Nvidia включила смекалку и обманула правительство США. Созданы супермощные видеокарты для Китая, которым нипочем санкции

Nvidia разработала видеокарту RTX 4090D, которую может легально ввозить в Китай – экспорт обычных 4090 запрещен властями США. Санкции удалось обойти очень легко, при этом основные возможности карты не пострадали. Более того, она стала даже «прохладнее».

Nvidia обошла запреты

Компания Nvidia, мировой лидер на рынках ускорителей графики и высокопроизводительных вычислений, представила новую игровую видеокарту GeForce RTX 4090D. Как пишет The Register, ее основная особенность в том, что ее можно беспрепятственно ввозить на территорию Китая, тогда как с обычными 4090 по решению американских властей так нельзя – нужны или специальные лицензии, или услуги контрабандистов. 4090 – это самая топовая видеокарта Nvidia на конец 2023 г. Это флагманская модель, у которой пока нет полноценных конкурентов в плане производительности.

Обойти санкции своего же государства Nvidia смогла легко и изящно – карта GeForce RTX 4090D ничуть не потеряла в своих игровых характеристиках, утверждает портал WCCFTech. У нее лишь на 11% меньше ядер CUDA и тензорных ядер, которые нужны в высокопроизводительных вычислениях – настольные видеокарты нередко используются в суперкомпьютерах. За счет этого карты GeForce RTX 4090D можно легально привозить в Китай. Кроме того, ее тепловыделение (TDP) снизилось с 450 Вт у 4090 до 425 Вт.

Единственное, эти изменения никак не отразились на рекомендуемой стоимости карты, которая, как и у 4090, составляет $1600 (144,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 декабря 2023 г.). В официальной российской рознице эти карты на момент выхода материала оценивались минимум в 209 тыс. руб. – редакция CNews нашла за эту цену карту Palit GeForce RTX 4090 GameRock с индексом NED4090019SB-1020G, 24 ГБ памяти GDDR6X, шиной 384 бит, тремя портами DisplayPort и частотой графического процессора 2235 МГц в каталоге DNS.

На что способна новинка

Карта RTX 4090D, в отличие от 4090, получила не 16384, а 14592 ядер CUDA, что меньше приблизительно на 11%. Сократилось и количество тензорных ядер – стало 456, а было 512.

При этом ускоритель получил шину памяти на 384 бит и саму память GDDR6X с пропускной способностью 21 Гбит/с и объемом 24 ГБ. Карта официально не поддерживает оверклокинг (разгон), но по производительности не уступает 4090, что делает ее весьма достойным компонентом современного игрового компьютера. Кроме того, даже пиковая частота видеочипа у 4090D такая же, как у 4090 – 2252 МГц.

Почему США запрещают экспорт видеокарт

Запрет отгрузки ускорителей 4090 в Китай властями США никак не связан с их потенциальным дефицитом. Карты есть в наличии и в достаточном количестве – в данном случае всему виной торговая война между США и Китаем и ограничение на вывоз в КНР американских укорителей, производительность которых превышает установленные значения.

Под эти ограничения подпадают и ускорители высокопроизводительных вычислений Nvidia. Компания выпустила «урезанные» их версии, чтобы обойти санкции, но через некоторое время власти США смогли закрыть эту лазейку. А пока этого не случилось, Nvidia успела отгрузить партии таких ускорителей в КНР на миллиарды долларов.

Что касается 4090, то это единственная (пока что) видеокарта потребительского уровня, которая входит в американский список запрещенных для экспорта в Китай домашних видеоускорителей. По данным The Register, пиковая производительность этой карты (total processing performance, TPP) – на уровне 5285 против максимально разрешенных властями США 4800. Это число рассчитывается путем удвоения максимального количества тера-операций в секунду (с плавающей запятой или целого числа) и умножения получившегося значения на длину операции в битах.

Карты 4090 и 4090D - удовольствие не из дешевых

Слишком высокая производительность 4090 означает, что Nvidia необходима лицензия правительства США на продажу этих карт в Китае. Как оказалось, снижения производительности на 10,94 процента достаточно, чтобы привести карту к показателям, которые требуют от Бюро промышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security, BIS) рассмотрения возможности получения экспортной лицензии.

Потребность Китая в мощных видеокартах

Видеокарты 4090 очень нужны Китаю, но не для видеоигр. Страна использует их в первую очередь для высокопроизводительных вычислений, а также для работы искусственного интеллекта. Пока запрет на их ввоз не вступил в силу, КНР закупала их большими партиями, чтобы затем «препарировать» их.

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Как сообщал CNews в ноябре 2023 г. по всему Китаю стали появляться небольшие заводы, которые создают на базе массивных и тяжелых 4090 компактные и легкие ускорители с турбинной системой охлаждения. Была разработана референсная печатная плата, на образцы которой с 4090 переставлялись модули памяти, часть обвязки и, разумеется, графический процессор. Комплектная система охлаждения, а также остатки оригинальной платы в данном случае являются всего лишь отходами производства.

Получившаяся карта компактнее оригинальных 4090 – вместо трех слотов расширения она занимает два, к тому же специальная система охлаждения турбинного типа лучше подходит для использования в серверах, для чего эти карты, собственно, и закупались Китаем в больших масштабах. Не исключено, что 4090D повторят судьбу оригинальных 4090.