Исследование Oracle: 64% сотрудников доверяют роботам больше, чем своим руководителям

Люди больше доверяют роботам, чем своим руководителям – таковы результаты второго ежегодного исследования “AI at Work” («ИИ на работе»), проведенного Oracle и Future Workplace, исследовательской компанией, которая занимается подготовкой руководителей к прорывным инновациям в области рекрутинга, развития и вовлечения персонала. Опрос 8370 сотрудников, менеджеров и HR-руководителей из 10 стран показал, что искусственный интеллект уже изменил отношения между людьми и технологиями на работе и трансформирует роль HR-отдела в привлечении, удержании и развитии сотрудников.

Вопреки распространенным опасениям, что искусственный интеллект заменит людей и приведет к сокращению рабочих мест, опрос показал, что сотрудники, руководители и HR-директора по всему миру отмечают заметный рост использования ИИ в компаниях и многие с оптимизмом встречают возможности ИИ. 50% сотрудников используют искусственный интеллект в своей работе против 32% в прошлом году, что подтверждает рост популярности ИИ. В Китае и Индии с искусственным интеллектом работает в два раза больше сотрудников (77% и 78% соответственно), чем во Франции (32%) и Японии (29%). Большинство сотрудников (65%) относятся с оптимизмом, энтузиазмом и признательностью к перспективе совместной работы с роботами, и почти четверть говорят о том, что у них хорошие отношения с ИИ. Больше всех рады искусственному интеллекту в Индии (60%) и Китае (56%), за ними следуют – сотрудники из ОАЭ (44%), Сингапура (41%), Бразилии (32%), Австралии/Новой Зеландии (26%), Японии (25%), США (22%), Великобритании (20%) и Франции (8%). Мужчины более позитивно относятся к использованию ИИ на работе, чем женщины (32% мужчин против 23% женщин).

Рост использования ИИ в рабочем процессе оказывает огромное влияние на отношения сотрудников с руководителями. В результате традиционная роль HR-отдела и руководства трансформируется. 64% людей доверяют роботам больше, чем своим руководителям, и половина обратились бы за советом скорее к роботу, чем к вышестоящему менеджеру. В Индии (89%) и Китае (88%) наиболее высокий процент готовых полагаться на роботов, а не на руководителей, за ними следуют – Сингапур (83%), Бразилия (78%), Япония (76%), ОАЭ (74%), Австралия/Новой Зеландия (58%), США (57%), Великобритания (54%) и Франция (56%). Мужчины в большей степени, чем женщины (56% против 44%), предпочитают ИИ руководителям. 82% сотрудников считают, что роботы могут выполнять работу лучше, чем руководители. Когда респондентов спросили, какую работу роботы могут выполнять лучше, 26% назвали предоставление безпристрастной информации, 34% – соблюдение сроков выполнения работы, 29% – решение проблем, 26% –управление бюджетом. Когда респондентов спросили, с чем лучше справляются руководители, 45% назвали понимание чувств сотрудников, 33% – коучинг, 29% – создание рабочей культуры.

Влияние ИИ только начинает проявляться. Чтобы воспользоваться его преимуществами и не остаться позади конкурентов, организации должны упростить и организовать использование ИИ в рабочих процессах. 76% сотрудников (и 81% HR-руководителей) отмечают, что успевать за технологическими изменениями в работе – задача непростая. Сотрудники хотят упростить работу с ИИ благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу (34% респондентов), обучению лучшим практикам (30%) и учету их индивидуальных потребностей (30%). Безопасность (31%) и конфиденциальность (30%) являются главными факторами, которые препятствуют использованию ИИ на работе. Цифровые аборигены поколения Z (43%) и миллениалы (45%) больше обеспокоены вопросами конфиденциальности и безопасности на работе, чем сотрудники поколения X (29%) и послевоенное поколение Babby Boomers (23%).

«Новейшие достижения в области машинного обучения и искусственного интеллекта быстро получают широкое распространение, кардинально меняя то, как люди взаимодействуют с технологиями и коллегами. Как показывает это исследование, отношения между людьми и машинами подвергаются пересмотру и не существует универсального подхода к управлению этими изменениями. Организации должны вместе с HR-специалистами персонализировать подход к внедрению ИИ на рабочих местах, чтобы соответствовать меняющимся ожиданиям своих команд по всему миру», – сказала Эмили Хе, старший вице-президент по направлению Human Capital Management Cloud, Oracle.

«За последние два года мы обнаружили, что сотрудники стали относиться более оптимистично к внедрению ИИ в организациях и ведущей роли HR в этом процессе. Опрос 2019 г. показывает, что ИИ меняет не только отношения между сотрудниками и руководством, но также и роль руководителя в рабочем пространстве, управляемом ИИ. Руководители смогут сохранить свою лидерскую роль в будущем, только если будут больше времени уделять применению и развитию своих навыков межличностного общения, оставив технические навыки и рутинные задачи роботам», – сказал Дэн Шавбел, директор по исследованиям, Future Workplace.

«Результаты исследования 2019 г. свидетельствуют, что дальновидные компании уже используют преимущества ИИ, – сказала Жанна Мейстер, партнер-основатель, Future Workplace. – По мере того, как сотрудники и руководители все больше используют искусственный интеллект в рабочих процессах, они избавляются от страхов и проникаются энтузиазмом, потому что видят, как ИИ позволяет им избавиться от рутины и больше времени уделять задачам, критически важным для бизнеса».