США не могут создать международный альянс чипмейкеров. Участникам мешает страх перед Китаем

Запуск альянса “Chip 4” затягивается

США испытывают сложности при формировании технологического альянса “Chip 4” с Японией, Южной Кореей и Тайванем. Процедура объединения затягивается в связи с тем, что у потенциальных партнеров есть множество опасений по поводу инициативы, а отношения между ними полны противоречий.

Власти США выступили с инициативой по созданию технологического блока “Chip 4» в 2021 г. Объединение, как ожидалось, должно было включать, помимо собственно США, Японию, Южную Корею и Тайвань. В числе задач союза: обеспечение безопасности глобальных цепочек поставок полупроводниковой продукции, координация правительств стран-участниц по вопросам регулирования и субсидирования отрасли, проведение совместных исследовательских и конструкторских работ (R&D).

Тем не менее за год с лишним реализация инициативы не продвинулась и на шаг. Будущим участникам альянса до сих пор не удалось даже сформулировать устраивающую всех предварительную повестку первой встречи, пишет Financial Times.

Формирование международного альянса "Chip 4", нацеленного на совместное развитие полупроводниковой отрасли, затягивается

Япония, Южная Корея и Тайвань на государственном уровне находятся в традиционно хороших отношениях с США. Однако южнокорейские компании вроде Samsung не горят желанием раскрывать свои коммерческие секреты перед прямыми конкурентами из Тайваня, например, крупнейшим в мире контрактным производителем интегральных микросхем TSMC. Кроме того, между Японией и Южной Кореей до сих существуют неразрешенные противоречия, в том числе на высочайшем политическом уровне, вызванные историческими причинами.

Никто из азиатской троицы не желает оказывать поддержку американским Intel и Micron в области R&D. При этом и Япония, и Южная Корея, и Тайвань обеспокоены возможной негативной реакцией Китая на формирование подобной коалиции, поскольку компании технологического сектора имеют довольно прочные связи с бизнесом в Поднебесной.

Противоречия между потенциальными участниками альянса

В Стране восходящего солнца производится огромное количество микросхем памяти 3D NAND, затем поставляемых в Китай. Одновременно с этим японцы экспортируют в Южную Корею и Тайвань разного рода высококачественное сырье, необходимое для производства чипов и жидкокристаллических панелей (LCD).

Япония всячески старается «оживить» национальную полупроводниковую отрасль, но пока не слишком удачно. Впрочем, власти страны сумели заманить на свою территорию TSMC, которая в настоящее время занята строительством исследовательского центра. Он, как ожидается, поможет готовить квалифицированных ученых и инженеров. Однако сложно представить, что Kioxia возжелает вести совместную с Samsung или SK hynix – своими прямыми конкурентами – разработку, даже если речь пойдет о фундаментальных технологиях.

Samsung Foundry опасается попадания сведений о собственных технологиях (к примеру, материалах и дизайне транзисторов) конкурентам в лице TSMC и Intel, которые, в свою очередь, тоже не готовы делиться компетенциями с южнокорейским гигантом.

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Тайванские производители микросхем логики и памяти значительно опережают своих конкурентов из материкового Китая – SMIC, Hua Hong, Yangtze Memory – по уровню технологического развития. В то же время они во многом зависят от поставок китайского сырья и едва ли будут рады, если альянс “Chip 4” вдруг скомандует порвать соответствующие связи в угоду обеспечения безопасности цепочек поставок.

Китай – общая проблема

Наикрупнейшим же источником опасений – во всех смыслах – для потенциальных участников альянса является Китай.

Такие японские компании как Tokyo Electron и Nikon в огромных объемах поставляют в КНР оборудование для производства чипов. Таким образом, участие в “Chip 4” Японии окажется для них невыгодным из-за непрекращающихся попыток США ограничить экспорт такой техники в Поднебесную.

Samsung и SK hynix располагают достаточно современными производственными мощностями для выпуска микросхем памяти на территории Китая. Потенциальная невозможность внедрения на этих фабриках передовых технологий, которые могут быть получены в результате кооперации на уровне “Chip 4”, также, вероятно, вызывают озабоченность южнокорейских технологических компаний.

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«Наша позиция заключается в том, что для альянса “Chip 4” [правительство Южной Кореи] должно сначала добиться понимания со стороны Китая, а затем вести переговоры с США, – заявил Кьюнг Ке Хен (Kye Hyun Kyung), глава подразделения Samsung Electronics Device Solutions, в разговоре с Financial Times. – Мы пытаемся не воспользоваться американо-китайским конфликтом, а найти взаимовыгодное решение».