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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Китай
Специальный административный район Макао (Аомынь)

Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь)


30.03.2021 Mail.ru выпустила суперприложение. Что оно умеет 1
18.09.2020 В США вводится запрет на WeChat и TikTok 1
10.09.2020 В Китае запретили популярный детский язык программирования, потому что он учит плохому 1
19.08.2020 «Яндекс» выпустил одно огромное приложение вместо множества маленьких 1
23.04.2020 Владелец архитектуры MIPS объявил о банкротстве 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
10.12.2019 ВТБ строит суперприложение за 2,5 миллиарда 1
26.08.2019 Telegram выдает силовикам участников митингов и протестов 1
13.06.2019 Китайцы придумали эффективный метод борьбы с Telegram 1
20.05.2019 Как китайцы покупали YotaPhone и почему не остановили его банкротство 1
18.04.2019 Создатель Yota Phone банкрот 1
29.10.2018 ZTE помогла China Mobile обеспечить беспроводной связью самый длинный морской мост в мире 2
03.09.2018 Дефектные iPhone 8 будут чинить бесплатно 2
28.06.2018 Eset: мошенники в WhatsApp обманом подписывают на премиум-сервис за $50 в месяц 1
09.04.2018 В MAPS.ME запустили готовые маршруты по крупнейшим городам мира 1
02.08.2017 Впервые за три года выросли продажи iPad 1
05.04.2017 «Билайн» запускает «Безлимитный интернет в роуминге» на территории 90 стран мира 1
10.03.2017 Tele2 расширяет роуминговую сеть 4
19.05.2016 Власти хотят распознавать лица москвичей 1
17.05.2016 Многие банкоматы по всему миру заражены бэкдором Skimer 1
22.04.2016 Производитель YotaPhone на треть продан китайцам 1
28.10.2014 Текущий уровень зрелости ИТ – базис для развития России 1
16.10.2014 Система Contact реализовала сервис пополнения карт UnionPay 1
22.09.2014 К 2017 г. половина населения мира будет подключена к интернету 1
07.10.2013 Как внедряют е-паспорт в Азии и Африке 2
15.01.2013 Клиенты «Промсвязьбанка» предпочитают совершать онлайн-покупки на российских сайтах 1
12.10.2012 Google провел крупнейшее обновление Street View 1
06.08.2012 «Далькомбанк» выдал клиентам более 4,5 тыс. карт «UnionPay — Золотая Корона» 1
16.09.2011 Россия поднялась в рейтинге уровня развития ИКТ 1
16.09.2011 Россия лидирует по уровню развития ИКТ среди стран СНГ 1
28.04.2011 Начались продажи легендарного белого iPhone 1
28.04.2011 Планшетный компьютер iPad 2 появится в 13 новых странах 1
28.04.2011 Apple приступает к продажам белых iPhone 4 в 28 странах 1
24.02.2010 По развитию ИКТ Россия отстает от Черногории, Катара и Румынии 1
23.10.2009 ZT Online скоро в России 1
24.11.2008 Дети хлынули в интернет 1
07.08.2008 «МегаФон-Москва» открыл роуминг с двумя китайскими операторами 1
18.07.2008 «Мегафон» пополнил список роуминговых направлений сетями из 8 стран 1
02.06.2008 iPhone шагает по планете 3
30.05.2008 До конца 2008 года iPhone появится в Китае 1

Публикаций - 46, упоминаний - 54

Китай упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 8555 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5312 5
VK - Mail.ru Group 2674 5
Yandex - Яндекс 4283 5
China Mobile 237 5
Ростех - Ростехнологии 2242 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7307 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1721 4
Ericsson 1057 3
Google LLC 8541 3
Yota - Скартел 623 3
Yota Devices - YD 94 3
Rex Global - China Baoli 11 3
Facebook 3964 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6376 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2058 2
Hi-p Electronics 4 2
Telia Company 454 2
Telconet 24 2
China Baoli 12 2
Orange S.A. 556 2
Vodafone Group 583 2
Deutsche Telekom - T-Mobile 359 2
Yota Devices IPR 2 2
Blizzard Entertainment 266 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7186 2
Telefonica O2 UK 120 2
Twitter 2208 2
Microsoft Corporation 14114 2
Telegram Group 706 2
ZTE Corporation 574 2
TWC - Trinity World Managment 7 1
Золотая Корона 302 1
YClients 8 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 140 1
Indiegogo 56 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 239 1
Ooredoo QSC 6 1
Элвис-НеоТек 30 1
NetEase 11 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4447 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1491 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 648 3
Visa International 1424 2
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 3 2
UnionPay - Платёжная система 76 2
РЖД - Российские железные дороги 1192 2
Яндекс.Такси 271 2
Почта России ПАО 1701 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1721 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1415 2
Walmart - Wal-Mart Stores 202 2
Tallwood Venture Capital 1 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 65 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Barclays 55 1
SoftBank Group 117 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 177 1
Кассир.ру - Kassir.ru 13 1
СОГАЗ Страховая Группа 54 1
BNP Paribas 40 1
ВТБ Капитал Пенсионный резерв - ВТБК ПР 1 1
Трансаэро - авиакомпания 48 1
US Bank 3 1
Garsdale Services 36 1
Sino Advisor International 3 1
Ornua 2 1
Grupo Santander 12 1
Telconet Capital 24 1
Martine Jarlgaard 1 1
МКБ - Московский кредитный банк 273 1
Утконос 100 1
Adidas 106 1
AliExpress 277 1
Магнит - Сеть магазинов 274 1
Альфа-Банк 1193 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 735 1
О2О Delivery club 153 1
Газпром нефть 386 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 326 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1782 2
Международный трибунал Сингапура 2 2
Верховный суд Каймановых островов 4 2
World Bank Group - Всемирный банк 169 2
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 43 2
Президент Российской Федерации 1516 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2110 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1515 1
Правительство Москвы 714 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1099 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 65 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 109 1
ОАЭ - Управление знаний и человеческого развития эмирата Дубай - The Knowledge and Human Development Authority - KHDA 1 1
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court 7 1
People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 4 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 4 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 245 4
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 21 1
OpenChain 1 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5603 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1450 3
3G - Стандарт мобильной связи 4167 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4706 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11071 2
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 188 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3460 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 697 2
App-in-App 5 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 567 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
dApps - децентрализованные приложения 3 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 149 1
PoA - Proof of Authority - Алгоритм достижения консенсуса валидации 6 1
eMBB - Enhanced mobile broadband - Расширенная мобильная широкополосная связь 4G LTE 11 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 137 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 101 1
Big Data - Большие данные 1141 1
Website - Вебсайт 162 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 214 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
CU - Centralized Unit - Центральный блок (модуль) 10 1
RRU - радиомодули 9 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 745 1
LPoS/DPoS - Leased/Delegated Proof-of-Stake - алгоритм консенсуса в блокчейне 3 1
PBFT - Practical Byzantine Fault Tolerance - консенсусный алгоритм терпимости к ошибкам в асинхронных сетях 5 1
RAFT Consensus Algorithm 3 1
DVP - Delivery versus Payment - порядок расчётов по биржевым и внебиржевым сделкам 4 1
Khronos WebGL - Web-based Graphics Library - Кроссплатформенный API для 3D-графики в браузере 31 1
Суперприложение - Суперапп - Super app - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 1 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 37 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 80 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 255 1
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1376 1
ARM64 - Архитектура процессора 1044 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3178 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5360 5
Apple iOS 5757 4
WeChat - Мессенджер 96 4
Apple iPad 3263 3
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 3
Яндекс Go 50 2
Google Maps - Карты Google 472 2
Яндекс.Лавка 69 2
Blizzard Entertainment World of Warcraft 268 2
Apple iPhone 4 700 2
Apple - App Store 2208 2
Google Play - Google Store - Android Market 2516 2
Google Android 10780 2
AADHAAR - Индийская биометрическая система 8 1
Элвис-НеоТек ELISE - Elvees Image Semantic Engine - Процессор для систем компьютерного зрения 9 1
Microsoft Xbox Live 258 1
Apple iTunes Store 799 1
Apple iCloud 200 1
VK - Mail.ru Maps.me 45 1
Яндекс.Афиша 26 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Samsung DeX - Desktop eXperience 42 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 257 1
Яндекс.Маркет 443 1
Apple iPad Pro 226 1
NEM - New Economy Movement - криптовалюта 5 1
ByteDance TikTok 95 1
Apple Beats - Apple Beats Flex 32 1
Hamster robotics engineering - HR-MPC - серия настольных мини-компьютеров 6 1
Stellar XLM - криптовалюта 3 1
MultiChain - Open source blockchain platform 3 1
Ledger - криптовалютный кошелёк 5 1
Росгидромет ICON 15 1
Notepad++ 14 1
Zvooq 31 1
ByteDance Douyin 5 1
Yota Egg - Wi-Fi-роутер 1 1
Scratch - язык программирования 17 1
Яндекс.Расписания 25 1
Авдолян Альберт 28 3
Мартынов Владислав 90 3
Медведев Дмитрий 1476 3
Чемезов Сергей 125 2
Макаров Андрей 19 2
Sie Winston - Си Уинстон 7 2
Дуров Павел 216 2
Schiller Phil - Шиллер Филип 60 1
Hoffman Nick - Хофман Ник 1 1
Lui Lai Yan - Луи Лаи Ян 1 1
Ross Wilbur - Росс Уилбур 4 1
Anthony Yeung Chun Wai - Энтони Янг Чун Вай 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Griffin David - Гриффин Давид 3 1
Taylor Joshua James - Тейлора Джошуа Джеймс 3 1
Burton Paul - Бертон Пол 1 1
Кабаков Александр 4 1
Айбашева Анна 91 1
Адонев Сергей 1 1
Мартынов Сергей 19 1
Адоньев Сергей 32 1
Олюнин Дмитрий 7 1
Лапшина Екатерина 12 1
Лисовский Евгений 19 1
Голованов Сергей 37 1
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Китай - Гонконг - Специальный административный район 706 31
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Люксембург Великое Герцогство 250 6
Азия - Азиатский регион 1894 6
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Эстония - Эстонская Республика 508 5
Бразилия - Федеративная Республика 1319 5
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20900 5
Исландия 114 5
Чехия - Чешская Республика 608 5
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Русский язык 1201 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 593 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 45 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 95 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 461 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 58 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 31 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 50 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 75 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 30 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4497 1
ZDnet 395 2
Thomson Reuters - Рейтер 3000 2
AppleInsider 372 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 61 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4906 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1132 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 117 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 683 1
The Guardian - Британская газета 219 1
Коммерсантъ - Издательский дом 555 1
CNX Software 4 1
Comedy Central - телеканал 17 1
All Things Digital 157 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2389 3
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 1
EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 10 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 292 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 132 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 147 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
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