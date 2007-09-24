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Virgin Mobile Оператор сотовой связи

СОБЫТИЯ

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24.09.2007 Virgin Mobile засудят за фото на Flickr

Фотография с сервиса Flickr, использованная оператором мобильной связи Virgin Mobile, стала причиной судебного иска против компании. Семья из штата Техас (США) подала иск, обвиняя Virgin Mobile в нарушении авторских прав на фото. На фотографии изображена де
28.04.2007 Virgin Mobile делает ставку на лояльность клиентов

Оператор Virgin Mobile установил ПО по предсказанию эффективности маркетинговых кампаний, разработанное SPSS. Оператор страдает от отсева абонентов и надеется решить проблему, проводя наиболее подходящи
30.05.2006 Virgin Mobile предложит бесплатные рекламные звонки

Американская Virgin Mobile объявила о предоставлении бесплатных звонков тем пользователям, которые согласятся принимать рекламу на свои сотовые аппараты. Беспроводные операторы предлагают все больше дополни
04.04.2006 NTL приобретет Virgin Mobile за 1,38 млрд евро

Британский оператор кабельного телевидения NTL приобретет британского оператора мобильной связи Virgin Mobile Holdings Plc. за 962 млн фунтов стерлингов (1,38 млрд евро), сообщает РБК. По условиям сделки, NTL будет предоставлена 30-летняя лицензия на использование торговой марки Virgin дл
06.12.2005 NTL купит британского оператора за $1,4 млрд.

Британская компания кабельного телевидения NTL ведет переговоры по приобретению сотового оператора Richard Branson’s Virgin Mobile Holdings PLC за более чем 810 млн. фунтов стерлингов ($1,4 млрд.) Успешное завершение сделки приведет к созданию первой в Британии услуги «quadruple play», совмещающей услуги моби
24.01.2003 Virgin Mobile рассматривает возможность приобретения сети Sonera

Председатель правления британской компании Virgin Mobile Ричард Брансон (Richard Branson) сообщил о проведении консультаций с руководством шведской TeliaSonera AB о приобретении сети мобильной связи на территории Финляндии. Брансон прок
16.05.2002 Virgin Group вложит 40,02 млн. евро в австралийскую Virgin Mobile

Virgin Group сообщила, что она дополнительно вложит 68 млн. австралийских долларов (40,02 млн. евро) в Virgin Mobile, ее совместное предприятие с SingTel Optus. Вложение капитала, в конечном счете, приведет к уменьшению доли SingTel Optus в Virgin Mobile, которая сейчас составляет половин
01.02.2002 Virgin Mobile удвоила за год число своих абонентов

Количество клиентов компании Virgin Mobile достигло отметки в 1,5 млн. Прошлый год был вторым полным годом функционирования Virgin Mobile, и компании удалось за этот год почти удвоить количество своих пользователей.
09.01.2002 Абонентская база Virgin Mobile выросла за квартал на 54%

Число абонентов Virgin Mobile выросло в 4-м квартале 2001 года на 264359 человек, что нa 54% больше подобного показателя за предыдущий квартал. По заявлению компании, общее число её абонентов составило на коне
06.11.2001 Virgin Mobile намерена стать прибыльной в начале 2002 г.

Компания Virgin Mobile, пятый по величине британский оператор мобильной связи, сообщила об убытках в размере 170,92 млн. евро ($156 млн.) за 2001 г. Одновременно компания объявила, что она намерена верн
09.10.2001 Virgin Mobile использует розничную сеть Carphone Warehouse для расширения собственных продаж

Британский оператор мобильной связи Virgin Mobile заключил соглашение о продажах оборудования и услуг мобильной связи через крупнейшего в Европе продавца мобильных телефонов Carphone Warehouse. Соглашение позволит удвоить продажи
17.04.2000 Virgin Mobile выведет на британский рынок мобильный телефон - MP3плеер от Samsung

Президент британской компании Virgin Mobile объявил о планах по поставкам на британский рынок нового гибридного телефона Samsung SGH M100, в котором впервые интегрированы музыкальный МР3 плеер и мобильный телефон. Модель ст

Публикаций - 51, упоминаний - 51

Virgin Mobile и организации, системы, технологии, персоны:

Virgin Group 144 29
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 10
Vodafone Group 1412 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 5
Deutsche Telekom 954 5
Google LLC 12690 5
МегаФон 10742 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 4
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 4
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 4
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 3
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 3
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 3
Virgin Media - elewest - Telewest Broadband - Telewest Communications 56 3
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 88 3
Virgin Media O2 27 3
Samsung Electronics 11065 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
AT&T Inc 1726 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 2
Lenovo Motorola 3566 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 2
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 34 2
BCE - Bell Canada Enterprises - Bell Canada International 51 2
Гарс Телеком - Gars Telecom 66 2
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 2
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) - Нэтлинк - Комитен 76 2
EPAM Solutions - Thoughtcorp 7 2
Elisa Saunalahti - Saunalahti Group - Saunalahti Oyj - Jippii Group 18 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
KPMG 278 1
HTC Corporation 1512 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 1
PayPal 671 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 30 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 2
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 2
RBC Royal Bank of Canada - Королевский банк Канады 17 2
Eurasia Capital Management 4 2
BMO - Bank of Montreal 17 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
Альфа-Групп 745 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
Barclays 122 1
Бристоль - сеть магазинов 32 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 11 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 47 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 1
Warner 540 1
CatalunyaCaixa - Catalunya Banc - Caixa Catalunia - CaixaBank 11 1
101Hotels.com 456 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Carphone Warehouse 43 1
RadioShack - Radio Shack 16 1
Mandatum 2 1
Challenger, Gray & Christmas 64 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
eBay Inc 1640 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
USF - The Universal Service Fund 1 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
UK Ofcom - Office of Communications 33 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Правительство Австралии - Australian Government - Государственные органы власти Австралийского Союза - Парламент Австралии - Parliament of Australia 26 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 37
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 13
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 10
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 3
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 3
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 428 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 2
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Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 2
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IBM SPSS Statistics 55 1
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Xperi TiVo 84 1
Nokia Cseries 79 1
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