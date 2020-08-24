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MPIO

СОБЫТИЯ

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24.08.2020 Можно ли обеспечить непрерывность бизнеса при полном отказе ЦОД 1
01.11.2016 Системы хранения Dell обзавелись портфелем 1
16.02.2010 QNAP выпустила новые сетевые накопители Turbo NAS для малых и средних офисов 1
31.03.2008 Хиты продаж: плееры-бестселлеры 1
15.02.2008 Самые продаваемые плееры зимы 1
22.01.2008 Громкая премьера — новые плееры iriver 1
05.12.2007 Плееры: самые многообещающие новинки от Sony, Microsoft, Creative 1
28.11.2007 Осенние хиты продаж: плееры 1
22.11.2007 Объявлена дата выхода и цена нового MP3-плеера от Mpio 1
19.10.2007 Плееры: хиты продаж в сентябре 1
16.08.2007 Цифровые плееры: последние тенденции 1
03.08.2007 Mpio uSD: SD-карта с USB-переходником в комплекте 1
18.12.2006 Mpio выпустила медиаплеер MG100 1
23.06.2006 Выбор ZOOM.CNews: Лучшие карманные винчестеры 1
20.04.2006 "Белый Ветер" подвел итоги 1 квартала 1
18.04.2006 FL400: новый МР3-плеер от Mpio 1
05.04.2006 Mpio пополнила линейку МР3-плееров 1
21.02.2006 Mpio HD400 первым поступит в Россию 1
16.01.2006 Mpio выпустила первый флэш-МР3-плеер на базе NAND 1
22.12.2005 Mpio представил новый MP3-плеер FY600 1
30.09.2005 Россия: MP3-плееры вытеснят CD и "кассетники" 1
22.07.2005 Mpio представила самые маленькие мультимедиаплееры 1
18.05.2005 Mpio выпустил новый легкий МР3-плеер 1
29.03.2005 Mpio FL350: самый маленький плеер-кулон уже в России 1
20.12.2004 MPIO FY400: MP3-плеер со встроенным USB-штекером 1
10.12.2004 MPIO HD200 - плеер для "быстрых" 1
06.12.2004 Archos Gmini XS200 - ничего кроме музыки 1
17.11.2004 MPIO FL300 - украшение как плеер 1
26.10.2004 Mpio представила в России МР3-плеер в виде бумбокса 1
12.10.2004 Mpio выпустила три новых портативных плеера 1
06.09.2004 Mpio выпустила MP3-плеер в виде бумбокса 1
24.08.2004 MPIO FY 300 - "все-в-одном" для начинающих 1
22.07.2004 "Алион" начинает продажи плеера MPIO FY300 с USB-штекером 1
27.05.2004 Россиян дешевыми МР3-плеерами не привлечь 1
04.11.2003 MPIO HD200 - новый MP3-плеер с микровинчестером от DigitalWay 1
18.08.2003 MPIO FL100: в маленьком корпусе множество функций 1
30.07.2003 MPIO нашел путь в Россию 1
24.04.2002 DDEC начала продажи в России цифрового плеера MPIO-DMB+ с функцией записи в формат МР3 1
26.03.2002 Digitall Electronics представила MP3-плеер MPIO-DME с проводным пультом ДУ 1

Публикаций - 43, упоминаний - 43

MPIO и организации, системы, технологии, персоны:

DigitalWay MPIO - ADTec - Digitall Electronics 39 29
Alion - Алион - Дистрибуторская компания 86 14
Apple Inc 13156 10
iRiver 182 9
Samsung Electronics 11065 6
Sony 6739 5
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 5
Archos Technology 72 5
Philips 2099 4
Ritmix 64 4
Cowon Systems 73 4
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 4
Digitall Electronics - Daytek Electronics 50 3
Broadcom - VMware 2610 3
Microsoft Corporation 25775 3
DDEC - Digital Direction Electronics Co 26 2
BBK Electronics Corp 332 2
Seagate Technology 766 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Lenovo Motorola 3566 2
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 2
Canyon Technology Group 53 2
Leadtek 60 1
Audio-Technica 27 1
Koss 39 1
Gmini 20 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Dell EMC 5180 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
Kingston Technology 218 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 1
Acer Group - Acer Inc 2776 1
Комплит - Complete 114 1
Hitachi - Хитачи 1501 1
Canon 1439 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
E100 13 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group - Зил-юг Специализированный застройщик - Затонское - Серебряный фонтан Специализированный застройщик 35 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Белый Ветер 365 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 37
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 29
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 27
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 23
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 19
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 15
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 238 14
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 13
Эквалайзер - Equalize - темброблок 522 12
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 12
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 11
Наушники - Headphones 4479 10
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 286 10
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 7
Микрофон - Microphone 2809 7
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 7
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 7
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 6
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 6
Аккумулятор литий-полимерный электрический - Аккумулятор литий-ионный полимерный электрический - Lithium-ion polymer battery - Li-pol, Li-polymer, LIP, Li-poly 238 5
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 5
Аксессуары 4282 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 5
Joystick - Джойстик 1149 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 4
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 874 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 4
Microsoft WMV - Microsoft Windows Media Video 415 4
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1513 4
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
Apple iPod 1553 9
Samsung SVR-диктофон 464 9
Creative ZEN - Creative Zen Aurvana - Creative Zen Vision - Creative Zen Air Plus 88 6
Apple iPod nano 215 5
iRiver Clix - iRiver U 28 4
Apple iPod Shuffle 81 4
Apple iPod video 49 4
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 3
Apple iPod Touch 747 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Microsoft Zune - MS Zune 173 3
Ritmix RF 17 3
Data Storage Distribution - DaZed - портативный медиаплеер 10 2
iRiver S 15 2
iRiver N 12 2
iRiver E 9 2
iRiver X 4 2
Archos Gmini 15 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Apple iTunes Store 1118 2
Microsoft Windows 98 452 2
Ritmix RP 3 2
Cowon A 11 2
Cowon iAudio 18 2
LaCie Mobile Hard Drive 5 1
LaCie Data Bank 1 1
Transcend T.Sonic - плеер-диктофон 2 1
SanDisk Sansa - SanDisk Sansa Fuze - SanDisk Sansa Clip - Sandisk Sansa Connect - SanDisk Sansa TakeTV 20 1
Geely Group - Meizu Music Card 4 1
iRiver PMP 2 1
iRiver Spinn 3 1
Leadtek My DigiBank 1 1
Archos ARCDisc 2 1
Archos XS 2 1
Seagate Pocket Hard Drive 2 1
Seagate ST HDD 13 1
SRS Labs - TruBass 23 1
Dell EMC ViPR Suite 1 1
Hyundai ZIV 13 1
Apple Cover Flow 14 1
Сергеев Иван 74 5
Базульков Юрий 2 2
Орлов Сергей 29 2
Урусов Александр 17 2
Николаев Григорий 10 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 28
Южная Корея - Республика 7052 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Европа 24964 6
Япония 13807 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Франция - Французская Республика 8177 2
Азия - Азиатский регион 5920 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Китай - Тайвань 4245 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Испания - Королевство 3840 1
США - Калифорния 4829 1
Чили - Республика 494 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 1
Колумбия - Республика 551 1
Африка Северная 262 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 1
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