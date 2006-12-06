NADRA Pakistan

Оператор кабельного телевидения NTL отказался от планов приобретения ITV за $9,33 млрд Британский оператор кабельного телевидения NTL отказался от планов приобретения крупнейшей в Великобритании коммерческой телевизионной компании ITV Plc. за $9,33 млрд. В сообщении компании говорится, что «сделка между NTL и ITV н

Британская NTL закончила 1 полугодие с чистым убытком Чистые убытки британского оператора кабельного телевидения NTL в 1 полугодии 2006 г. составили 316 млн. фунтов стерлингов (469 млн. евро), тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила чистую прибыль в размере 529 млн. фунтов стерлингов

NTL приобретет Virgin Mobile за 1,38 млрд евро Британский оператор кабельного телевидения NTL приобретет британского оператора мобильной связи Virgin Mobile Holdings Plc. за 962 млн фунтов стерлингов (1,38 млрд евро), сообщает РБК. По условиям сделки, NTL будет предоставлена

NTL купит британского оператора за $1,4 млрд. Британская компания кабельного телевидения NTL ведет переговоры по приобретению сотового оператора Richard Branson’s Virgin Mobile Holdings PLC за более чем 810 млн. фунтов стерлингов ($1,4 млрд.) Успешное завершение сделки приведе

За NTL предложили $11 млрд. Группа компаний частного капитала предложила крупнейшему британскому оператору кабельного телевидения NTL сделку по приобретению за $11 млрд. Вместе с NTL к ним перейдет и его конкурент — Telewest, которого NTL уже договорилась купить за $6 млрд. Для этого группа связалась с

Квартальная прибыль NTL превысила прогнозы Прибыль ведущего оператора кабельной связи в Британии NTL превысила в первом квартале 2003 года его собственные прогнозы, а число его клиентов за отчетный период увеличилось на 27 тыс. Прибыль компании до выплаты процентов, налогов, переоценки и а

Британский провайдер NTL ограничил cлишком активных пользователей безлимитного широкополосного доступа Британский интернет-провайдер NTL ввел новую политику для пользователей, определив "нормальный" объем загружаемой из Сети информации. Лимит на загрузку установлен в 1 гигабайт в день. Это примерно 200 песен в формате mp3, 1

Morgan Stanley подал в суд на NTL Британский оператор кабельных сетей NTL, почти завершивший реструктуризацию и выход из состояния банкротства, столкнулся с судебным иском своего банковского советника, Morgan Stanley, требующего оплатить свои услуги с 1999 года н

Vodafone обвиняет NTL в завышении платы за аренду каналов Британский сотовый оператор Vodafone подал в суд на другую британскую компанию - оператора проводных телефонных линий NTL, обвиняя его в выставлении завышенных счетов за аренду каналов. NTL отрицает обвинение и пытается договориться с Vodafone мирно, без суда. Иск был подан еще в начале ноября, но о нем

NTL признал себя банкротом Британский оператор кабельного телевидения компания NTL после консультаций с кредиторами и акционерами подала иск по защите от банкротства. В результате этого шага будет ликвидирован долг в размере $10,6 млрд. в облигациях компании, взамен держа

NTL спишет $6 млрд. долга в обмен на контрольный пакет акций Британский оператор кабельных сетей NTL, имеющий $11 млрд. долга, завершает переговоры с держателями облигаций по списанию $6 млрд. в обмен на контрольный пакет акций. Ранее Liberty Media, владеющая 25%-ным пакетом Telewest, конк

Кредиторы требуют от NTL привлечь Liberty Media в качестве стратегического инвестора Держатели облигаций крупнейшего кабельного оператора Великобритании NTL потребовали от него отказаться от выплаты ключевой процентной ставки в понедельник для того, чтобы передать стратегический пакет акций одному из своих основных конкурентов. NTL, отяг

NTL должен срочно уплатить $95 млн. во избежание дефолта Британский оператор кабельных сетей NTL, находящийся на грани банкротства, должен уплатить $95 млн. Крайний срок выплаты истекает сегодня, иначе компании предстоит неизбежная процедура дефолта. Аналитики считают, что NTL р

France Telecom провела списания по инвестициям в NTL и MobilCom Компания France Telecom списалa активы на сумму около $10,5 млрд. в связи с их обесцениванием и амортизацией. Списания относятся к инвестициям в оператора кабельных сетей NTL и германского оператора мобильной связи MobilCom. Списания не будут отражены в финансовой отчетности оператора мобильной связи Orange, являющегося подразделением France Telecom. Financial T

NTL может объединиться с Telewest Руководство Liberty Media рассматривает план слияния кабельных операторов NTL и Telewest (в долгосрочной перспективе), реструктуризации долгов обеих групп с целью создания единого оператора кабельного ТВ в Великобритании. Первый шаг, обозначающий ведущую роль Liberty

NTL и France Telecom ищут новых инвесторов Компания NTL, провайдер услуг широполосного доступа в интернет, цифрового телевидения, стационарной и мобильной связи, и France Telecom ведут переговоры с AOL Time Warner, Liberty Media и Microsoft о пр

NTL не смог получить субсидии от поставщиков оборудования т производителей телекоммуникационного оборудования Cisco Systems и Nortel, действующих совместно с Export Development Corporation of Canada. Но надежды на подобные субсидии от компаний, поставляющих NTL телевизионные приставки и услуги связи, ничем не увенчались. Руководство NTL подверглось ранее резкой критике акционеров за инвестиции наличных средств в размере $15 млн. в американс

Британский оператор кабельной сети NTL уволит 8200 человек о будет небольшим подспорьем в погашении долга в размере £12 млрд. Компания обслуживает три миллиона активных клиентов, хотя доступ к ее кабельной сети установлен в восьми миллионах британских домов. NTL прекратила прием новых клиентов, а вместо этого намерена увеличить средние поступления с одного клиента с 39 до 46 фунтов в месяц уже в этом году.

NTL открыла службу высокоскоростного доступа в Сеть Компания NTL запустила службу высокоскоростного доступа в Сеть для своих британских клиентов. Услуга дает возможность выхода в Сеть со скоростью 128 кбит/с, что в два раза больше, чем при обычном коммут

NTL начала испытания системы беспроводного широкополосного обмена данными в Лондоне ть выходить в интернет за 25 фунтов в месяц на скорости 128 кб/c при закачивании информации или 512 кб/с при ее скачивании. Это серьезно подорвет бизнес провайдерам DSL-доступа. На этапе тестирования NTL требует, чтобы передатчик пользователя находился в пределах видимости передатчика компании.

Британская NTL закроет call-центр в Уэльсе Британская компания кабельного доступа в интернет NTL закроет свой " Project Nero" - call-центр в Нью-Порте, Южный Уэльс, с целью уменьшить расходы и увеличить эффективность своей деятельности. 70 из 135 сотрудников, занятые в уэльском проекте

IBM получила $2 млрд. заказ на IT-услуги для британского оператора кабельных сетей NTL Компания NTL, крупнейший британский оператор кабельных сетей, заключила контракт с IBM, которая будет предоставлять услуги в сфере информационных технологий для NTL, сообщила Financial Times. Это

Orange создаст систему услуг мобильной связи для абонентов кабельной компании NTL Крупнейший кабельный оператор Великобритании NTL и оператор мобильной связи Франции Orange подписали соглашение по оказанию услуг беспроводной связи для 3 миллионов абонентов кабельной сети. NTL сможет использовать сеть Orange для

Британский оператор NTL заключит многолетний сервисный контракт с IBM Британский оператор кабельных сетей компания NTL Communications Services подписала меморандум о взаимопонимании с компанией IBM, в котором обе компании подтвердили намерение заключить в апреле контракт сроком до 2008 г., сообщила totaltel

Убытки британской NTL во втором квартале выросли почти вдвое и достигли $616,5 млн. Крупнейший британский оператор кабельного телевидения компания NTL Inc. сообщила об итогах второго квартала. Убыток компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти вдвое - с $348,5 млн. ($3,13 на акцию) до $616,5 млн. ($3,57 на акцию

NTL и Morgan Stanley приобретут 49.9% акций France Telecom NTL Incorporated объявила сегодня о подписании соглашения с Morgan Stanley Dean Witter Private Equity (MSDWPE) по приобретению 49.9% акций France Telecom. Этим решением NTL усиливает свое положение в Европе, получая большую долю телекоммуникационного рынка в таких городах как Лондон, Дублин, Франкфурт и Стокгольм. NTL купит 27% акций за сумму $627 млн.,

NTL построит для Orange сеть мобильной связи 3-го поколения Британский оператор мобильной связи Orange объявил о выборе в качестве строителя части сети третьего поколения компании- кабельного оператора NTL. Согласно £150 миллионному контракту, NTL установит широкополосную сеть, которая будет поддерживать траффик между базовыми станциями мобильной связи Orange. Емкость сети превысит сущ

Dixons рассмотрит вопрос продажи 80% акций Freeserve компании NTL ние недели, однако также было объявлено о том, что Dixons еще не исключила возможность продажи части акций кому-нибудь еще. В качестве потенциального покупателя рассматривается такая кандидатура, как NTL - британский оператор телекоммуникационной связи.

Alcatel заключила контракт с NTL France на создание сети телекоммуникаций в нескольких регионах Франции NTL France, дочернее предприятие британского кабельного оператора NTL, заключила контракт с Alcatel на поставку сетей телекоммуникаций в регионах Прованс, Лазурный Берег, Альпы и Иль-де-Франс. Alcatel будет поставлять услуги телефонной связи и высокоскоростно

Великобритания может заставить NTL и C&W открыть доступ к кабельным сетям Британская Комиссия по Конкуренции может настоять на том, чтобы NTL (Nasdaq:NTLI:113.5 [+2 3/16]) и Cable & Wireless Communications Plc (CWZ.L) открыли конкурентам доступ к своим кабельным сетям в обмен на разрешение их операторам кабельной связи совершить

Телевизионная кабельная компания NTL купит швейцарскую Cablecom Group за $3.9 млрд Телевизионная кабельная компания NTL сообщила о своем согласии купить швейцарскую фирму Cablecom Group. Покупка оценивается в $3.7 млрд. Cablecom, имеющий около 1.38 млн. клиентов, представляет 53% кабельного рынка Швейцарии.

Alcatel и NTL опробуют новую технологию передачи данных в Великобритании Французская группа Alcatel заявила сегодня о соглашении с Британским оператором кабельной связи NTL (Nasdaq: NTLI). Соглашение предполагает совместное опробование технологии высокоскоростной передачи данных (ADSL) в Великобритании. NTL также протестирует систему, позволяющую персон

NTL предлагает "видео по заказу" Американская телекоммуникационная компания NTL Inc сегодня объявила о том, что она будет предоставлять так называемое "видео по заказу" (video on demand - VOD) в Великобритании, начиная с середины следующего года. NTL, один из кр

NTL купит отделение CWC за $13 млрд. Компания NTL объявила о своем согласии купить отделение кабельного телевидения компании Cable & Wireless Communications. Сумма сделки составит около $13 млрд. NTL заплатит $10 млрд. и примет на с