за четыре месяца до начала действия новых лимитов.

Потеря разрешений создает некоторую неопределенность и для других ведущих поставщиков TSMC, Samsung и SK Hynix. В их числе – компании Applied Materials, ASML, и KLA.

Целились в Китай, попали в весь мир

У TSMC весьма развитая сеть заводов по всему миру – ее фабрики есть даже на территории США. Bloomberg пишет, что очередные условия американских властей создают новые препятствия для деятельности в Китае крупнейших компаний полупроводникового сектора, Министерство экономики Тайваня в своем заявлении отметило, что отзыв разрешения США повлияет на предсказуемость работы завода в Нанкине.

По словам осведомленных источников агентства, в настоящее время чиновники работают над решениями по облегчению бюрократической нагрузки, особенно учитывая значительное количество существующих запросов на получение лицензий. Например, отзыв статуса разрешения у Samsung и SK Hynix потребует от американских чиновников обрабатывать дополнительно 1000 разрешений ежегодно.

Впрочем, в этой ситуации больше всего страдают как раз Samsung и SK Hynix, поскольку значительная доля их производства сосредоточена как раз Китае. Что касается TSMC, то ее завод в Нанкине начал работу в 2018 г. и по итогам 2024 г. обеспечил крайне скромную долю в общей выручке TSMC – лишь около 3%.

Зависимость от одной страны

Министерство экономики Тайваня сразу поспешило заявить, что действия США не повлияют на конкурентоспособность тайваньской микропроцессорной промышленности. Связано это, в том числе, с развитой сетью фабрик TSMC.

Однако сложившаяся ситуация подчеркивает степень влияния и контроля Вашингтона над цепочкой поставок электронных компонентов, которые обеспечивают работу всего: от микроволновых печей и телефонов до центров обработки данных, обучающих алгоритмы искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. Это влияние велико, даже когда заводы, подпадающие под новые лимиты, принадлежат трем неамериканским компаниям и расположены далеко за пределами границ США.