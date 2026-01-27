Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189645
ИКТ 14637
Организации 11352
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3546
Системы 26553
Персоны 82298
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Правительство Австралии Australian Government Государственные органы власти Австралийского Союза Парламент Австралии Parliament of Australia

Правительство Австралии - Australian Government - Государственные органы власти Австралийского Союза - Парламент Австралии - Parliament of Australia

СОБЫТИЯ


27.01.2026 Франция запрещает соцсети для всех, кто младше 15 лет 1
18.02.2021 Facebook заблокировал СМИ целого континента 1
08.07.2014 Omnicomm поставит датчики уровня топлива для обучающего центра программы «Эко-вождение» в России 1
12.11.2013 Австралия провалила проект внедрения электронной медицинской карты 1
09.12.2009 Гигантский айсберг плывет в сторону Австралии 1
24.09.2007 Австралия введет цензуру в интернете 1
23.05.2007 Австралия оградит детей от «взрослого» контента 1
16.02.2007 Пентагон обоснуется в Австралии 1
14.11.2006 Создан первый виртуальный геном овцы 1
14.11.2006 Создан первый виртуальный геном овцы 1
24.04.2006 Спамер разослал более 56 миллионов электронных писем 1
30.12.2005 Австралия: копировать ТВ можно 1
30.08.2005 Ученые изучают антарктический астероид 1
30.08.2005 Ученые изучают антарктический астероид 1
16.03.2004 Австралия ужесточит правила поведения в интернете 1
07.04.2003 Австралия ужесточает наказание за веб-контент 1
03.04.2003 В Австралии создана национальная система блокирования ворованных мобильников 1
20.03.2003 Американцы лишились лидерства в ICANN 1
17.12.2002 Правительство Австралии рассмотрит возможность приватизации Telstra 1
19.02.2002 Свыше половины австралийцев используют интернет 1
29.06.2001 Австралийцы не смогут проигрывать в Сети 1
29.06.2001 Австралийские онлайновые казино - беспроигрышный вариант 1
10.05.2001 Новые вирусы показывают порно и ругают хакеров 1
24.08.2000 В Австралии объявлен тендер на создание инфраструктуры для сети мобильной связи вдоль автомагистралей 1
08.06.2000 Поправки к закону в Австралии облегчат полиции прослушивание телефонных разговоров и перехват электронной почты 1
13.04.2000 Правительство Австралии представило в Парламент закон о защите частной информации в Интернет 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Правительство Австралии и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25307 2
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 217 2
ATEN 20 2
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 85 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5303 1
X Corp - Twitter 2913 1
Meta Platforms - Facebook 4546 1
Virgin Mobile - Оператор сотовой связи 50 1
Vodafone Group 1394 1
McKinsey & Company Int 273 1
Sophos - SophosLabs 424 1
Trend Micro 629 1
Омникомм - Omnicomm 169 1
Эшелон НПО 139 1
ДиалогНаука 260 1
Google LLC 12316 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 121 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1673 2
Лента - Сеть розничной торговли 2285 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 689 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Минтранс РФ - НИИАТ - Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта 8 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 663 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 718 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1184 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 421 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3433 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 741 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 280 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
ООН ГЭФ - Глобальный экологический фонд - Global Environment Facility, GEF 4 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 13 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31918 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17176 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 2
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 570 1
SACD - Super Audio CD - неперезаписываемый оптический аудиодиск 89 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 999 1
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 526 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3160 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12401 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3975 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4150 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2350 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5405 1
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 324 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 203 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5761 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7745 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2570 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4274 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2644 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7370 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1749 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2719 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13329 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 460 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 454 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Microsoft Windows Scripting Host - Microsoft WSH - Microsoft Windows Script Host - Microsoft WSF - Microsoft Windows Script File 19 1
Microsoft Windows 16405 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1009 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 321 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 503 1
StatCounter 455 1
Apple iPod 1550 1
Microsoft Windows NT 887 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 225 1
Google Earth - Google Планета Земля 483 1
Google News - Google Play Newsstand - новостной агрегатор 68 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Microsoft Windows 98 451 1
PCEHR - Personally Controlled Electronic Health Record - Электронные медицинские карты для пациентов национальных больниц Австралии 2 1
Zagari Joseph - Загари Джозеф 2 2
Ellison Chris - Эллисон Крис 2 2
Lynn Stuart - Линн Стюарт 18 1
Mansfield Wayne - Мэнсфилд Уэйн 1 1
Alston Richard - Алстон Ричард 7 1
Murdoch Rupert - Мердок Руперт 73 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 354 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 217 1
Morrison Scott - Моррисон Скотт 2 1
Cerf Vint - Серф Винт 36 1
Емельянов Станислав 67 1
Зенкин Денис 263 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3599 23
Россия - РФ - Российская федерация 157957 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53538 4
Новая Зеландия 732 4
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 676 4
Япония 13563 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13577 2
Земля - планета Солнечной системы 10685 2
Канада 4992 2
Венера - планета Солнечной системы 294 2
Индийский океан 161 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18326 1
Казахстан - Республика 5829 1
Европа 24665 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46009 1
Азия - Азиатский регион 5755 1
Беларусь - Белоруссия 6064 1
Индия - Bharat 5719 1
Ближний Восток 3045 1
Украина 7804 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2692 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 713 1
Австрия - Австрийская Республика 1337 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1055 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 578 1
Мировой океан - World Ocean 522 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3713 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 3
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1300 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 822 2
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 333 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 2
Зоология - наука о животных 2792 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 689 2
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 597 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1685 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 281 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1821 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 445 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
Пропаганда и агитация 195 1
Айсберг - Eisberg 192 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1745 1
Приватизация - форма преобразования собственности 536 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3670 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3038 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
НКО - Некоммерческая организация 594 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Phys.org 972 2
Times 644 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11432 1
The Register - The Register Hardware 1713 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6030 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1324 1
23ABC News 174 1
The Guardian - Британская газета 386 1
AP - Associated Press 2006 1
Mashable 372 1
News Corp - News Corporation 218 1
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 32 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 78 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще