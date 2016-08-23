Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
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Re/code
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 59
Re/code упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Google LLC 7198 20
|Microsoft Corporation 11226 13
|Apple Inc - Эппл Рус 7750 7
|Twitter 2204 5
|Samsung Electronics 5749 5
|Facebook 3768 5
|Nokia Corporation 2468 5
|Amazon Inc - Amazon.com 1478 3
|OPPO Electronics 222 2
|Micromax - Микромакс системс 39 2
|Nokia Networks 54 2
|HERE 63 2
|Meizu 125 2
|Foxconn - Hon Hai Precision Industry 305 2
|Oculus VR 48 2
|Acer Group 1381 2
|OnePlus - BBK Electronics 131 2
|Xiaomi 904 2
|Nokia Technologies 12 2
|HP - Hewlett-Packard 906 1
|Alcatel-Lucent Enterprise 340 1
|Nvidia Corp 2047 1
|Nest 23 1
|IBM 3575 1
|Nokia Siemens Networks 170 1
|Google X 33 1
|Eastman Kodak 102 1
|Polaroid 28 1
|Telefonica - Telefónica España 173 1
|AOL Inc 322 1
|HP Autonomy 54 1
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1120 1
|Deloitte - Делойт 187 1
|Tencent 93 1
|Lenovo Motorola 1029 1
|Sony 2438 1
|HP Inc. 2956 1
|Qualcomm Technologies 1007 1
|Lenovo Group 1643 1
|Yandex - Яндекс 4106 1
|Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 55 2
|Uber Technologies 258 1
|Tesla Motors 241 1
|Uber 257 1
|GM - General Motors 143 1
|МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
|The Verge - Издание 448 3
|The Wall Street Journal 710 2
|Bloomberg 786 2
|Mashable 116 2
|Forbes - Форбс 442 1
|FT - Financial Times 247 1
|The Register 357 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 1
|Business Insider 182 1
|Quartz 17 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770602, в очереди разбора - 674284.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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