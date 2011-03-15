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Microsoft Zune MS Zune
СОБЫТИЯ
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|15.03.2011
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Microsoft сворачивает выпуск плееров Zune
Microsoft прекратит разработку новых моделей медиаплеера Zune в связи с низким спросом на данные устройства, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомл
|15.03.2011
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Microsoft прекратит разработку плееров Zune - источник
Microsoft прекратит разработку новых моделей медиаплеера Zune в связи с низким спросом на данные устройства, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. Вместе с тем Microsoft продолжит выпускать одноименное программное обеспечение Zu
|02.09.2010
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Microsoft обновит Zune HD
Появились слухи о том, что Microsoft обновит Zune HD. Новый PMP-аппарат будет работать под управлением процессора ARM и получит некоторые программные решения из Windows Phone 7. Обновленные плееры поступят в продаже в начале 2011 года.
|12.01.2010
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ZunePhone: новые слухи
В ходе блиц-интервью на выставке CES 2010 руководитель мобильного подразделения корпорации Microsoft Робби Бак (Robbie Bach) раскрыл частично информацию о перспективах Zune. Он рассказал о том, что считает, что этой разработке найдется место и в будущих продуктах Microsoft, где он по логике вещей может появиться. В настоящее время платформа Zune исполь
|15.09.2009
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Microsoft Zune HD: официальный анонс
Корпорация Microsoft сегодня, 15 сентября, объявила о поступлении в розничную продажу медиаплеера Zune HD. Одновременно с этим владельцам плеера стала доступна возможность покупать или брать
|14.08.2009
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Microsoft Zune HD: первое устройство на базе Nvidia Tegra доступно для заказа
рпорация Microsoft объявила о начале приема предварительных заказов на свой новый плеер — Microsoft Zune HD. Устройство поступит в продажу на рынке США 15 сентября 2009 г. по рекомендуемой розн
|27.05.2009
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Новое поколение Microsoft Zune: OLED-дисплей, поддержка 720p
Корпорация Microsoft анонсировала новое поколение плееров Zune – Zune HD. Новые устройства будут оснащены широкоформатным (16:9) сенсорным диспл
|25.07.2008
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Телефон Zune от Microsoft
В Сети в очередной раз появились слухи о том, что в недрах гиганта готовится новый продукт - мобильный телефон на базе плеера Zune. Никакой дополнительной информации, конечно, нет, но утверждается, что устройство будет работать под управлением специальной версии Windows Mobile 7.
|14.05.2008
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Microsoft: продажи Zune минули 2 млн. экземпляров
Компания Microsoft сообщила о продаже 2-миллионного экземпляра плеера Zune, передает Engadget. Портативный медиаплеер Zune появился в продаже в ноябре 2006
|17.03.2008
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Европейцам не везет с Microsoft Zune
Начало продаж портативного медиаплеера Microsoft Zune в Европе переносится на 2009 г. и состоится вместе с запуском нового, третьего по счету
|05.02.2008
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Пользователь Zune подал в суд из-за нарушения слуха
Joel Geddis) подал на Microsoft в суд из-за проблем, возникших вследствие использования медиаплеера Zune, сообщает Engadget. По словам Геддиса, в 2006 г. во время прослушивания Microsoft Zun
|13.11.2007
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Microsoft приступила к продажам новых Zune
Сегодня, 13 ноября 2007 г., Microsoft приступила к продажам нового, второго поколения плееров Zune, сообщает Reuters. Напомним, что новое поколение Zune было анонсировано в начале
|19.10.2007
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Zune и Ford против рака
Вскоре в продажу поступит специальная версия плеера Zune (первого поколения), чей корпус выполнен в розовом цвете, а в оформлении задействованы занменитые логотипы выдущего автопроизводителя. Часть средств от продажи этого проигрывателя пойдет в
|03.10.2007
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Microsoft выпустила второе поколение Zune. ФОТО
Корпорация Microsoft представила мультимедийные плееры Zune второго поколения с флеш-памятью 4 и 8 ГБ, оборудованные дисплеем с диагональю 1,8 дюйма
|03.10.2007
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Новые Microsoft Zune
Как и ожидалось ранее, сегодня Microsoft представила обновленное семейство плееров Zune. Топовая модель обладает накопителем 80 Гбайт и экраном 3,2 дюйма ($250). Его габариты - 61.1 x 108.2 x 12.9мм. Кроме того, в продажу поступят разноцветные флеш-плееры с объемом памяти 4 и
|02.10.2007
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Плеер Zune 2 - уже завтра?
По сообщениям источников близким к работе над новым плеером Microsoft Zune, уже завтра может состояться премьера новинки. По слухам будет достаточно силь
|19.09.2007
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Старт нового Zune 16 октября
По некоторым сообщениям, корпорация Microsoft должна поразить нас плеером Zune 2 уже 16 октября этого года. Кроме того, что у новинки будет 80 Гбайтный диск, ничего не известно.
|27.06.2007
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Новые Zune уже в июле?
Согласно последним слухам о плеере Microsoft Zune, компания-производитель планирует серьезное обновление линейки уже в июле. Топовым станет модель под кодовым названием Scorpio, которая получит 60 Гбайтный жесткий диск. Также в
|13.06.2007
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Настоящий фанат Zune
Свое фанатичное отношение к плееру Microsoft Zune увековечил на собственном теле житель США. Дело, конечно, личное, но, если вкус изменится, то такую татуировку будет сложновато "перебить".
|05.06.2007
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Выход Zune в Европе задерживается на неопределенное время
Европейские покупатели вряд ли смогут приобрести плеер Zune до конца 2007 года, сообщил в интервью одному из германских журналов исполнительный директор Microsoft Стив Баллмер (Steve Ballmer). «Zune — пока убыточный бизнес для нас. Выхо
|04.06.2007
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Zune "улыбнулся" европейцам
Кажется, нам с вами не суждено увидеть официальных поставок Zune до следующего года. Об этом заявил Стив Балмер в публикации немецкого журнала Wirtschafts.
|29.05.2007
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Microsoft Zune: 1 млн за 9 месяцев
Продажи медиаплеера Microsoft Zune составили 1 млн. экземпляров с момента официального выхода плеера 9 месяцев назад, сообщ
|15.05.2007
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Zune: борьба за рынок принимает иные масштабы
формацию о том, что компания ведет строительство отдельной фабрики в Китае для производства плееров Zune и их нового поколения, в частности. Новая фабрика будет построена рядом с заводом Flextr
|28.04.2007
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Microsoft: Zune будет разбит по категориям как iPod
Корпорация Microsoft ведет работу над созданием новых типов плеера Zune наподобие линейки плееров Apple iPod, тем не менее, аналитики сомневаются в том, что выпуск новых моделей сможет существенно увеличить популярность плеера. Microsoft планирует разбить новы
|27.04.2007
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Концепт Zune Phone не оправдает наших ожиданий
Microsoft не планирует выпускать Zune Phone. По крайней мере, в том представлении, в котором его ожидают получить, сообщил исп
|11.04.2007
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Слухи о новом Zune
В Сети появились слухи о новом, точнее, о новых плеерах Microsoft Zune. Обновленный проигрыватель на жестком диске будет обладать большим объемом памяти и станет тоньше. Также ожидается появление плеера, который в качестве носителя будет использоват
|10.04.2007
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Красный Zune уже летом?
Корпорация Microsoft, скорее всего, представит летом новый красный Zune, который будет позиционироваться, как спортивное решение. Он будет снабжен соответствующим контентом, а пользователи получат возможность установить на плеер различные спортивные программы
|05.04.2007
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Microsoft задумался об отказе от DRM вслед за Apple
пания Microsoft планирует последовать примеру Apple и также приступить к продажам в онлайн-магазине Zune Marketplace песен, лишенных защиты от копирования (DRM), сообщает News.com. По словам ди
|15.03.2007
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Расклейщику плакатов Zune «светит» трое суток
Расклейщика плакатов с логотипом плеера Zune поймали с поличным и предложили либо провести трое суток в камере, либо трижды показаться судье. Точно не ясно, в чем причина столь карательных мер. Возможно, власти Остина, штат Техас, «и
|07.03.2007
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Microsoft выпустит ограниченную серию Zune с граффити
Эксклюзивная серия Tempt One Zune, которую компания Microsoft планирует представить 10 марта, будет отличаться оригинально
|02.02.2007
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Microsoft ответит Apple Zune-фоном
Согласно информации на одном из зарубежных источников, новое устройство Microsoft под названием Zune Phone может быть выпущено в конце этого года. Все зависит от того, насколько быстро компании удастся достигнуть промежуточных целей. В данный момент Microsoft занимается разработкой страте
|02.02.2007
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Microsoft работает над Zune Phone
Следуя по стопам компании Apple, корпорация Microsoft объявила о своих планах выпустить Zune Phone. Телефон Zune, вопреки ожиданиям, не будет работать под управлением ОС Windows Mobile, однако будет иметь похожий по сравнению с одноименным плеером интерфейс. Zune Pho
|02.02.2007
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Zune Phone
Анонимные источники сообщают, что, возможно, в ближайшие дни будет анонсирован телефон, созданный на базе Zune. Если это так, то, возможно, гонка вооружений между Microsoft и Apple будет только набирать обороты.
|01.02.2007
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Zune лопаются от перегрева
Плеер Microsoft Zune может стать причиной очередного скандала по поводу аккумуляторных батарей. Некий источни
|22.01.2007
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Microsoft представит новые модели Zune в Европе
Компания Microsoft намерена представить новые модели Zune и уже планирует начать продажи новой линейки в Европе в конце 2007 года, сообщает агентство Reuters. Подтверждая данные о том, что компания действительно собирается продать около 1 млн. эк
|11.01.2007
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7 лучших плееров 2006 года
жним. Это что – просчет Стива Джобса? Думаем, нет, просто рынок готовят к чему-то новому. Microsoft Zune Весьма необычный плеер с необычной историей появления. Появился просто из ниоткуда, хотя
|10.01.2007
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Zune станет игровой платформой в 2008 году
Как сообщает Bloomberg, корпорация Microsoft выпустит игры для своего устройства Zune в течение следующих полутора лет, то есть до июля 2008 года.Это первое подтверждение намерений корпорации вступить в конкурентную борьбу в секторе портативных приставок. И хотя слухи об эт
|25.12.2006
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Новый Zune 80 Гбайт
Фанаты из США недавно прославились тем, что разобрали плеер Microsoft Zune и вместо диска емкостью 30 Гбайт, устанеовили там накопитель с 80 Гбайтами памяти. Можно считать, что это своеобразный намек компании.
|18.12.2006
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Розовый Zune на eBay
На крупнейшем сетевом аукционе eBay в продажу поступили розовые Zune. Они выпущенны ограниченной партией и уже сейчас достигли цены в $960. Если есть желание разжиться таким плеером, то страничка торгов находится здесь.
|14.12.2006
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Выбор ZOOM.CNews: 5 лучших медиапроигрывателей
Apple iPod, Microsoft Zune Creative Zen Vision: M, Archos AV700, Cowon iAudio A2 В тот момент, когда музыкальный (и
Microsoft Zune и организации, системы, технологии, персоны:
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