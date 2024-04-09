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AADHAAR Индийская биометрическая система

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.04.2024 Гособлако в Индии годами сливало персональные данные и документы в интернет. Поисковики все это индексировали 1
30.12.2019 Андрей Фомичев, ГК ЦФТ -

Если ничего не делать, для наполнения биометрической системы понадобится 50 лет

 1
25.02.2019 Infowatch: биометрическая аутентификация не гарантирует защиту информации на 100% 1
27.12.2018 InfoWatch: главные утечки 2018 года 1
02.04.2018 InfoWatch представила дайджест крупнейших утечек I квартала 2018 года 1
10.01.2018 Крупнейший в мире банк биометрических данных взломан за $8 и 10 минут 1
13.11.2014 Индия добавит биометрические данные во все паспорта 1
07.10.2013 Как внедряют е-паспорт в Азии и Африке 1
22.03.2013 Жители Индии недовольны ID-картой 1
29.09.2010 В Индии создается уникальная база данных о населении. ФОТО 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

AADHAAR и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1201 3
Meta Platforms - Facebook 4634 2
Cambridge Analytica 47 2
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 131 1
Google LLC 12803 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 1
VNG Corporation 1 1
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 52 1
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Optima Bank - Оптима Банк 7 1
Банк Ставр - Ставропольпромстройбанк 3 1
Uber 365 1
SF Holding - SF Express 3 1
Резонанс НПП 407 1
Итуруп АКБ 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9060 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3166 1
ВТБ - Почта Банк 515 1
ГПБ - Газпромбанк 1291 1
МКБ - Московский кредитный банк 660 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1913 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1552 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 615 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 641 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis - Марриотт 145 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6016 2
Судебная система Индии - Верховный суд Индии 36 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5768 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1196 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 783 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 280 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 454 1
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Руанда - Республика 48 1
Индия - Пенджаб 17 1
Индия - Харьяна - Чандигарх - Джаджар 14 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19372 1
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Европа 25028 1
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ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1278 1
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Ирландия - Республика 1055 1
Дания - Королевство 1343 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12438 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10547 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 316 1
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Forbes - Форбс 1018 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1349 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1322 1
The Tribune 1 1
Gartner - Гартнер 3673 1
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NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 112 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2693 1
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