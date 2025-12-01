Renesas Electronics - Altium

Разделы

01.12.2025 Больше половины российских разработчиков электроники продолжают работать на зарубежных САПР 1
14.06.2024 Российские САПР закупаются впустую. Бизнес влюбился в пиратский иностранный софт и не спешит от него отказываться 1
28.10.2019 Altium представила новую версию Altium Designer 2
19.12.2018 Altium Limited анонсировала выпуск Altium Designer 19 3
04.04.2018 C3D Labs отчиталась о росте выручки на 30% по итогам 2017 года 1
18.12.2017 Altium представила обновление системы проектирования печатных плат Altium Designer 18 2
08.06.2017 Решение для проектирования печатных плат Altium Designer обновлено до версии 17.1 3
26.12.2016 Altium Limited начинает сотрудничество с МТКП при МГТУ им. Н.Э. Баумана 2
17.11.2016 Altium выпустила обновление платформы для проектирования печатных плат Altium Designer 17 3
16.11.2016 Dassault Systèmes представила Solidworks 2017 1
09.11.2016 Altium Limited будет вместе с «Краснодарским колледжем электронного приборостроения» готовить технических специалистов 3
04.10.2016 Altium Limited поможет НИУ ВШЭ готовить будущих специалистов наукоемких технологий 3
22.06.2016 Altium Limited объявила о начале сотрудничества с рядом региональных университетов 3
11.05.2016 Altium выпустила обновление платформы для проектирования печатных плат Altium Designer 3
22.04.2016 Altium Limited поможет СФУ в подготовке специалистов в области электроники 3
25.02.2016 Altium Limited поможет МИЭТ в подготовке нового поколения специалистов в области электроники 3
17.11.2015 Altium Limited обновила свой флагманский продукт Altium Designer 3
16.09.2015 Анонсировано обновление ПО для проектирования печатных плат Altium Designer 3
27.08.2015 Altium покупает Octopart и Ciiva — игроков рынка электронных компонентов и поиска поставщиков 3
10.08.2015 Вышел плагин для совместной работы Altium Designer с системой 3D-проектирования Solidworks 2
06.08.2015 Altium перешла на новую модель продаж в России 3
03.07.2014 В России 19% магазинов рекомендуют пользователям установку нелицензионного ПО Microsoft 1
29.05.2013 Обновленный Altium Designer обеспечивает соответствие ГОСТ 3
27.05.2013 Altium оптимизирует проектирование продукции с выпуском Altium Vault 1.1 3
09.10.2012 В Екатринбурге НПП «Родник» проведет конференцию по Altium Designer 2
27.10.2011 Softline автоматизировала проектирование на опытном заводе «Тамбоваппарат» 1
15.06.2011 Altium предлагает решение для управления данными при проектировании электронных устройств 2
29.04.2011 TechNet стал новым представителем Altium в Латвии 2
11.03.2011 Altium предлагает платформу для эффективного управления проектной документацией 2
29.10.2010 Altium запустила новую акцию по легализации САПР P-CAD и переходу на Altium Designer 2
15.06.2010 Altium предлагает в России совместное с Atmel решение для разработки сенсорных устройств 2
11.02.2010 Altium продлила срок амнистии нелегальных пользователей P-CAD и Protel в России и СНГ 3
08.02.2010 «Нанософт» будет продвигать в России САПР Altium Designer 2
25.12.2009 Altium анонсировала новые корпусы для макетной платы NanoBoard 3000 2
21.12.2009 Топ-менеджер AutoDesk возглавил российское представительство Altium 2
26.11.2009 Altium запустила программу амнистии нелегальных пользователей P-CAD в странах СНГ 4
09.10.2009 Altium выпустила новую макетную плату NanoBoard для разработчиков электроники 2
05.08.2002 Вышла новая версия САПР электронных устройств - Protel DXP 2
06.12.2001 "Родник Софт" объявила о предоставлении скидок на ПО PCAD-2001 и Protel 99 SE 2

Нанософт 111 4
Родник НПП - научно-производственное предприятие 30 3
Autodesk 622 3
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 225 3
Lattice Semiconductor 26 2
Siemens AG - Siemens Group 2627 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 433 2
Microsoft Corporation 25224 2
Dassault Systemes 223 2
Silver Lake Partners - Altera 101 2
Softline - Софтлайн 3250 2
AMD Xilinx 97 2
Родник Софт 26 1
Atmel 49 1
Ceragon - NERA - Nera Networks - Nera SatCom - Nera Telecommunications 5 1
Эремекс - Eremex 16 1
Ростех - Контур НПО - Контур Научно-производственное объединение - завод Октябрь - Ревтруд - Тамбоваппарат - НИИ радиотехники Эфир - Эфир ТНИИР - Эфир Тамбовский научно-исследовательский институт радиотехники 7 1
MathWorks 12 1
Nemetschek - Graphisoft 18 1
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 49 1
ANSYS 85 1
Adobe Systems 1571 1
Corel Corporation 338 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1766 1
Legrand 79 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 141 1
Газинформсервис - ГИС 407 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 127 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 159 1
Родник 87 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 326 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5768 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3241 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4781 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2151 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5226 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3412 1
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 6 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4061 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33916 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14839 13
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1561 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72912 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13031 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9355 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2436 5
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2402 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11531 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22973 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26028 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1893 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12345 4
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1824 4
PLC - Programmable Logic Controller - ПЛК - Программируемый логический контроллер - PLD - Programmable Logic Device - ПЛИС - Программируемые логические интегральные схемы 59 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4820 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21791 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10103 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31889 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12273 3
Трассирование - Трассировка 74 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5993 2
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 857 2
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 227 2
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица 118 2
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 95 2
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 362 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9699 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13313 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57130 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12312 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 473 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7075 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23044 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1267 1
SPICE - Simple Protocol for Independent Computing Environments - «Простой протокол для независимой вычислительной среды» 49 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6251 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 226 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3490 1
Renesas Electronics - Altium Designer 36 32
Renesas Electronics - Altium Vault 6 6
Renesas Electronics - Altium Live 4 4
Dassault Systemes - SolidWorks 124 3
Renesas Electronics - Altium Total Support 2 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2343 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 239 2
Renesas Electronics - Altium 365 1 1
Google Cardboard - шлем виртуальной реальности 14 1
Renesas Electronics - Altium NanoBoard 1 1
Renesas Electronics - Altium P-CAD 1 1
Renesas Electronics - Altium Subscriber Plan 1 1
Renesas Electronics - Altium Managed 1 1
Аскон - C3D Labs - C3D Viewer 3 1
Renesas Electronics - Altium BugCrunch 1 1
Аскон - C3D Labs - C3D Toolkit 15 1
Аскон - Лоцман:PLM 91 1
Dassault Systemes - 3DExperience 75 1
Apple iOS 8231 1
Google Android 14656 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Veritas Enterprise Vault - Symantec Enterprise Vault - IMlogic 36 1
Microsoft Office 3944 1
Oracle Java - язык программирования 3327 1
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 50 1
Microsoft Windows 16302 1
Apple iPhone 6 4862 1
ANSI Fortran 61 1
Нанософт - nanoCAD 108 1
Autodesk AutoCAD 358 1
Илюкин Олег 6 6
Костинский Сергей 4 4
Шихов Евгений 3 3
Harris Martin - Харрис Мартин 3 3
Martin Nick - Мартин Ник 2 2
Bassi Gian Paolo - Басси Жан Паоло 4 1
Черный Алексей 25 1
Сабунин Алексей 1 1
Левицкий Алексей 1 1
Баранов Александр 16 1
Фень Александр 1 1
Костинский Вячеслав 1 1
Митрофанов Олег 1 1
Мараховская Милада 1 1
Овчинников Дмитрий 24 1
Luxemburg Rosa - Люксембург Роза 6 1
Касаткин Сергей 3 1
Полесский Сергей 2 1
Pawela Ted - Павела Тед 1 1
Wurzel Sam - Вурцель Сэм 1 1
Корнийчук Илья 1 1
Mirkazemi Aram - Мирказеми Арам 1 1
Зыков Олег 16 1
Богданов Максим 37 1
Ельцин Борис. 94 1
Нестеров Владимир 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 156442 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14476 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45632 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53418 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3345 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18518 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3591 2
Китай - Шанхай 807 2
Австралазия - Австралийский материк, Тасмания, Новая Зеландия, Новая Гвинея и прилегающие острова севернее и восточнее Австралии в Тихом океане 21 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18166 1
Южная Корея - Республика 6851 1
Индия - Bharat 5685 1
Турция - Турецкая республика 2481 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 108 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1329 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8094 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4258 1
Россия - СФО - Новосибирск 4635 1
Европа 24620 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2938 1
Азия - Азиатский регион 5740 1
Африка - Африканский регион 3569 1
Ближний Восток 3029 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3216 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1107 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1692 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1234 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 986 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 756 1
Польша - Республика 2000 1
Латвия - Латвийская Республика 823 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 422 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3044 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3170 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2031 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 995 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31799 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5304 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54903 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7547 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4935 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8349 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4366 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1626 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 998 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3710 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2788 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5608 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4916 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51178 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6081 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3689 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5942 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6344 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1465 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1286 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 202 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 109 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1055 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25911 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2274 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2300 1
Образование в России 2547 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 433 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10237 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1342 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3026 1
Ведомости 1224 3
СФУ - Сибирский федеральный университет 86 1
Институт инженерной физики АНО 6 1
ККЭП ГБПОУ КК - Краснодарский колледж электронного приборостроения 3 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 394 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1251 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 73 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 190 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 204 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 664 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 35 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 131 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 282 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2596 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403803, в очереди разбора - 733562.
Создано именных указателей - 186285.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

