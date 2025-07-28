Разделы

Техника
|

Unisimka представила новый модуль для поддержки eSIM в iPhone и других устройствах

Российская компания Unisimka представила новый модуль для поддержки eSIM — Unisimka+. Обновленная версия модуля теперь совместима не только со смартфонами на базе Android, но и с iPhone, модемами и кнопочными телефонами. Об этом CNews сообщили представители Unisimka.

Unisimka+ позволяет управлять eSIM-профилями на всех устройствах, поддерживающих SIM-меню. Предыдущая версия модуля функционировала исключительно на устройствах с операционной системой Android 9 и выше.

Как работает Unisimka+

Пользователи могут загрузить свои eSIM через приложение Unisimka на Android (компания Apple не предоставляет возможности активировать eSIM на сторонних устройствах, включая модули, из-за технических ограничений ). После этого модуль можно перенести в iPhone или другие устройства и управлять профилями через встроенное SIM-меню. В этом случае установка и использование мобильного приложения не потребуются.

Новая версия Unisimka+ поддерживает до 15 электронных SIM-карт, как и предыдущая версия. Точное количество загруженных и активированных профилей зависит от их объема.

Зачем модуль нужен в iPhone

В iPhone часто можно одновременно использовать только две SIM-карты — одну физическую и одну электронную. По данным Apple, пользователи могут загрузить на смартфон восемь и более eSIM-профилей. Однако некоторые модели iPhone не поддерживают технологию eSIM, включая более ранние устройства и версии, произведенные для Китая, Макао и Гонконга. Они имеют только два слота для физических SIM-карт. Если пользователю Apple необходимо подключить несколько операторов в формате eSIM или оставаться на связи за границей с помощью travel SIM, можно использовать Unisimka+.

Почему eSIM следует записывать на модуль, а не на устройство

Пользователи могут столкнуться с рядом сложностей и неудобств при замене смартфона, если добавляют eSIM прямо на устройство.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

В некоторых регионах опция замены eSIM платная. Кроме того, для переноса электронных номеров на новый телефон необходимо посетить салон связи оператора с паспортом для повторного получения электронной SIM-карты и активировать QR-код на новом смартфоне. Весь процесс может занять более суток, в течение которых пользователи остаются без возможности отправлять и получать SMS, что затрудняет доступ к управлению госуслугами, банковскими и другими важными приложениями.

Некоторые банки сейчас требуют дополнительную верификацию личности клиента при замене SIM-карты (как физической, так и eSIM) или смене оператора для защиты от мошенничества. В таких случаях клиенту часто приходится лично посещать отделение с паспортом и телефоном.

Если же eSIM записаны на Unisimka+, достаточно просто переставить модуль в новое устройство, и все электронные номера будут доступны для связи.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти сэкономят 109 млрд руб. на создании инфраструктуры для дронов и обеспечении защиты от них

Выпущен ультрадешевый смартфон Xiaomi Redmi Note с продвинутой камерой

Почему российские компании боятся внедрять ИИ и как это исправить

Москва и Питер «пылесосят» ИТ-шников из регионов. Они обходятся дешевле. Опрос

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

Создатель ChatGPT: Переписка с нейросетью может быть использована против вас в суде

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Самые новые технологии в электромобилях в 2025 году: модные опции или необходимость?

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

Показать еще

Наука

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче
Показать еще