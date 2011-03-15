Microsoft Zune - MS Zune

Microsoft сворачивает выпуск плееров Zune Microsoft прекратит разработку новых моделей медиаплеера Zune в связи с низким спросом на данные устройства, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомл

Microsoft прекратит разработку плееров Zune - источник Microsoft прекратит разработку новых моделей медиаплеера Zune в связи с низким спросом на данные устройства, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. Вместе с тем Microsoft продолжит выпускать одноименное программное обеспечение Zu

Microsoft обновит Zune HD Появились слухи о том, что Microsoft обновит Zune HD. Новый PMP-аппарат будет работать под управлением процессора ARM и получит некоторые программные решения из Windows Phone 7. Обновленные плееры поступят в продаже в начале 2011 года.

ZunePhone: новые слухи В ходе блиц-интервью на выставке CES 2010 руководитель мобильного подразделения корпорации Microsoft Робби Бак (Robbie Bach) раскрыл частично информацию о перспективах Zune. Он рассказал о том, что считает, что этой разработке найдется место и в будущих продуктах Microsoft, где он по логике вещей может появиться. В настоящее время платформа Zune исполь

Microsoft Zune HD: официальный анонс Корпорация Microsoft сегодня, 15 сентября, объявила о поступлении в розничную продажу медиаплеера Zune HD. Одновременно с этим владельцам плеера стала доступна возможность покупать или брать

Microsoft Zune HD: первое устройство на базе Nvidia Tegra доступно для заказа рпорация Microsoft объявила о начале приема предварительных заказов на свой новый плеер — Microsoft Zune HD. Устройство поступит в продажу на рынке США 15 сентября 2009 г. по рекомендуемой розн

Новое поколение Microsoft Zune: OLED-дисплей, поддержка 720p Корпорация Microsoft анонсировала новое поколение плееров Zune – Zune HD. Новые устройства будут оснащены широкоформатным (16:9) сенсорным диспл

Телефон Zune от Microsoft В Сети в очередной раз появились слухи о том, что в недрах гиганта готовится новый продукт - мобильный телефон на базе плеера Zune. Никакой дополнительной информации, конечно, нет, но утверждается, что устройство будет работать под управлением специальной версии Windows Mobile 7.

Microsoft: продажи Zune минули 2 млн. экземпляров Компания Microsoft сообщила о продаже 2-миллионного экземпляра плеера Zune, передает Engadget. Портативный медиаплеер Zune появился в продаже в ноябре 2006

Европейцам не везет с Microsoft Zune Начало продаж портативного медиаплеера Microsoft Zune в Европе переносится на 2009 г. и состоится вместе с запуском нового, третьего по счету

Пользователь Zune подал в суд из-за нарушения слуха Joel Geddis) подал на Microsoft в суд из-за проблем, возникших вследствие использования медиаплеера Zune, сообщает Engadget. По словам Геддиса, в 2006 г. во время прослушивания Microsoft Zun

Microsoft приступила к продажам новых Zune Сегодня, 13 ноября 2007 г., Microsoft приступила к продажам нового, второго поколения плееров Zune, сообщает Reuters. Напомним, что новое поколение Zune было анонсировано в начале

Zune и Ford против рака Вскоре в продажу поступит специальная версия плеера Zune (первого поколения), чей корпус выполнен в розовом цвете, а в оформлении задействованы занменитые логотипы выдущего автопроизводителя. Часть средств от продажи этого проигрывателя пойдет в

Microsoft выпустила второе поколение Zune. ФОТО Корпорация Microsoft представила мультимедийные плееры Zune второго поколения с флеш-памятью 4 и 8 ГБ, оборудованные дисплеем с диагональю 1,8 дюйма

Новые Microsoft Zune Как и ожидалось ранее, сегодня Microsoft представила обновленное семейство плееров Zune. Топовая модель обладает накопителем 80 Гбайт и экраном 3,2 дюйма ($250). Его габариты - 61.1 x 108.2 x 12.9мм. Кроме того, в продажу поступят разноцветные флеш-плееры с объемом памяти 4 и

Плеер Zune 2 - уже завтра? По сообщениям источников близким к работе над новым плеером Microsoft Zune, уже завтра может состояться премьера новинки. По слухам будет достаточно силь

Старт нового Zune 16 октября По некоторым сообщениям, корпорация Microsoft должна поразить нас плеером Zune 2 уже 16 октября этого года. Кроме того, что у новинки будет 80 Гбайтный диск, ничего не известно.

Новые Zune уже в июле? Согласно последним слухам о плеере Microsoft Zune, компания-производитель планирует серьезное обновление линейки уже в июле. Топовым станет модель под кодовым названием Scorpio, которая получит 60 Гбайтный жесткий диск. Также в

Настоящий фанат Zune Свое фанатичное отношение к плееру Microsoft Zune увековечил на собственном теле житель США. Дело, конечно, личное, но, если вкус изменится, то такую татуировку будет сложновато "перебить".

Выход Zune в Европе задерживается на неопределенное время Европейские покупатели вряд ли смогут приобрести плеер Zune до конца 2007 года, сообщил в интервью одному из германских журналов исполнительный директор Microsoft Стив Баллмер (Steve Ballmer). «Zune — пока убыточный бизнес для нас. Выхо

Zune "улыбнулся" европейцам Кажется, нам с вами не суждено увидеть официальных поставок Zune до следующего года. Об этом заявил Стив Балмер в публикации немецкого журнала Wirtschafts.

Microsoft Zune: 1 млн за 9 месяцев Продажи медиаплеера Microsoft Zune составили 1 млн. экземпляров с момента официального выхода плеера 9 месяцев назад, сообщ

Zune: борьба за рынок принимает иные масштабы формацию о том, что компания ведет строительство отдельной фабрики в Китае для производства плееров Zune и их нового поколения, в частности. Новая фабрика будет построена рядом с заводом Flextr

Microsoft: Zune будет разбит по категориям как iPod Корпорация Microsoft ведет работу над созданием новых типов плеера Zune наподобие линейки плееров Apple iPod, тем не менее, аналитики сомневаются в том, что выпуск новых моделей сможет существенно увеличить популярность плеера. Microsoft планирует разбить новы

Концепт Zune Phone не оправдает наших ожиданий Microsoft не планирует выпускать Zune Phone. По крайней мере, в том представлении, в котором его ожидают получить, сообщил исп

Слухи о новом Zune В Сети появились слухи о новом, точнее, о новых плеерах Microsoft Zune. Обновленный проигрыватель на жестком диске будет обладать большим объемом памяти и станет тоньше. Также ожидается появление плеера, который в качестве носителя будет использоват

Красный Zune уже летом? Корпорация Microsoft, скорее всего, представит летом новый красный Zune, который будет позиционироваться, как спортивное решение. Он будет снабжен соответствующим контентом, а пользователи получат возможность установить на плеер различные спортивные программы

Microsoft задумался об отказе от DRM вслед за Apple пания Microsoft планирует последовать примеру Apple и также приступить к продажам в онлайн-магазине Zune Marketplace песен, лишенных защиты от копирования (DRM), сообщает News.com. По словам ди

Расклейщику плакатов Zune «светит» трое суток Расклейщика плакатов с логотипом плеера Zune поймали с поличным и предложили либо провести трое суток в камере, либо трижды показаться судье. Точно не ясно, в чем причина столь карательных мер. Возможно, власти Остина, штат Техас, «и

Microsoft выпустит ограниченную серию Zune с граффити Эксклюзивная серия Tempt One Zune, которую компания Microsoft планирует представить 10 марта, будет отличаться оригинально

Microsoft ответит Apple Zune-фоном Согласно информации на одном из зарубежных источников, новое устройство Microsoft под названием Zune Phone может быть выпущено в конце этого года. Все зависит от того, насколько быстро компании удастся достигнуть промежуточных целей. В данный момент Microsoft занимается разработкой страте

Microsoft работает над Zune Phone Следуя по стопам компании Apple, корпорация Microsoft объявила о своих планах выпустить Zune Phone. Телефон Zune, вопреки ожиданиям, не будет работать под управлением ОС Windows Mobile, однако будет иметь похожий по сравнению с одноименным плеером интерфейс. Zune Pho

Zune Phone Анонимные источники сообщают, что, возможно, в ближайшие дни будет анонсирован телефон, созданный на базе Zune. Если это так, то, возможно, гонка вооружений между Microsoft и Apple будет только набирать обороты.

Zune лопаются от перегрева Плеер Microsoft Zune может стать причиной очередного скандала по поводу аккумуляторных батарей. Некий источни

Microsoft представит новые модели Zune в Европе Компания Microsoft намерена представить новые модели Zune и уже планирует начать продажи новой линейки в Европе в конце 2007 года, сообщает агентство Reuters. Подтверждая данные о том, что компания действительно собирается продать около 1 млн. эк

7 лучших плееров 2006 года жним. Это что – просчет Стива Джобса? Думаем, нет, просто рынок готовят к чему-то новому. Microsoft Zune Весьма необычный плеер с необычной историей появления. Появился просто из ниоткуда, хотя

Zune станет игровой платформой в 2008 году Как сообщает Bloomberg, корпорация Microsoft выпустит игры для своего устройства Zune в течение следующих полутора лет, то есть до июля 2008 года.Это первое подтверждение намерений корпорации вступить в конкурентную борьбу в секторе портативных приставок. И хотя слухи об эт

Новый Zune 80 Гбайт Фанаты из США недавно прославились тем, что разобрали плеер Microsoft Zune и вместо диска емкостью 30 Гбайт, устанеовили там накопитель с 80 Гбайтами памяти. Можно считать, что это своеобразный намек компании.

Розовый Zune на eBay На крупнейшем сетевом аукционе eBay в продажу поступили розовые Zune. Они выпущенны ограниченной партией и уже сейчас достигли цены в $960. Если есть желание разжиться таким плеером, то страничка торгов находится здесь.