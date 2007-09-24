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Virgin Mobile Оператор сотовой связи
СОБЫТИЯ
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|24.09.2007
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Virgin Mobile засудят за фото на Flickr
Фотография с сервиса Flickr, использованная оператором мобильной связи Virgin Mobile, стала причиной судебного иска против компании. Семья из штата Техас (США) подала иск, обвиняя Virgin Mobile в нарушении авторских прав на фото. На фотографии изображена де
|28.04.2007
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Virgin Mobile делает ставку на лояльность клиентов
Оператор Virgin Mobile установил ПО по предсказанию эффективности маркетинговых кампаний, разработанное SPSS. Оператор страдает от отсева абонентов и надеется решить проблему, проводя наиболее подходящи
|30.05.2006
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Virgin Mobile предложит бесплатные рекламные звонки
Американская Virgin Mobile объявила о предоставлении бесплатных звонков тем пользователям, которые согласятся принимать рекламу на свои сотовые аппараты. Беспроводные операторы предлагают все больше дополни
|04.04.2006
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NTL приобретет Virgin Mobile за 1,38 млрд евро
Британский оператор кабельного телевидения NTL приобретет британского оператора мобильной связи Virgin Mobile Holdings Plc. за 962 млн фунтов стерлингов (1,38 млрд евро), сообщает РБК. По условиям сделки, NTL будет предоставлена 30-летняя лицензия на использование торговой марки Virgin дл
|06.12.2005
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NTL купит британского оператора за $1,4 млрд.
Британская компания кабельного телевидения NTL ведет переговоры по приобретению сотового оператора Richard Branson’s Virgin Mobile Holdings PLC за более чем 810 млн. фунтов стерлингов ($1,4 млрд.) Успешное завершение сделки приведет к созданию первой в Британии услуги «quadruple play», совмещающей услуги моби
|24.01.2003
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Virgin Mobile рассматривает возможность приобретения сети Sonera
Председатель правления британской компании Virgin Mobile Ричард Брансон (Richard Branson) сообщил о проведении консультаций с руководством шведской TeliaSonera AB о приобретении сети мобильной связи на территории Финляндии. Брансон прок
|16.05.2002
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Virgin Group вложит 40,02 млн. евро в австралийскую Virgin Mobile
Virgin Group сообщила, что она дополнительно вложит 68 млн. австралийских долларов (40,02 млн. евро) в Virgin Mobile, ее совместное предприятие с SingTel Optus. Вложение капитала, в конечном счете, приведет к уменьшению доли SingTel Optus в Virgin Mobile, которая сейчас составляет половин
|01.02.2002
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Virgin Mobile удвоила за год число своих абонентов
Количество клиентов компании Virgin Mobile достигло отметки в 1,5 млн. Прошлый год был вторым полным годом функционирования Virgin Mobile, и компании удалось за этот год почти удвоить количество своих пользователей.
|09.01.2002
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Абонентская база Virgin Mobile выросла за квартал на 54%
Число абонентов Virgin Mobile выросло в 4-м квартале 2001 года на 264359 человек, что нa 54% больше подобного показателя за предыдущий квартал. По заявлению компании, общее число её абонентов составило на коне
|06.11.2001
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Virgin Mobile намерена стать прибыльной в начале 2002 г.
Компания Virgin Mobile, пятый по величине британский оператор мобильной связи, сообщила об убытках в размере 170,92 млн. евро ($156 млн.) за 2001 г. Одновременно компания объявила, что она намерена верн
|09.10.2001
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Virgin Mobile использует розничную сеть Carphone Warehouse для расширения собственных продаж
Британский оператор мобильной связи Virgin Mobile заключил соглашение о продажах оборудования и услуг мобильной связи через крупнейшего в Европе продавца мобильных телефонов Carphone Warehouse. Соглашение позволит удвоить продажи
|17.04.2000
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Virgin Mobile выведет на британский рынок мобильный телефон - MP3плеер от Samsung
Президент британской компании Virgin Mobile объявил о планах по поставкам на британский рынок нового гибридного телефона Samsung SGH M100, в котором впервые интегрированы музыкальный МР3 плеер и мобильный телефон. Модель ст
Virgin Mobile и организации, системы, технологии, персоны:
|In-Stat/MDR 74 2
|ABI Research 236 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
|Strategy Analytics 285 1
|Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
|Strand Consult 9 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
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