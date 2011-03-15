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Microsoft Zune MS Zune

Microsoft Zune - MS Zune

СОБЫТИЯ

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15.03.2011 Microsoft сворачивает выпуск плееров Zune

Microsoft прекратит разработку новых моделей медиаплеера Zune в связи с низким спросом на данные устройства, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомл
15.03.2011 Microsoft прекратит разработку плееров Zune - источник

Microsoft прекратит разработку новых моделей медиаплеера Zune в связи с низким спросом на данные устройства, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. Вместе с тем Microsoft продолжит выпускать одноименное программное обеспечение Zu
02.09.2010 Microsoft обновит Zune HD

Появились слухи о том, что Microsoft обновит Zune HD. Новый PMP-аппарат будет работать под управлением процессора ARM и получит некоторые программные решения из Windows Phone 7. Обновленные плееры поступят в продаже в начале 2011 года.
12.01.2010 ZunePhone: новые слухи

В ходе блиц-интервью на выставке CES 2010 руководитель мобильного подразделения корпорации Microsoft Робби Бак (Robbie Bach) раскрыл частично информацию о перспективах Zune. Он рассказал о том, что считает, что этой разработке найдется место и в будущих продуктах Microsoft, где он по логике вещей может появиться. В настоящее время платформа Zune исполь
15.09.2009 Microsoft Zune HD: официальный анонс

Корпорация Microsoft сегодня, 15 сентября, объявила о поступлении в розничную продажу медиаплеера Zune HD. Одновременно с этим владельцам плеера стала доступна возможность покупать или брать

14.08.2009 Microsoft Zune HD: первое устройство на базе Nvidia Tegra доступно для заказа

рпорация Microsoft объявила о начале приема предварительных заказов на свой новый плеер — Microsoft Zune HD. Устройство поступит в продажу на рынке США 15 сентября 2009 г. по рекомендуемой розн
27.05.2009 Новое поколение Microsoft Zune: OLED-дисплей, поддержка 720p

Корпорация Microsoft анонсировала новое поколение плееров ZuneZune HD. Новые устройства будут оснащены широкоформатным (16:9) сенсорным диспл
25.07.2008 Телефон Zune от Microsoft

В Сети в очередной раз появились слухи о том, что в недрах гиганта готовится новый продукт - мобильный телефон на базе плеера Zune. Никакой дополнительной информации, конечно, нет, но утверждается, что устройство будет работать под управлением специальной версии Windows Mobile 7.
14.05.2008 Microsoft: продажи Zune минули 2 млн. экземпляров

Компания Microsoft сообщила о продаже 2-миллионного экземпляра плеера Zune, передает Engadget. Портативный медиаплеер Zune появился в продаже в ноябре 2006

17.03.2008 Европейцам не везет с Microsoft Zune

Начало продаж портативного медиаплеера Microsoft Zune в Европе переносится на 2009 г. и состоится вместе с запуском нового, третьего по счету

05.02.2008 Пользователь Zune подал в суд из-за нарушения слуха

Joel Geddis) подал на Microsoft в суд из-за проблем, возникших вследствие использования медиаплеера Zune, сообщает Engadget. По словам Геддиса, в 2006 г. во время прослушивания Microsoft Zun
13.11.2007 Microsoft приступила к продажам новых Zune

Сегодня, 13 ноября 2007 г., Microsoft приступила к продажам нового, второго поколения плееров Zune, сообщает Reuters. Напомним, что новое поколение Zune было анонсировано в начале

19.10.2007 Zune и Ford против рака

Вскоре в продажу поступит специальная версия плеера Zune (первого поколения), чей корпус выполнен в розовом цвете, а в оформлении задействованы занменитые логотипы выдущего автопроизводителя. Часть средств от продажи этого проигрывателя пойдет в
03.10.2007 Microsoft выпустила второе поколение Zune. ФОТО

Корпорация Microsoft представила мультимедийные плееры Zune второго поколения с флеш-памятью 4 и 8 ГБ, оборудованные дисплеем с диагональю 1,8 дюйма
03.10.2007 Новые Microsoft Zune

Как и ожидалось ранее, сегодня Microsoft представила обновленное семейство плееров Zune. Топовая модель обладает накопителем 80 Гбайт и экраном 3,2 дюйма ($250). Его габариты - 61.1 x 108.2 x 12.9мм. Кроме того, в продажу поступят разноцветные флеш-плееры с объемом памяти 4 и
02.10.2007 Плеер Zune 2 - уже завтра?

По сообщениям источников близким к работе над новым плеером Microsoft Zune, уже завтра может состояться премьера новинки. По слухам будет достаточно силь
19.09.2007 Старт нового Zune 16 октября

По некоторым сообщениям, корпорация Microsoft должна поразить нас плеером Zune 2 уже 16 октября этого года. Кроме того, что у новинки будет 80 Гбайтный диск, ничего не известно.
27.06.2007 Новые Zune уже в июле?

Согласно последним слухам о плеере Microsoft Zune, компания-производитель планирует серьезное обновление линейки уже в июле. Топовым станет модель под кодовым названием Scorpio, которая получит 60 Гбайтный жесткий диск. Также в

13.06.2007 Настоящий фанат Zune

Свое фанатичное отношение к плееру Microsoft Zune увековечил на собственном теле житель США. Дело, конечно, личное, но, если вкус изменится, то такую татуировку будет сложновато "перебить".
05.06.2007 Выход Zune в Европе задерживается на неопределенное время

Европейские покупатели вряд ли смогут приобрести плеер Zune до конца 2007 года, сообщил в интервью одному из германских журналов исполнительный директор Microsoft Стив Баллмер (Steve Ballmer). «Zune — пока убыточный бизнес для нас. Выхо
04.06.2007 Zune "улыбнулся" европейцам

Кажется, нам с вами не суждено увидеть официальных поставок Zune до следующего года. Об этом заявил Стив Балмер в публикации немецкого журнала Wirtschafts.
29.05.2007 Microsoft Zune: 1 млн за 9 месяцев

Продажи медиаплеера Microsoft Zune составили 1 млн. экземпляров с момента официального выхода плеера 9 месяцев назад, сообщ
15.05.2007 Zune: борьба за рынок принимает иные масштабы

формацию о том, что компания ведет строительство отдельной фабрики в Китае для производства плееров Zune и их нового поколения, в частности. Новая фабрика будет построена рядом с заводом Flextr
28.04.2007 Microsoft: Zune будет разбит по категориям как iPod

Корпорация Microsoft ведет работу над созданием новых типов плеера Zune наподобие линейки плееров Apple iPod, тем не менее, аналитики сомневаются в том, что выпуск новых моделей сможет существенно увеличить популярность плеера. Microsoft планирует разбить новы
27.04.2007 Концепт Zune Phone не оправдает наших ожиданий

Microsoft не планирует выпускать Zune Phone. По крайней мере, в том представлении, в котором его ожидают получить, сообщил исп
11.04.2007 Слухи о новом Zune

В Сети появились слухи о новом, точнее, о новых плеерах Microsoft Zune. Обновленный проигрыватель на жестком диске будет обладать большим объемом памяти и станет тоньше. Также ожидается появление плеера, который в качестве носителя будет использоват
10.04.2007 Красный Zune уже летом?

Корпорация Microsoft, скорее всего, представит летом новый красный Zune, который будет позиционироваться, как спортивное решение. Он будет снабжен соответствующим контентом, а пользователи получат возможность установить на плеер различные спортивные программы

05.04.2007 Microsoft задумался об отказе от DRM вслед за Apple

пания Microsoft планирует последовать примеру Apple и также приступить к продажам в онлайн-магазине Zune Marketplace песен, лишенных защиты от копирования (DRM), сообщает News.com. По словам ди
15.03.2007 Расклейщику плакатов Zune «светит» трое суток

Расклейщика плакатов с логотипом плеера Zune поймали с поличным и предложили либо провести трое суток в камере, либо трижды показаться судье. Точно не ясно, в чем причина столь карательных мер. Возможно, власти Остина, штат Техас, «и
07.03.2007 Microsoft выпустит ограниченную серию Zune с граффити

Эксклюзивная серия Tempt One Zune, которую компания Microsoft планирует представить 10 марта, будет отличаться оригинально
02.02.2007 Microsoft ответит Apple Zune-фоном

Согласно информации на одном из зарубежных источников, новое устройство Microsoft под названием Zune Phone может быть выпущено в конце этого года. Все зависит от того, насколько быстро компании удастся достигнуть промежуточных целей. В данный момент Microsoft занимается разработкой страте
02.02.2007 Microsoft работает над Zune Phone

Следуя по стопам компании Apple, корпорация Microsoft объявила о своих планах выпустить Zune Phone. Телефон Zune, вопреки ожиданиям, не будет работать под управлением ОС Windows Mobile, однако будет иметь похожий по сравнению с одноименным плеером интерфейс. Zune Pho
02.02.2007 Zune Phone

  Анонимные источники сообщают, что, возможно, в ближайшие дни будет анонсирован телефон, созданный на базе Zune. Если это так, то, возможно, гонка вооружений между Microsoft и Apple будет только набирать обороты.
01.02.2007 Zune лопаются от перегрева

  Плеер Microsoft Zune может стать причиной очередного скандала по поводу аккумуляторных батарей. Некий источни
22.01.2007 Microsoft представит новые модели Zune в Европе

Компания Microsoft намерена представить новые модели Zune и уже планирует начать продажи новой линейки в Европе в конце 2007 года, сообщает агентство Reuters. Подтверждая данные о том, что компания действительно собирается продать около 1 млн. эк
11.01.2007 7 лучших плееров 2006 года

жним. Это что – просчет Стива Джобса? Думаем, нет, просто рынок готовят к чему-то новому. Microsoft Zune Весьма необычный плеер с необычной историей появления. Появился просто из ниоткуда, хотя
10.01.2007 Zune станет игровой платформой в 2008 году

Как сообщает Bloomberg, корпорация Microsoft выпустит игры для своего устройства Zune в течение следующих полутора лет, то есть до июля 2008 года.Это первое подтверждение намерений корпорации вступить в конкурентную борьбу в секторе портативных приставок. И хотя слухи об эт
25.12.2006 Новый Zune 80 Гбайт

  Фанаты из США недавно прославились тем, что разобрали плеер Microsoft Zune и вместо диска емкостью 30 Гбайт, устанеовили там накопитель с 80 Гбайтами памяти. Можно считать, что это своеобразный намек компании.
18.12.2006 Розовый Zune на eBay

  На крупнейшем сетевом аукционе eBay в продажу поступили розовые Zune. Они выпущенны ограниченной партией и уже сейчас достигли цены в $960. Если есть желание разжиться таким плеером, то страничка торгов находится здесь.
14.12.2006 Выбор ZOOM.CNews: 5 лучших медиапроигрывателей

Apple iPod, Microsoft Zune Creative Zen Vision: M, Archos AV700, Cowon iAudio A2 В тот момент, когда музыкальный (и

Публикаций - 174, упоминаний - 245

Microsoft Zune и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25884 151
Apple Inc 13301 61
Samsung Electronics 11148 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 19
Google LLC 12817 18
HTC Corporation 1425 14
Sony 6756 12
LG Electronics 3749 11
Toshiba Corporation 2987 11
Meta Platforms - Facebook 4636 10
X Corp - Twitter 2942 9
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 9
Qualcomm Technologies 1992 8
Nvidia Corp 4105 8
AT&T Inc 1726 7
iRiver 182 6
Archos Technology 72 6
Cowon Systems 73 5
SanDisk 344 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 5
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2203 4
IBM - International Business Machines Corp 9719 4
Acer Group - Acer Inc 2826 4
Yahoo! 3729 4
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 4
Rhapsody 59 3
MPIO 43 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1032 3
Amazon Inc - Amazon.com 3309 3
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1425 3
RealNetworks Products and Services 355 2
Ritmix 64 2
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 2
Microsoft Xbox Game Studios - Microsoft Studios - Microsoft Game Studios - Microsoft MSN Games - Microsoft Gaming Zone - Microsoft Entertainment and Devices Division 73 2
DigitalWay MPIO - ADTec - Digitall Electronics 39 2
Intel Corporation 12878 2
Oracle Corporation 7111 2
Vodafone Group 1414 2
Microsoft - LinkedIn 708 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 504 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 3
EMI Group 60 2
eBay Inc 1642 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1962 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
E100 13 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
McCann Erickson 9 1
Резонанс НПП 407 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 1
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Walmart - Wal-Mart Stores 409 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Visa International 1998 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 305 1
Carl Zeiss AG 309 1
Walt Disney Company 649 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 1
Coca-Cola Company 261 1
Volkswagen Audi Group 233 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Starbucks 91 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 1
Ferrari NV 159 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 85 1
WMG - Warner Music Group 210 1
Ducati 12 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 68 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 363 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 694 2
Судебная власть - Judicial power 2528 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 500 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1062 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4790 99
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27186 51
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28607 49
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29932 29
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13385 28
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22831 27
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10182 24
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Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6484 23
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2783 19
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3436 19
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Apple iPod 1559 57
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Microsoft Xbox - Игровая приставка 1947 29
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Google Android 15380 22
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Apple iOS 8659 10
Nokia Symbian OS 1411 10
Microsoft Office 4238 9
Apple iPod Touch 747 9
Microsoft Zune Phone - Microsoft Zune Pad 8 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2282 8
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Microsoft Windows 7 2009 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3126 7
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Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4205 7
Adobe Animate - Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe FutureSplash Animator - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst - Adobe Flash Media Server - Adobe Macromedia Flash Communication Server 607 7
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1043 7
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 167 7
Apple iPod Shuffle 81 6
Google YouTube - Видеохостинг 3020 6
Apple - App Store 3153 6
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 526 6
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 6
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 595 6
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 14
Bach Robbie - Бэч Робби - Бэк Робби - Бах Робби 30 11
Jobs Steve - Джобс Стив 1036 10
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 937 6
Stephenson Chris - Стивенсон Крис 6 5
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 5
Симонов Игорь 103 4
Muglia Bob - Магли Боб 18 3
Reindorp Jason - Рейндорп Джейсон 3 3
Лахова Олеся 35 2
Николаев Григорий 10 2
Erickson Scott - Эриксон Скотт 7 2
Allard J - Аллард Джей 8 2
Кожевников Алексей 66 2
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 50 2
Липич Григорий 65 1
Урусов Александр 17 1
Gartenberg Michael - Гартенберг Майкл 21 1
Богатырев Кирилл 4 1
Twain Shania - Туэйн Шаниа 3 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 64 1
Schumer Charles - Шумер Чарльз 7 1
Enderle Rob - Эндерле Роб 25 1
Gold Jack - Голд Джек 6 1
Larson-Green Julie - Ларсон-Грин Джули 9 1
Bates Tony - Бейтс Тони 24 1
Morris Doug - Моррис Дуг 4 1
Freedman Doug - Фридман Дуг 4 1
Mundie Craig - Манди Крейг 20 1
Lewis Chris - Льюис Крис 7 1
Don Mattrick - Мэттрик Дон 6 1
Rosoff Matt - Розофф Мэтт 12 1
Lees Andy - Лис Энди 7 1
Kindel Charlie - Киндел Чарли 9 1
Liddell Christoрher - Лидделл Кристофер 3 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 228 1
Касперский Евгений 338 1
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 1
Liddell Chris - Лидделл Крис 14 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55115 45
Россия - РФ - Российская федерация 168704 24
Европа 25033 21
Япония 13859 12
Южная Корея - Республика 7111 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19400 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13875 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3677 6
Германия - Федеративная Республика 13307 6
Испания - Каталония - Барселона 752 6
Финляндия - Финляндская Республика 3707 5
Канада 5098 5
США - Вашингтон - Редмонд 238 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48142 4
Франция - Французская Республика 8212 4
Азия - Азиатский регион 5961 3
Китай - Тайвань 4289 3
Испания - Королевство 3855 3
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