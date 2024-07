США грозят жестко наказать самую важную в мире компанию для производства чипов. Акции уже резко обвалились

ASML, крупнейший в мире поставщик оборудования для литографии, рискует навлечь на себя санкции США за то, что до сих пор не прекратила вести деятельность в Китае. При этом ASML никак не связана с США, она зарегистрирована в Голландии. Аналогичная угроза нависла и над японской Tokyo Electron.

Международные санкции США

Администрация Президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) начала угрожать санкциями компаниям из сферы ИТ, которые вообще никак не связаны ни с ней, ни в целом с Новым светом. Как пишет Bloomberg, американские власти намерены ввести новые экспортные ограничения, если Tokyo Electron из Японии и ASML из Нидерландов не пересмотрят свое отношение к Китаю и не начнут думать о сокращении своего бизнеса в этой стране.

Tokyo Electron и ASML – прямые конкуренты, но только лишь по сфере деятельности, а не по масштабам. Обе компании занимаются производством оборудования для литографии, и на этом рынке ASML занимает более 80% в глобальном плане. И Tokyo Electron, и ASML годами поставляют свою продукцию в КНР, а ASML, к тому же, занимается еще и обслуживанием ранее отгруженной в эту страну техники, что приносит ей немалую часть ее дохода. По собственным подсчетам компании, ее деятельность в Поднебесной генерирует не меньше 16% ее мировой выручки.

Новые рычаги давления

Администрация Байдена продолжает вести торговую войну с КНР, начатую экс-Президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) в 2018 г. Сейчас власти США ищут новые источники давления на Пекин, пишет Bloomberg, и пытается зайти со стороны поставок голландского и японского оборудования для литографии.

ASML ASML не скрывает, что недовольна попытками США управлять ею. Не исключены ответные санкции

Запугать компании, которые не обязаны подчиняться ни законам США, ни тем более требованиям властей этой страны, американские власти хотят при помощи так называемого «Правила прямых иностранных продуктов» (foreign direct product rule, FDPR), пишет Bloomberg. Это правило дает США возможность контролировать распространение продукции иностранных компаний, в которой есть хотя бы небольшое число американских технологий.

Первые последствия

Явная попытка властей США надавить на ASML и Tokyo Electron привела к обвалу их акций, возможно, кратковременному. Ценные бумаги Tokyo Electron просели на 7,5%, а в случае ASML обвалились на 11%. Это стоило ей потери $46,7 млрд рыночной капитализации, что стало самым большим падением стоимости компании с марта 2020 г.

Но бумеранг на этот раз вернулся довольно быстро. Подпортив финансовые показатели японской и нидерландской компаниям, администрация США негативно повлияла и на их американских конкурентов. Ценные бумаги Applied Materials Inc. , Lam Research Corp. и KLA Corp. – трех крупнейших американских производителей чипового оборудования, тоже значительно просели в стоимости. Наихудшее падение – у Applied Materials, ее акции подешевели на 7,8%, и это ее худший внутридневной спад с ноября 2023 г.

Пока ничего не работает

Администрация Байдена находится в незавидном положении, пишет издание. С одной стороны, американские компании считают, что ограничения на экспорт в Китай несправедливы по отношению к ним, поскольку негативно влияют на бизнес, и потому они настаивают на их изменениях. С другой стороны, союзники США не видят особых причин менять что-либо в этом плане, ведь до президентских выборов в США осталось всего несколько месяцев (по плану, они должны состояться в ноябре 2024 г.)

Представитель МИД Китая Линь Цзянь (Lin Jian) заявил, что США «политизировали торговлю и концепцию национальной безопасности» (politicized trade and the concept of national security). Он также заявил, что «соответствующие страны» (relevant countries) должны «решительно противостоять принуждению и совместно поддерживать справедливый и открытый порядок международной торговли для защиты своих долгосрочных интересов» (firmly resist coercion and jointly uphold a fair and open international trade order to protect their own long-term interests).

Но, похоже, угрозы ужесточения правил экспортного контроля указывает на то, что предпринятые ранее попытки США по формированию единого фронта против амбиций Китая в области микроэлектроники успехом не увенчались, пишет Bloomberg. США ввели масштабные ограничения на продажу передовых чипов и производственного оборудования Китаю в октябре 2022 г. и затем неоднократно ужесточали их.

Впрочем, все эти ограничения некоторые последствия все же возымели. В частности, они нанесли ощутимый урон некоторым китайским компаниям, включая Huawei и Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC – крупнейший в КНР контрактный производитель полупроводников), затруднив им получение ключевых поставок и оборудования.

При этом ASML открыто заявляет, что не намерена слушаться США в вопросах ведения бизнеса. Она уже устраивала бунт и хотела перенести свою штаб-квартиру из Нидерландов в какую-нибудь другую страну, власти которой не подчиняются Новому Свету. Голландские чиновники с трудом отговорили ее от этого решения, засыпав деньгами и различными привилегиями.