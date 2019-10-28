Altium представила новую версию Altium Designer

Altium Limited представила новую версию Altium Designer – программного обеспечения, которое выбирают профессионалы в области разработки и конструирования печатных плат.

Altium Designer – это полнофункциональная среда проектирования печатных плат. Самая новая версия, Altium Designer 20, усиливает лидерство благодаря существенным улучшениям единой среды разработки и возможности проектирования печатных плат мирового класса.

Проектируя индивидуально или работая в команде, пользователи могут создавать электронные устройства без ограничений – простые и сложные платы, одно- и многоплатные устройства, низко- и высокочастотные конструкции, от проработки схемы устройства до конструирования платы и формирования состава изделия. С помощью одного инструмента пользователи могут создавать схемы и конструкции печатных плат, моделировать функционирование цепей, выбирать электронные компоненты от различных производителей, а также формировать документацию на свои проекты для производства.

«Версия Altium Designer 20 является революционной для проектирования печатных плат, – отметил Сергей Костинский, технический директор Altium. – Эта версия включает в себя улучшения, предложенные самими пользователями, и расширенные возможности, которые позволят нам обойти конкурентов».

Самая новая версия включает в себя лучшую в своем классе интерактивную трассировку – новые возможности режима «Push&Shove» позволяют проектировать сложные платы с высокой плотностью межсоединений (HDI) и ускоряют время проектирования более чем на 20%, даже для простых печатных плат.

Новые возможности трассировки быстродействующих печатных плат – новая усовершенствованная трассировка позволяет эффективно проектировать высокоскоростные платы, использующие DDR3/4/5, 100 Гбит Ethernet и SerDes PCIe 4.0/5.0.

Лучшие в отрасли инструменты многоплатного проектирования – в новой версии для проектов Multi-board используются возможности ActiveBOM™, включая поиск поставщиков, проверку правил для состава изделия и определение вариантов выбора компонентов. Пользователи также могут экспортировать файлы 3D PDF для сборок Multi-board, что позволяет сотрудникам просматривать трехмерные сборки.

Новые возможности в проектировании силовых устройств – для применений, где проектирование высоковольтных устройств имеет решающее значение (например, космические аппараты, воздушные суда и высокотехнологичные лазеры). Altium Designer 20 предлагает новые правила проектирования, которые помогают сохранять зазоры между высоковольтными цепями по поверхности печатных плат для предотвращения возникновения электрической дуги в системах электропитания и при проектировании приборов смешанного типа.

Улучшенный опыт использования – динамическая компиляция проектных данных из схемы, конструкции, состава изделия, проектной документации и других элементов единой модели Altium Designer значительно повышает производительность пользователя.

Улучшение качества, ориентированное на пользователей – Altium Designer 20 содержит в себе более 200 усовершенствований, предложенных пользователями.

Altium Designer 20 будет доступен для клиентов в четвертом квартале 2019 года.