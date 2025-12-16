Получите все материалы CNews по ключевому слову
Австралазия Австралийский материк, Тасмания, Новая Зеландия, Новая Гвинея и прилегающие острова севернее и восточнее Австралии в Тихом океане
СОБЫТИЯ
Австралазия и организации, системы, технологии, персоны:
|AWEA - American Wind Energy Association - Американская ассоциация ветроэнергетики 2 2
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
|Демократическая политическая партия США 119 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407940, в очереди разбора - 732424.
Создано именных указателей - 187491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.