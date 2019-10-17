Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Myerson Terry
Майерсон Терри
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 56, упоминаний - 73
Myerson Terry упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11143 44
|Google LLC 7168 8
|Apple Inc - Эппл Рус 7729 5
|Lenovo Group 1641 3
|Yandex - Яндекс 4101 2
|Microsoft Cloud and AI Platform 3 2
|Facebook 3767 2
|Microsoft Experiences and Devices 10 2
|Microsoft Business Solutions Division - MBS 76 1
|Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
|Canonical 168 1
|SAP SE 3218 1
|Samsung Electronics 5714 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|Nvidia Corp 2036 1
|United Technologies 3 1
|Verizon Wireless - Cellco Partnership 176 1
|Bang&Olufsen 83 1
|Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
|Automattic 17 1
|App Annie 73 1
|Verizon 372 1
|Yahoo! 1103 1
|Schneider Electric 409 1
|HP Inc. 2930 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1221 1
|Qualcomm Technologies 1003 1
|Twitter 2204 1
|Alibaba Group 298 1
|Wikipedia - Википедия 278 2
|Ars Technica 227 2
|NYT - The New York Times 510 2
|Business Insider 182 1
|Engadget - Блог о технологиях 337 1
|Yahoo Finance 18 1
|Axios 6 1
|Yahoo News 8 1
|GeekWire 12 1
|Quartz 17 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767146, в очереди разбора - 670831.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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