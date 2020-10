В Росбанке назначен директор департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса

В Росбанке на должность директора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса назначен Алексей Тартышев. Он будет отвечать за развитие всего спектра продуктовых решений, включая кредиты, депозиты, транзакционные продукты, инвестиционные инструменты, а также комиссионные агентские решения.

Среди ключевых задач Алексея - фокус на стабильный рост клиентской базы, в том числе за счет продолжения активной цифровизации клиентских путей и продуктовых процессов, развития соответствующих маркетинговых инструментов, а также ориентация на повышение доходности продуктов и приоритет на развитие премиум сегмента.

«Вызовы, с которыми столкнулся рынок банковских услуг в 2020 году, стали причиной корректировок самого подхода к разработке новых розничных продуктов. Сегодня мы должны делать упор на максимальную кастомизацию продуктового предложения, еще лучше понимать каждого конкретного клиента, его цели и задачи. Уверен, что богатый опыт работы Алексея в группе Росбанк и четкое понимание нашей стратегии позволят реализовать самые амбициозные задачи, поставленные перед розничным блоком группы», - отметил Алексей Лола, член правления – директор по розничному бизнесу Росбанка.

Алексей Тартышев окончил Оклендский технологический университет (Auckland University of Technology) и Австралийско-Новозеландский институт дипломированных бухгалтеров (Australia New Zealand Institute of chartered accountants). Начал карьеру с позиции аудитора в Air New Zealand. В банковской сфере с 2008 года. Работал в GE Money Bank на позициях финансового, бизнес-, риск- и портфельного аналитика. В группе Росбанк с 2014 года. В банке «ДельтаКредит» занимал позицию старшего финансового аналитика, c 2015 года руководил отделами продуктовой линейки и аналитики (с 2016 года). В 2017 сменил Алексея Лолу на посту руководителя департамента маркетинга и цифровых решений банка «ДельтаКредит». В начале 2019 возглавил департамент финансового управления Росбанка.