Прощальный «подарок» Байдена: США поделит страны мира на сорта и введет мощный запрет на продажи «железа» для нейросетей в Россию и еще полмира

Администрация Байдена перед своим расформированием намерена нанести один из последних ударов по России. Он будет заключаться в ограничениях поставок ускорителей искусственного интеллекта компании Nvidia – крупнейшего в мире игрока на этом рынке. Других вендоров это тоже коснется. Новые санкции также распространятся на Китай, с которым США с 2018 г. ведет торговую войну. Да и в целом США поделят весь мир на три группы по простоте доступа к своим ИИ-технологиям. Меньше всего проблем с этим доступом будет всего лишь у 19 стран.

Нельзя уйти без последнего слова

Президент США Джозеф Байден (Joseph Biden) перед своим уходом из Белого дома решил нанести новый удар по России. Как пишет Bloomberg, его администрация решила еще сильнее ограничить экспорт ускорителей искусственного интеллекта в Россию.

По словам знакомых с этим вопросом источников агентства Bloomberg, власти США хотят ограничить продажу чипов ИИ, используемых в центрах обработки данных, как на уровне отдельных стран, так и компаний, с целью сосредоточить разработку ИИ в дружественных странах и заставить предприятия по всему миру соответствовать американским стандартам. Результатом станет расширение ограничений на торговлю полупроводниками на большую часть мира – по оценке экспертов агентства, это попытка контролировать распространение технологии ИИ в период резкого роста спроса.

В ноябре 2024 г. Байден проиграл президентские выборы Дональду Трампу (Donald Trump) которого обошел четыре года назад. В конце января 2025 г. Байден освободит президентский кабинет. Для Трампа это будет второй и последний (если действующие в США законы не будут переписаны) срок на посту главы государства.

Страна третьей категории

По словам собеседников Bloomberg, попросивших не называть их имена, новые правила экспорта будут включать разделение всех стран мира на три группы с разным уровнем доступа к американским технологиям искусственного интеллекта.

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Первая группа получит максимально полный, фактически неограниченный доступ к американским чипам ИИ. Это самая малочисленная группа, так как включает всего 19 стран – США и 18 их ближайших союзников. Это в первую очередь Австралия, Германия, Канада, Нидерланды, Южная Корея и Япония. Также в списке числится Тайвань, который рядом стран, включая Россию, признается частью Китая. При этом сам Китай находится в третьей группе.

Вторая группа будет самой крупной по количеству зачисленных в нее стран – Мексика, почти все страны Африки и Южной Америки и многие другие. Эти государства столкнутся с очень строгими лимитами экспорта американских вычислительных мощностей, но смогут легально обойти их и получить послабления. Для этого нужно будет официально согласиться на соблюдение целого списка стандартов США, в том числе тех, которые касаются прав человека.

Третья группа – это страны, которым почти полностью закрыт доступ к американским технологиям искусственного интеллекта, в том числе к обученным большим языковым моделям. Россия числится именно в этой категории, равно как и Китай. Всего же в третьей группе около 20 государств, в том числе Макао.

Новые меры основываются на многолетних ограничениях, которые уже лимитируют возможности американских производителей микросхем, включая Nvidia и AMD, продавать передовые процессоры в Китае и России. США также стремились помешать странам-соперникам получать доступ к передовым технологиям через посредников на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Новые правила является частью этих глобальных усилий.

Ударить по своим

Новая инициатива администрации Байдена еще не представлена официально, но уже возымела первые последствия. Притом пострадали от нее не Россия или Китай, а непосредственно американский бизнес, в частности, Nvidia.

Акции Nvidia, ведущего мирового производителя чипов ИИ, упали более чем на 1% в конце торгов после того, как агентство Bloomberg сообщило о плане действующих властей США поделить весь мир на три группы и двум из них жестко ограничить доступ к ИИ-ускорителям. Акции компании AMD, крупнейшего конкурента Nvidia на рынках процессоров для искусственного интеллекта и видеочипов, упали почти на 1%.

Nvidia выступила с возражениями против этого предложения в своем заявлении. «Правило, принятое в последнюю минуту и ​​ограничивающее экспорт в большинство стран мира, станет серьезным изменением в политике, которое не снизит риск нецелевого использования, но поставит под угрозу экономический рост и лидерство США, – приводит издание заявление компании. – Всемирный интерес к ускоренным вычислениям для повседневных приложений – это колоссальная возможность для США развивать, продвигать экономику и добавлять рабочие места в США».

Как и Nvidia, торговая группа Ассоциации полупроводниковой промышленности выступает против этого шага. «Изменение политики такого масштаба и значимости не должно быть спешно осуществлено в период президентского перехода и без значимого участия промышленности, – говорится в заявлении ассоциации. – Слишком многое поставлено на карту, чтобы обойти совещательный процесс. Нашей стране необходимо сделать это правильно, чтобы мы могли конкурировать и побеждать на мировом уровне».

Ни ускорителей, ни языковых моделей

Помимо контроля за экспортом ИИ-чипов, новые правила касаются еще и языковых моделей. Так, компаниям будет запрещено размещать обученные закрытые модели в странах из третьей группы, а также им придется соблюдать стандарты безопасности для размещения этих весовых моделей в странах второй группы.

Открытые модели, которые позволяют общественности получать доступ к базовому коду, не затрагиваются правилами, как и закрытые модели, которые менее мощны, чем уже доступная открытая модель.