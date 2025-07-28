Unisimka представила новый модуль для поддержки eSIM в iPhone и других устройствах

Российская компания Unisimka представила новый модуль для поддержки eSIM — Unisimka+. Обновленная версия модуля теперь совместима не только со смартфонами на базе Android, но и с iPhone, модемами и кнопочными телефонами. Об этом CNews сообщили представители Unisimka.

Unisimka+ позволяет управлять eSIM-профилями на всех устройствах, поддерживающих SIM-меню. Предыдущая версия модуля функционировала исключительно на устройствах с операционной системой Android 9 и выше.

Как работает Unisimka+

Пользователи могут загрузить свои eSIM через приложение Unisimka на Android (компания Apple не предоставляет возможности активировать eSIM на сторонних устройствах, включая модули, из-за технических ограничений ). После этого модуль можно перенести в iPhone или другие устройства и управлять профилями через встроенное SIM-меню. В этом случае установка и использование мобильного приложения не потребуются.

Новая версия Unisimka+ поддерживает до 15 электронных SIM-карт, как и предыдущая версия. Точное количество загруженных и активированных профилей зависит от их объема.

Зачем модуль нужен в iPhone

В iPhone часто можно одновременно использовать только две SIM-карты — одну физическую и одну электронную. По данным Apple, пользователи могут загрузить на смартфон восемь и более eSIM-профилей. Однако некоторые модели iPhone не поддерживают технологию eSIM, включая более ранние устройства и версии, произведенные для Китая, Макао и Гонконга. Они имеют только два слота для физических SIM-карт. Если пользователю Apple необходимо подключить несколько операторов в формате eSIM или оставаться на связи за границей с помощью travel SIM, можно использовать Unisimka+.

Почему eSIM следует записывать на модуль, а не на устройство

Пользователи могут столкнуться с рядом сложностей и неудобств при замене смартфона, если добавляют eSIM прямо на устройство.

В некоторых регионах опция замены eSIM платная. Кроме того, для переноса электронных номеров на новый телефон необходимо посетить салон связи оператора с паспортом для повторного получения электронной SIM-карты и активировать QR-код на новом смартфоне. Весь процесс может занять более суток, в течение которых пользователи остаются без возможности отправлять и получать SMS, что затрудняет доступ к управлению госуслугами, банковскими и другими важными приложениями.

Некоторые банки сейчас требуют дополнительную верификацию личности клиента при замене SIM-карты (как физической, так и eSIM) или смене оператора для защиты от мошенничества. В таких случаях клиенту часто приходится лично посещать отделение с паспортом и телефоном.

Если же eSIM записаны на Unisimka+, достаточно просто переставить модуль в новое устройство, и все электронные номера будут доступны для связи.