Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Китай Специальный административный район Макао (Аомынь)

Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь)

СОБЫТИЯ


02.06.2026 Т2 расширит географию VoLTE-роуминга до 48 стран в 2026 году 1
13.05.2026 На майские праздники россияне все чаще выбирают экзотические направления 1
24.12.2025 В России появится новая обучающая программа по искусственному интеллекту WMT Kids x AI 1
16.12.2025 Прокуроры: Sony, Samsung и LG шпионят за гражданами США 1
15.12.2025 Большинство иностранных компаний готовы начать сотрудничество с российскими ИИ-разработчиками 1
27.11.2025 Санкции США нипочем. Китайские ИТ-гиганты начали совершенно законно обучать ИИ на самом современном «железе» в чужих дата-центрах 1
13.08.2025 Министерство США, следящее за исполнением технологических санкций, 19 лет не обновляло ИТ-системы и полагается на ручной труд 1
28.07.2025 Unisimka представила новый модуль для поддержки eSIM в iPhone и других устройствах 1
18.07.2025 Т2 запустила международный VoLTE в новых регионах Европы и Азии 1
27.06.2025 Сборная России завоевала серебро на первой Международной олимпиаде по кибербезопасности в Сингапуре 1
14.05.2025 Трамп отменил ограничения на продажу ИИ-технологий в Россию, Китай и Северную Корею 1
05.03.2025 Системные интеграторы могут выиграть поездку в Гонконг 1
29.01.2025 Силовики нейтрализовали 22 тысячи киберкриминальных ресурсов 1
10.01.2025 Прощальный «подарок» Байдена: США поделит страны мира на сорта и введет мощный запрет на продажи «железа» для нейросетей в Россию и еще полмира 1
13.12.2024 Видеокарты Nvidia без предупреждения исчезли из главного онлайн-магазина Китая 1
09.09.2024 Санкции США не помеха. Китай без проблем покупает передовые GPU Nvidia дешевле, чем американцы 1
04.09.2024 «МегаФон»: Вьетнам, Гайана и Фарерские острова: москвичи меняют отпускные маршруты 1
31.07.2024 США запретят ввоз в Китай через третьи страны «железа» для выпуска микросхем. Самую важную в мире компанию для производства чипов мера не затронет 1
12.01.2024 Абоненты Tele2 посетили 192 страны в новогодние каникулы 1
12.01.2024 Турпоток россиян в Европу растет, показало исследование «МегаФона» 1
18.01.2023 США годами не замечали самый простой и очевидный способ обхода санкций против Китая. Теперь лазейка закрыта 1
02.11.2022 Роскомнадзор потребовал у сервиса для обучения программированию из США оставить только два пола 1
19.01.2022 Древняя юридическая лазейка позволяет спецслужбам США следить за российскими пользователями WhatsApp 1
30.03.2021 Mail.ru выпустила суперприложение. Что оно умеет 1
18.09.2020 В США вводится запрет на WeChat и TikTok 1
10.09.2020 В Китае запретили популярный детский язык программирования, потому что он учит плохому 1
19.08.2020 «Яндекс» выпустил одно огромное приложение вместо множества маленьких 1
23.04.2020 Владелец архитектуры MIPS объявил о банкротстве 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
10.12.2019 ВТБ строит суперприложение за 2,5 миллиарда 1
26.08.2019 Telegram выдает силовикам участников митингов и протестов 1
13.06.2019 Китайцы придумали эффективный метод борьбы с Telegram 1
20.05.2019 Как китайцы покупали YotaPhone и почему не остановили его банкротство 1
18.04.2019 Создатель Yota Phone банкрот 1
29.10.2018 ZTE помогла China Mobile обеспечить беспроводной связью самый длинный морской мост в мире 1
03.09.2018 Дефектные iPhone 8 будут чинить бесплатно 1
28.06.2018 Eset: мошенники в WhatsApp обманом подписывают на премиум-сервис за $50 в месяц 1
09.04.2018 В MAPS.ME запустили готовые маршруты по крупнейшим городам мира 1
02.08.2017 Впервые за три года выросли продажи iPad 1

Публикаций - 85, упоминаний - 85

Китай и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 11
МегаФон 10742 9
Nvidia Corp 4002 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
China Mobile 436 6
CK Hutchison Holdings 175 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Microsoft Corporation 25775 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
CK Hutchison Asia Telecom Group - Hutchison Telecom - Hutchison Telecommunications International Limited 54 4
Alibaba Group 473 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Huawei 4677 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Vodafone Group 1412 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 3
Blizzard Entertainment 343 3
Google LLC 12690 3
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
AT&T Inc 1726 3
Yota Devices - YD 103 3
China Baoli Technologies Holdings - REX Global - REX Global Entertainment Holdings 19 3
Telconet 35 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 3
Yota Devices IPR 2 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 2
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 2
ByteDance 56 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 2
ВТБ - Лайфстайл платформа - Lifestyle Platform 5 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 39 2
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 2
Империя-Фарма 91 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Visa International 1993 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 2
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 2
Яндекс.Лавка 315 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Barclays 122 1
SoftBank Group 284 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Кассир.ру - Kassir.ru - Национальный билетный оператор 31 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 1
Diesel 15 1
Россети Ленэнерго 1699 1
China Merchants Bank - China Merchants Capital 6 1
Tallwood Venture Capital 2 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
US Bank 3 1
Garsdale Services 39 1
Sino Advisor International 3 1
Ornua 2 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 47 1
Telconet Capital 28 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
Верховный суд Каймановых островов 5 2
Международный трибунал Сингапура 3 2
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 22 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court - Восточно-Карибский Апелляционный Суд 20 1
U.S. DOI - United States Department of the Interior - МВД США - Министерство внутренних дел США 15 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
Демократическая политическая партия США 122 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
OpenChain 1 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 11
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 8
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 6
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 213 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 4
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 9
Apple iOS 8583 4
Tencent - WeChat - мессенджер 177 4
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 3
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 110 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 3
Apple iPad 4012 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Apple iPhone 6 4861 3
Blizzard - World of Warcraft 362 3
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE - Tele2 VoLTE 25 2
MIT Media Lab - Scratch - язык программирования 44 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 113 2
Nvidia H - серия графических процессоров (GPU) 88 2
ByteDance - TikTok 355 2
Google Android 15244 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Apple - App Store 3109 2
Apple iPhone 4 800 2
Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy 76 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 74 1
Apple iTunes Store 1118 1
Microsoft Xbox Live 309 1
Элвис-НеоТек - ELISE - Elvees Image Semantic Engine - Процессор для систем компьютерного зрения 14 1
AADHAAR - Индийская биометрическая система 10 1
VK - Mail.ru Maps.me 55 1
XRP - Криптовалюта 17 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 300 1
Alibaba Tmail 10 1
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Google Street View 105 1
Apache Camel 74 1
Open Whisper Systems - Signal Messenger - мессенджер 19 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 89 1
Yota Egg - WiMAX/WiFi-роутер 9 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 5
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 4
Медведев Дмитрий 1665 3
Авдолян Альберт 32 3
Мартынов Владислав 115 3
Sie Winston - Си Уинстон 7 2
Макаров Андрей 29 2
Адоньев Сергей 36 2
Дуров Павел 329 2
Чемезов Сергей 147 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 1
Голованов Сергей 77 1
Лисовский Евгений 20 1
Смирнов Максим 68 1
Никитин Максим 27 1
Лапшина Екатерина 18 1
Олюнин Дмитрий 8 1
Ивашкевич Евгений 22 1
Мартынов Сергей 24 1
Адонев Сергей 1 1
Айбашева Анна 98 1
Burton Paul - Бертон Пол 1 1
Алексеева Марина 26 1
Taylor Joshua James - Тейлора Джошуа Джеймс 4 1
Griffin David - Гриффин Давид 4 1
Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 6 1
Anthony Yeung Chun Wai - Энтони Янг Чун Вай 1 1
Lui Lai Yan - Луи Лаи Ян 1 1
Hoffman Nick - Хофман Ник 1 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
Ross Wilbur - Росс Уилбур 4 1
Paxton Ken - Пакстон Кен 6 1
Кабаков Александр 11 1
Халаев Александр 6 1
Злоказов Дмитрий 6 1
Кузьмина Валентина 16 1
Касьянова Любовь 8 1
Девишев Дмитрий 6 1
Ma Jack - Ма Джек 27 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 62
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 50
Россия - РФ - Российская федерация 166168 47
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 42
Европа 24964 25
Китай - Тайвань 4245 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 22
Япония 13807 22
Сингапур - Республика 1953 21
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 19
Южная Корея - Республика 7052 18
Азия - Азиатский регион 5920 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 15
Таиланд - Королевство 926 15
Швеция - Королевство 3782 14
Германия - Федеративная Республика 13221 14
Италия - Итальянская Республика 4508 14
Дания - Королевство 1337 13
Индия - Bharat 5870 13
Франция - Французская Республика 8177 13
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 13
Африка - Африканский регион 3641 12
Нидерланды 3746 12
Новая Зеландия 737 12
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 11
Финляндия - Финляндская Республика 3697 11
Канада 5082 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
Испания - Королевство 3840 11
Малайзия 922 11
Исландия 255 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 10
Польша - Республика 2031 9
Эстония - Эстонская Республика 764 9
Казахстан - Республика 6048 8
Ирландия - Республика 1051 8
Израиль 2856 8
Ближний Восток 3154 8
Бразилия - Федеративная Республика 2520 8
Украина 7928 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 8
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Паспорт - Паспортные данные 2848 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 3
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Английский язык 7030 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 4
The Register - The Register Hardware 1784 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
FT - Financial Times 1296 3
Bloomberg 1627 3
AppleInsider 400 2
ZDnet 663 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Известия ИД 770 1
South China Morning Post 93 1
CNX Software 18 1
Comedy Central - телеканал 21 1
CNBeta 4 1
Мобильные системы 118 1
The Economist 49 1
Times 661 1
Computer.Tradeshow.Ru 59 1
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
Cayman Islands Gazette 1 1
Weather Group - The Weather Channel - TWC 37 1
Forbes - Форбс 1002 1
Tom’s Hardware 600 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 3
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 50 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Capture the Flag - CTF 56 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще