Видеокарты Nvidia без предупреждения исчезли из главного онлайн-магазина Китая

Nvidia China: поставки продолжаются

Корпорация Nvidia опровергла информацию о возможном прекращении поставок видеокарт на рынок Китая, пишет Tom’s Hardware. Согласно публикации в социальной сети Weibo, сделанной с учетной записи подразделения Nvidia в КНР, циркулирующие в Сети сведения, являются не более чем «ложными слухами».

В сообщение также подчеркивается важность рынка Китая для Nvidia и приверженность компании интересам клиентов из КНР, нашедшая выражение в продолжении поставок «продуктов и услуг наивысших качества и эффективности».

Тема возможной приостановки поставок продукции в Китай, по всей видимости, оказалась достаточно болезненной для офиса компании в КНР, раз в ее руководстве приняли решение выпустить опровержение, отмечает Tom’s Hardware. Примечательно, что журналистам издания не удалось обнаружить в китайских социальных сетях примеры дискуссий на эту тему и сообщений, которые могли бы, «завирусившись», вызвать беспокойство Nvidia China.

Опустевший магазин на Tmall

Tom’s Hardware предполагает, что выступить со своего рода «превентивным опровержением» компанию могла подстегнуть публикация местного издания cnBeta, посвященная внезапному исчезновению всего ассортимента потребительских продуктов Nvidia в ее официальном магазине на площадке Tmall под названием “NVIDIA GeForce Flagship Store”.

Fredrick Tendong / Unsplash Nvidia поспешила развеять слухи о прекращении поставок потребительских видеокарт в КНР

Как отмечает издание, магазин Nvidia полностью опустел, при переходе на страничку “NVIDIA GeForce Flagship Store” пользователя встречает сообщение «Результаты поиска отсутствуют. Продукты, соответствующие указанным ключевым словам, не были найдены» (машинный перевод с китайского языка).

Впрочем, видеокарты Nvidia с популярнейшей китайской торговой платформы пропали не полностью. По информации cnBeta, их по-прежнему можно купить в составе собранных производителем персональных компьютеров, в магазинах сторонних вендоров.

Tmall и ее связь с Alibaba Group

Tmall (ранее Taobao Mall) – электронная площадка розничной торговли, нацеленная на внутренний рынок Большого Китая (к нему, помимо Материкового Китая, относятся Гонконг, Макао и Тайвань).

Nvidia Weibo, Tmall, Tom's Hardware Полное отсутствие товаров в магазине Nvidia на Tmall

Согласно данным Alexa Internet, по состоянию на июнь 2021 г. Tmall.com был третьим в мире сайтом интернета по показателю посещаемости. В Китае же торговая площадка имела статус веб-ресурса номер один.

Tmall поначалу входила в структуру другой торговой платформы – Taobao, но затем получила независимость от «материнской» площадки. Tmall работает по модели B2C («бизнес для потребителя»), тогда как Taobao придерживается схемы C2C («потребитель для потребителя»).

Обе торговые площадки принадлежат китайскому гиганту в области электронной коммерции – компании Alibaba Group, основанной предпринимателем Джеком Ма (Jack Ma) в 1999 г. Alibaba Group также владеет глобальной розничной платформой AliExpress.

С чем связано исчезновение товаров с виртуального прилавка

В Nvidia пока не объяснили, чем обусловлено снятие с продажи всего ассортимента видеокарт потребительского уровня в официальном магазине компании на платформе Tmall. Однако cnBeta связывает это с расследованием в отношении Nvidia, которое недавно запустил антимонопольный регулятор КНР.

В декабре 2024 г. ряд западных СМИ сообщил о том, что Государственная администрация КНР по регулированию рынка (State Administration for Market Regulation, SAMR) заподозрила Nvidia в нарушении условий покупки израильского производителя сетевого оборудования Mellanox Techbologies за $6,8 млрд в 2019 г.

Комментируя сделку, главный исполнительный директор (CEO) Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) тогда заявил: «С приобретением Mellanox у Nvidia появился весь комплекс технологий – от вычислительных до сетевых, от процессоров до программного обеспечения, а также возможности масштабирования для создания ЦОДов нового поколения».

SAMR тогда сделку одобрила, получив от обеих ее сторон обещание обеспечить непрерывные поставки оборудования в Китай и не дискриминировать потребителей из КНР.

В конце 2024 г., через неделю после анонса очередного набора экспортных ограничений, вводимых США против технологического сектора Китая, регулятор вновь заинтересовался сделкой с Mellanox.

Ранее Nvidia, подчинившись экспортным ограничением США, прекратила официальные поставки флагманской потребительской видеокарты GeForce RTX 4090, однако оперативно разработала и вывела на рынок специальный экспортный вариант GPU – GeForce RTX 4090D, который практически не отличается по производительности в задачах, обычно решаемых рядовыми пользователями ПК.

Впрочем, за решением Nvidia China снять с продажи все товары с виртуальной витрины лишь в одном, хоть и представленном на крупнейшей площадке магазине, может быть стоять множество самых разных причин.