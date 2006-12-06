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NADRA Pakistan National Database and Registration Authority (Пакистан)

СОБЫТИЯ


06.12.2006 Оператор кабельного телевидения NTL отказался от планов приобретения ITV за $9,33 млрд

Британский оператор кабельного телевидения NTL отказался от планов приобретения крупнейшей в Великобритании коммерческой телевизионной компании ITV Plc. за $9,33 млрд. В сообщении компании говорится, что «сделка между NTL и ITV н
08.08.2006 Британская NTL закончила 1 полугодие с чистым убытком

Чистые убытки британского оператора кабельного телевидения NTL в 1 полугодии 2006 г. составили 316 млн. фунтов стерлингов (469 млн. евро), тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила чистую прибыль в размере 529 млн. фунтов стерлингов
04.04.2006 NTL приобретет Virgin Mobile за 1,38 млрд евро

Британский оператор кабельного телевидения NTL приобретет британского оператора мобильной связи Virgin Mobile Holdings Plc. за 962 млн фунтов стерлингов (1,38 млрд евро), сообщает РБК. По условиям сделки, NTL будет предоставлена

06.12.2005 NTL купит британского оператора за $1,4 млрд.

Британская компания кабельного телевидения NTL ведет переговоры по приобретению сотового оператора Richard Branson’s Virgin Mobile Holdings PLC за более чем 810 млн. фунтов стерлингов ($1,4 млрд.) Успешное завершение сделки приведе
10.10.2005 За NTL предложили $11 млрд.

Группа компаний частного капитала предложила крупнейшему британскому оператору кабельного телевидения NTL сделку по приобретению за $11 млрд. Вместе с NTL к ним перейдет и его конкурент — Telewest, которого NTL уже договорилась купить за $6 млрд. Для этого группа связалась с 
14.05.2003 Квартальная прибыль NTL превысила прогнозы

Прибыль ведущего оператора кабельной связи в Британии NTL превысила в первом квартале 2003 года его собственные прогнозы, а число его клиентов за отчетный период увеличилось на 27 тыс. Прибыль компании до выплаты процентов, налогов, переоценки и а
10.02.2003 Британский провайдер NTL ограничил cлишком активных пользователей безлимитного широкополосного доступа

Британский интернет-провайдер NTL ввел новую политику для пользователей, определив "нормальный" объем загружаемой из Сети информации. Лимит на загрузку установлен в 1 гигабайт в день. Это примерно 200 песен в формате mp3, 1
04.01.2003 Morgan Stanley подал в суд на NTL

Британский оператор кабельных сетей NTL, почти завершивший реструктуризацию и выход из состояния банкротства, столкнулся с судебным иском своего банковского советника, Morgan Stanley, требующего оплатить свои услуги с 1999 года н
20.11.2002 Vodafone обвиняет NTL в завышении платы за аренду каналов

Британский сотовый оператор Vodafone подал в суд на другую британскую компанию - оператора проводных телефонных линий NTL, обвиняя его в выставлении завышенных счетов за аренду каналов. NTL отрицает обвинение и пытается договориться с Vodafone мирно, без суда. Иск был подан еще в начале ноября, но о нем
13.05.2002 NTL признал себя банкротом

Британский оператор кабельного телевидения компания NTL после консультаций с кредиторами и акционерами подала иск по защите от банкротства. В результате этого шага будет ликвидирован долг в размере $10,6 млрд. в облигациях компании, взамен держа
10.04.2002 NTL спишет $6 млрд. долга в обмен на контрольный пакет акций

Британский оператор кабельных сетей NTL, имеющий $11 млрд. долга, завершает переговоры с держателями облигаций по списанию $6 млрд. в обмен на контрольный пакет акций. Ранее Liberty Media, владеющая 25%-ным пакетом Telewest, конк
04.04.2002 Кредиторы требуют от NTL привлечь Liberty Media в качестве стратегического инвестора

Держатели облигаций крупнейшего кабельного оператора Великобритании NTL потребовали от него отказаться от выплаты ключевой процентной ставки в понедельник для того, чтобы передать стратегический пакет акций одному из своих основных конкурентов. NTL, отяг
02.04.2002 NTL должен срочно уплатить $95 млн. во избежание дефолта

Британский оператор кабельных сетей NTL, находящийся на грани банкротства, должен уплатить $95 млн. Крайний срок выплаты истекает сегодня, иначе компании предстоит неизбежная процедура дефолта. Аналитики считают, что NTL р
15.03.2002 France Telecom провела списания по инвестициям в NTL и MobilCom

Компания France Telecom списалa активы на сумму около $10,5 млрд. в связи с их обесцениванием и амортизацией. Списания относятся к инвестициям в оператора кабельных сетей NTL и германского оператора мобильной связи MobilCom. Списания не будут отражены в финансовой отчетности оператора мобильной связи Orange, являющегося подразделением France Telecom. Financial T
18.02.2002 NTL может объединиться с Telewest

Руководство Liberty Media рассматривает план слияния кабельных операторов NTL и Telewest (в долгосрочной перспективе), реструктуризации долгов обеих групп с целью создания единого оператора кабельного ТВ в Великобритании. Первый шаг, обозначающий ведущую роль Liberty
21.01.2002 NTL и France Telecom ищут новых инвесторов

Компания NTL, провайдер услуг широполосного доступа в интернет, цифрового телевидения, стационарной и мобильной связи, и France Telecom ведут переговоры с AOL Time Warner, Liberty Media и Microsoft о пр
28.12.2001 NTL не смог получить субсидии от поставщиков оборудования

т производителей телекоммуникационного оборудования Cisco Systems и Nortel, действующих совместно с Export Development Corporation of Canada. Но надежды на подобные субсидии от компаний, поставляющих NTL телевизионные приставки и услуги связи, ничем не увенчались. Руководство NTL подверглось ранее резкой критике акционеров за инвестиции наличных средств в размере $15 млн. в американс
18.10.2001 Британский оператор кабельной сети NTL уволит 8200 человек

о будет небольшим подспорьем в погашении долга в размере £12 млрд. Компания обслуживает три миллиона активных клиентов, хотя доступ к ее кабельной сети установлен в восьми миллионах британских домов. NTL прекратила прием новых клиентов, а вместо этого намерена увеличить средние поступления с одного клиента с 39 до 46 фунтов в месяц уже в этом году.
09.10.2001 NTL открыла службу высокоскоростного доступа в Сеть

Компания NTL запустила службу высокоскоростного доступа в Сеть для своих британских клиентов. Услуга дает возможность выхода в Сеть со скоростью 128 кбит/с, что в два раза больше, чем при обычном коммут
22.08.2001 NTL начала испытания системы беспроводного широкополосного обмена данными в Лондоне

ть выходить в интернет за 25 фунтов в месяц на скорости 128 кб/c при закачивании информации или 512 кб/с при ее скачивании. Это серьезно подорвет бизнес провайдерам DSL-доступа. На этапе тестирования NTL требует, чтобы передатчик пользователя находился в пределах видимости передатчика компании.
15.08.2001 Британская NTL закроет call-центр в Уэльсе

Британская компания кабельного доступа в интернет NTL закроет свой " Project Nero" - call-центр в Нью-Порте, Южный Уэльс, с целью уменьшить расходы и увеличить эффективность своей деятельности. 70 из 135 сотрудников, занятые в уэльском проекте
25.05.2001 IBM получила $2 млрд. заказ на IT-услуги для британского оператора кабельных сетей NTL

Компания NTL, крупнейший британский оператор кабельных сетей, заключила контракт с IBM, которая будет предоставлять услуги в сфере информационных технологий для NTL, сообщила Financial Times. Это
15.05.2001 Orange создаст систему услуг мобильной связи для абонентов кабельной компании NTL

Крупнейший кабельный оператор Великобритании NTL и оператор мобильной связи Франции Orange подписали соглашение по оказанию услуг беспроводной связи для 3 миллионов абонентов кабельной сети. NTL сможет использовать сеть Orange для

12.01.2001 Британский оператор NTL заключит многолетний сервисный контракт с IBM

Британский оператор кабельных сетей компания NTL Communications Services подписала меморандум о взаимопонимании с компанией IBM, в котором обе компании подтвердили намерение заключить в апреле контракт сроком до 2008 г., сообщила totaltel
10.08.2000 Убытки британской NTL во втором квартале выросли почти вдвое и достигли $616,5 млн.

Крупнейший британский оператор кабельного телевидения компания NTL Inc. сообщила об итогах второго квартала. Убыток компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти вдвое - с $348,5 млн. ($3,13 на акцию) до $616,5 млн. ($3,57 на акцию
07.08.2000 NTL и Morgan Stanley приобретут 49.9% акций France Telecom

NTL Incorporated объявила сегодня о подписании соглашения с Morgan Stanley Dean Witter Private Equity (MSDWPE) по приобретению 49.9% акций France Telecom. Этим решением NTL усиливает свое положение в Европе, получая большую долю телекоммуникационного рынка в таких городах как Лондон, Дублин, Франкфурт и Стокгольм. NTL купит 27% акций за сумму $627 млн.,
31.07.2000 NTL построит для Orange сеть мобильной связи 3-го поколения

Британский оператор мобильной связи Orange объявил о выборе в качестве строителя части сети третьего поколения компании- кабельного оператора NTL. Согласно £150 миллионному контракту, NTL установит широкополосную сеть, которая будет поддерживать траффик между базовыми станциями мобильной связи Orange. Емкость сети превысит сущ
27.06.2000 Dixons рассмотрит вопрос продажи 80% акций Freeserve компании NTL

ние недели, однако также было объявлено о том, что Dixons еще не исключила возможность продажи части акций кому-нибудь еще. В качестве потенциального покупателя рассматривается такая кандидатура, как NTL - британский оператор телекоммуникационной связи.
01.06.2000 Alcatel заключила контракт с NTL France на создание сети телекоммуникаций в нескольких регионах Франции

NTL France, дочернее предприятие британского кабельного оператора NTL, заключила контракт с Alcatel на поставку сетей телекоммуникаций в регионах Прованс, Лазурный Берег, Альпы и Иль-де-Франс. Alcatel будет поставлять услуги телефонной связи и высокоскоростно
06.01.2000 Великобритания может заставить NTL и C&W открыть доступ к кабельным сетям

Британская Комиссия по Конкуренции может настоять на том, чтобы NTL (Nasdaq:NTLI:113.5 [+2 3/16]) и Cable & Wireless Communications Plc (CWZ.L) открыли конкурентам доступ к своим кабельным сетям в обмен на разрешение их операторам кабельной связи совершить

14.12.1999 Телевизионная кабельная компания NTL купит швейцарскую Cablecom Group за $3.9 млрд

Телевизионная кабельная компания NTL сообщила о своем согласии купить швейцарскую фирму Cablecom Group. Покупка оценивается в $3.7 млрд. Cablecom, имеющий около 1.38 млн. клиентов, представляет 53% кабельного рынка Швейцарии.

29.11.1999 Alcatel и NTL опробуют новую технологию передачи данных в Великобритании

Французская группа Alcatel заявила сегодня о соглашении с Британским оператором кабельной связи NTL (Nasdaq: NTLI). Соглашение предполагает совместное опробование технологии высокоскоростной передачи данных (ADSL) в Великобритании. NTL также протестирует систему, позволяющую персон
21.09.1999 NTL предлагает "видео по заказу"

Американская телекоммуникационная компания NTL Inc сегодня объявила о том, что она будет предоставлять так называемое "видео по заказу" (video on demand - VOD) в Великобритании, начиная с середины следующего года. NTL, один из кр
27.07.1999 NTL купит отделение CWC за $13 млрд.

Компания NTL объявила о своем согласии купить отделение кабельного телевидения компании Cable & Wireless Communications. Сумма сделки составит около $13 млрд. NTL заплатит $10 млрд. и примет на с
20.07.1999 Cable & Wireless планирует продать одно из своих отделений фирме NTL

Компания Cable & Wireless ведет переговоры по продаже своего отделения кабельного телевидения своей дочерней компании Cable & Wireless Communications фирме NTL. При этом CWC отвергла подобное предложение фирмы Telewest Communications. Переговоры должны завершиться а этой неделе.

Публикаций - 82, упоминаний - 85

NADRA Pakistan и организации, системы, технологии, персоны:

Virgin Media - elewest - Telewest Broadband - Telewest Communications 56 27
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 17
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 9
Microsoft Corporation 25775 6
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 5
Virgin Mobile - Оператор сотовой связи 51 5
Vodafone Group 1412 5
Virgin Media O2 27 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Virgin Group 144 3
Mobilcom 93 2
Freeserve 58 2
Oftel - Office of Telecommunications 37 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 2
Sony 6739 2
Deutsche Telekom 954 2
Yahoo! 3726 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Teradata - Терадата 225 2
AOL Inc - America Online 1883 2
Google LLC 12690 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 2
Tiscali 60 2
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 56 1
Ribbon Communications - ECI Telecom 78 1
Deutsche Telekom - T-Online 81 1
AT&T Broadband - Tele-Communications - TCI 88 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
CK Hutchison Holdings 175 1
CacheLogic 9 1
KPN - Telfort Mobiel 24 1
Orange Sverige 4 1
ITV Digital 7 1
ITV Plc 2 1
Oracle NCI - Network Computer Inc - Liberate 5 1
Tele2 Netherlands - Versatel Telecom International 19 1
Vodafone Netherlands - Vodafone Libertel - Telespectrum Telecommunicatie 27 1
Energis Communications - Telecom Electric 4 1
Империя-Фарма 91 4
Warner 540 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Enron - Enrongate 122 1
Enel Group 40 1
Morgan Stanley Dean Witter & Co 12 1
Schibsted Media Group - Schibsted ASA 5 1
Apax Partners 29 1
Cinven Group Ltd 2 1
Lib Technologies - Liberate Technologies 21 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Blackstone Group 47 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Merrill Lynch 454 1
BC Partners 4 1
Suez 8 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Верховный суд Пакистана 3 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 24
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 14
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 6
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 5
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 5
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 4
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 3
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 3
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 435 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 2
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 567 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 2
Auto-ID - UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 63 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 402 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
Apple iPhone 6 4861 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 2
Nokia N-Gage 73 1
Ericsson Mobile Platforms 19 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
NTT DoCoMo FOMA - Freedom of Mobile Multimedia Access - свобода доступа к мобильным мультимедийным ресурсам 9 1
МегаФон - Синтерра ЦОД - Центр обработки данных 10 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Apple iPad 4012 1
Google Android 15244 1
Linux OS 11533 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Microsoft Windows 16882 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 299 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
AADHAAR - Индийская биометрическая система 10 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
HTC Wildfire - серия смартфонов 62 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Рудычева Наталья 95 2
Malik Tariq - Малик Тарик 3 2
Malone John - Мэлон Джон 13 2
Murdoch Rupert - Мердок Руперт 73 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Касьянова Любовь 8 1
Зайнутдинов Тимур 1 1
Pandor Naledi - Пандор Наледи 5 1
Malone John - Малоун Джон 16 1
William Arthur Philip Louis - Уильям Артур Филипп Луи - Уильям, принц Уэльский 4 1
Green Andy - Грин Энди 6 1
Berksan Cagdas - Берксан Чагдаш 2 1
Мир-Гасимова Ульвия 1 1
Hassan Tahera - Хасан Тахера 1 1
Erskine Peter - Эрскин Питер 7 1
Highfield Ashley - Хайфилд Эшли 5 1
Knapp Barclay - Кнэпп Барклай 1 1
Aquino Benigno - Акино Бенигно 2 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 59
Европа 24964 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 10
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Франция - Французская Республика 8177 6
Ирландия - Республика 1051 5
Нидерланды 3746 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Великобритания - Лондон 2432 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Швеция - Королевство 3782 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 3
Нигерия - Федеративная Республика 339 3
Кения - Республика 168 3
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 134 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Япония 13807 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Иран - Исламская Республика Иран 1155 2
Ирландия - Дублин 164 2
Судан - Республика 106 2
Австралазия - Австралийский материк, Тасмания, Новая Зеландия, Новая Гвинея и прилегающие острова севернее и восточнее Австралии в Тихом океане 22 1
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 113 1
Нидерланды - Гаага 53 1
Восточноафриканское сообщество - Восточно-Африканское Содружество - East African Community, EAC 1 1
Руанда - Республика 47 1
Швейцария - Альпы - Альпийские горы - Schweizer Alpen - Маттерхорн - Брейтгорн 47 1
Австралия - Новый Южный Уэльс 39 1
Пакистан - Карачи 13 1
Нидерланды - Утрехт 15 1
Австралия - Квинсленд 33 1
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 1
Франция - Иль-де-Франс 5 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 8
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Английский язык 7030 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
Паспорт - Паспортные данные 2848 2
Аренда 2687 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 2
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 201 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 2
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 34 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 373 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 245 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 270 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 578 1
Reference - Референс 222 1
Total Telecom 613 10
FT - Financial Times 1296 7
Liberty Media 71 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
The Register - The Register Hardware 1784 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 2
VNUNet.com 214 2
Times 661 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
Silicon 494 1
Silicon.com 364 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Ananova 250 1
Faulkner Information Services 100 1
РС Рro 91 1
The Times 75 1
The Times of London 8 1
Sunday Times 26 1
Axel Springer - Telegraph Media Group - Sunday Telegraph 17 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Telegraph 199 1
Sky News - Телеканал 30 1
Bear Stearns 79 1
J.D. Power - J.D. Power and Associates 21 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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