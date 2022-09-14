США не могут создать международный альянс чипмейкеров. Участникам мешает страх перед Китаем

США не могут создать международный альянс чипмейкеров. Участникам мешает страх перед КитаемСША создают технологический альянс "Chip 4", в который должны войти сами США, Южная Корея, Япония и Тайвань, ради обеспечения надежности поставок микрочипов, необходимых всем его участникам, но в особенности американцам. Инициативе уже больше года, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки – между партнерами слишком много противоречий.
Запуск альянса “Chip 4” затягивается
США испытывают сложности при формировании технологического альянса “Chip 4” с Японией, Южной Кореей и Тайванем. Процедура объединения затягивается в связи с тем, что у потенциальных партнеров есть множество опасений по поводу инициативы, а отношения между ними полны противоречий.
Власти США выступили с инициативой по созданию технологического блока “Chip 4» в 2021 г. Объединение, как ожидалось, должно было включать, помимо собственно США, Японию, Южную Корею и Тайвань. В числе задач союза: обеспечение безопасности глобальных цепочек поставок полупроводниковой продукции, координация правительств стран-участниц по вопросам регулирования и субсидирования отрасли, проведение совместных исследовательских и конструкторских работ (R&D).
Тем не менее за год с лишним реализация инициативы не продвинулась и на шаг. Будущим участникам альянса до сих пор не удалось даже сформулировать устраивающую всех предварительную повестку первой встречи, пишет Financial Times.
Япония, Южная Корея и Тайвань на государственном уровне находятся в традиционно хороших отношениях с США. Однако южнокорейские компании вроде Samsung не горят желанием раскрывать свои коммерческие секреты перед прямыми конкурентами из Тайваня, например, крупнейшим в мире контрактным производителем интегральных микросхем TSMC. Кроме того, между Японией и Южной Кореей до сих существуют неразрешенные противоречия, в том числе на высочайшем политическом уровне, вызванные историческими причинами.
Никто из азиатской троицы не желает оказывать поддержку американским Intel и Micron в области R&D. При этом и Япония, и Южная Корея, и Тайвань обеспокоены возможной негативной реакцией Китая на формирование подобной коалиции, поскольку компании технологического сектора имеют довольно прочные связи с бизнесом в Поднебесной.
Противоречия между потенциальными участниками альянса
В Стране восходящего солнца производится огромное количество микросхем памяти 3D NAND, затем поставляемых в Китай. Одновременно с этим японцы экспортируют в Южную Корею и Тайвань разного рода высококачественное сырье, необходимое для производства чипов и жидкокристаллических панелей (LCD).
Япония всячески старается «оживить» национальную полупроводниковую отрасль, но пока не слишком удачно. Впрочем, власти страны сумели заманить на свою территорию TSMC, которая в настоящее время занята строительством исследовательского центра. Он, как ожидается, поможет готовить квалифицированных ученых и инженеров. Однако сложно представить, что Kioxia возжелает вести совместную с Samsung или SK hynix – своими прямыми конкурентами – разработку, даже если речь пойдет о фундаментальных технологиях.
Samsung Foundry опасается попадания сведений о собственных технологиях (к примеру, материалах и дизайне транзисторов) конкурентам в лице TSMC и Intel, которые, в свою очередь, тоже не готовы делиться компетенциями с южнокорейским гигантом.
Тайванские производители микросхем логики и памяти значительно опережают своих конкурентов из материкового Китая – SMIC, Hua Hong, Yangtze Memory – по уровню технологического развития. В то же время они во многом зависят от поставок китайского сырья и едва ли будут рады, если альянс “Chip 4” вдруг скомандует порвать соответствующие связи в угоду обеспечения безопасности цепочек поставок.
Китай – общая проблема
Наикрупнейшим же источником опасений – во всех смыслах – для потенциальных участников альянса является Китай.
Такие японские компании как Tokyo Electron и Nikon в огромных объемах поставляют в КНР оборудование для производства чипов. Таким образом, участие в “Chip 4” Японии окажется для них невыгодным из-за непрекращающихся попыток США ограничить экспорт такой техники в Поднебесную.
Samsung и SK hynix располагают достаточно современными производственными мощностями для выпуска микросхем памяти на территории Китая. Потенциальная невозможность внедрения на этих фабриках передовых технологий, которые могут быть получены в результате кооперации на уровне “Chip 4”, также, вероятно, вызывают озабоченность южнокорейских технологических компаний.
«Наша позиция заключается в том, что для альянса “Chip 4” [правительство Южной Кореи] должно сначала добиться понимания со стороны Китая, а затем вести переговоры с США, – заявил Кьюнг Ке Хен (Kye Hyun Kyung), глава подразделения Samsung Electronics Device Solutions, в разговоре с Financial Times. – Мы пытаемся не воспользоваться американо-китайским конфликтом, а найти взаимовыгодное решение».