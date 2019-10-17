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Myerson Terry
Майерсон Терри


17.10.2019 Закрывается крупнейшая в мире площадка веб-форумов. Весь контент будет уничтожен 1
09.08.2019 Windows перестает быть «краеугольным камнем» бизнеса Microsoft 2
05.04.2018 Microsoft вложит $5 млрд в интернет вещей 2
02.04.2018 Уволенный топ-менеджер Microsoft раскрыл причины провала Windows Phone 3
30.03.2018 В Microsoft кадровая революция. Увольняется глава подразделения Windows 2
21.02.2018 Microsoft нечаянно слила в Сеть список ограничений Windows 10 для смартфонов и планшетов 2
06.12.2017 Выпущены первые в мире ПК на Windows 10 и на процессорах от смартфона 2
04.10.2017 Абсолютно все 3 миллиарда аккаунтов Yahoo скомпрометированы 1
25.09.2017 Искусственный интеллект поможет Windows Defender бороться с угрозами безопасности 1
23.06.2017 Новый хозяин Yahoo закрывает его «лучший» и «культовый» сервис 1
12.05.2017 В Windows Store появятся Ubuntu, SUSE и Fedora для установки внутри Windows 10 2
12.05.2017 Microsoft анонсировала выход обновления Windows 10 Fall Creators Update 1
07.04.2017 Microsoft впервые раскрыла полный список данных, которые собирает Windows 10 1
10.01.2017 После продажи у Yahoo отберут имя и гендиректора 3
17.08.2016 Microsoft рассказала, когда в Windows 10 появится «родная» поддержка 3D. Видео 1
08.07.2016 Марисса Майер подарила Mozilla Firefox $1 млрд денег Yahoo 1
03.06.2016 Топ-менеджеры Microsoft, HP и Qualcomm представили «суперфон» на Windows 10 1
31.03.2016 Microsoft представила идеологию искусственного интеллекта и новые функции Windows 10 3
25.03.2016 Microsoft хочет профинансировать покупку Yahoo 1
01.03.2016 Microsoft представила облачный сервис для защиты от хакерских атак 1
24.02.2016 Создана Open Connectivity Foundation для развития технологий «интернета вещей» 1
20.02.2016 Yahoo выставлена на продажу 2
02.02.2016 Yahoo готовит массовые увольнения 1
18.12.2015 Атака акционеров: Раскрыты новые подробности миллионных растрат главы Yahoo Мариссы Майер 1
15.12.2015 Yahoo готовится уволить Мариссу Майер. Названы вероятные преемники 1
30.10.2015 Microsoft объявила «амнистию» для пользователей пиратских Windows 1
13.10.2015 «Яндекс» становится штатным поисковиком в Windows 10 2
09.10.2015 У Apple появился конкурент. Главные итоги презентации Microsoft 2
29.09.2015 Корпоративная версия Windows 10 не будет отправлять пользовательские данные в Microsoft 1
17.07.2015 Пользователи Windows 10 будут получать обновления ОС в принудительном порядке 1
09.07.2015 Microsoft пустит под нож больше половины модельного ряда смартфонов Lumia 1
08.07.2015 Microsoft списала активы Nokia 1
02.07.2015 Microsoft рассказала в подробностях, как будет происходить обновление до Windows 10 1
22.06.2015 Microsoft проговорилась о способе бесплатного получения Windows 10. Новые подробности 1
17.06.2015 Из Microsoft изгоняют топ-менеджеров. Среди жертв Стивен Элоп и Кирилл Татаринов 1
01.06.2015 Microsoft назвала дату выхода новой ОС и условия обновления. Скриншоты 1
18.05.2015 Microsoft обманула «пиратов»: Они не получат Windows 10 бесплатно 1
20.03.2015 Microsoft «подсадит» пиратов на Windows 10. Стали известны подробности бесплатного обновления 1
18.03.2015 Microsoft подарит бесплатную Windows 10 всем пиратам 1
21.01.2015 Windows 10 будет бесплатной 1

Публикаций - 56, упоминаний - 73

Myerson Terry упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 44
Google LLC 7168 8
Apple Inc - Эппл Рус 7729 5
Lenovo Group 1641 3
Yandex - Яндекс 4101 2
Microsoft Cloud and AI Platform 3 2
Facebook 3767 2
Microsoft Experiences and Devices 10 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS 76 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Canonical 168 1
SAP SE 3218 1
Samsung Electronics 5714 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Nvidia Corp 2036 1
United Technologies 3 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 176 1
Bang&Olufsen 83 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Automattic 17 1
App Annie 73 1
Verizon 372 1
Yahoo! 1103 1
Schneider Electric 409 1
HP Inc. 2930 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1221 1
Qualcomm Technologies 1003 1
Twitter 2204 1
Alibaba Group 298 1
LinkedIn 521 2
Uber Technologies 258 1
Uber 257 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 255 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 154 1
Конгресс США - Палата представителей США - House of Representatives 18 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 2
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
Microsoft Windows API 68 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2990 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
Microsoft Windows 10 6670 35
Microsoft Windows 8 1228 16
Microsoft Windows Phone OS 1472 15
Microsoft Windows 7 1662 13
Microsoft Store 229 8
Google Android 10751 6
Apple iOS 5742 6
Apple macOS X 905 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 4
Microsoft Surface - Планшет 305 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 3
Microsoft Windows 9 21 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 3
Linux OS 4272 3
Microsoft Azure 1171 3
Microsoft Windows 854 2
Microsoft Office 365 769 2
Microsoft Office 1948 2
Yahoo Privacy Dashboard 1 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2094 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Tumblr 40 1
Microsoft Azure IoT Hub 8 1
Microsoft Azure Stream Analytics 5 1
Microsoft Azure IoT Suite 7 1
Nvidia GeForce GTX 2079 1
Microsoft Windows Live 121 1
Microsoft Project Spartan 11 1
Microsoft Windows Holographic 6 1
Microsoft Cortana Intelligence Suite 9 1
Autodesk Stingray 2 1
Autodesk SketchBook 2 1
Apple iPad Pro 226 1
SAP Digital Boardroom 3 1
Microsoft Zune 90 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
Microsoft Exchange 684 1
Microsoft Hololens 63 1
Microsoft Azure Sphere 17 1
Myerson Terry - Мейерсон Терри 20 10
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 5
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 2
Guthrie Scott - Гатри Скотт 27 2
Jha Rajesh - Джа Раджеш 4 2
Panay Panos - Панай Панос 14 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
White Julia - Уайт Джулия 5 1
Shum Harry - Шам Гарри 1 1
Zander Jason - Зандер Джейсон 7 1
Mayer Marissa - Мейер Марисса 28 1
Kipman Alex - Кипман Алекс 7 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 10
Россия - Российская федерация - РФ 57617 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
Индия - Республика 2181 2
Украина 3389 2
Япония 2808 1
Нигерия - Федеративная Республика 113 1
Казахстан - Республика 2646 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
США - Аляска 30 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
Wikipedia - Википедия 278 2
Ars Technica 227 2
NYT - The New York Times 510 2
Business Insider 182 1
Engadget - Блог о технологиях 337 1
Yahoo Finance 18 1
Axios 6 1
Yahoo News 8 1
GeekWire 12 1
Quartz 17 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767146, в очереди разбора - 670831.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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