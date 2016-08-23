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Re/code


23.08.2016 Oracle финансирует фонд по борьбе с Google 1
09.06.2016 Google затмил анонс Apple об увеличении выплат сторонним разработчикам 2
25.03.2016 Microsoft хочет профинансировать покупку Yahoo 1
27.01.2016 VMware объявила о крупном сокращении штата 1
18.12.2015 Атака акционеров: Раскрыты новые подробности миллионных растрат главы Yahoo Мариссы Майер 1
12.10.2015 Новый директор Twitter готовит масштабные увольнения 1
09.10.2015 BlackBerry грозится прекратить выпуск смартфонов 1
22.09.2015 Названы 5 главных проблем нового iPhone 6s 1
18.08.2015 Загадка смартфонной революции: Почему Google отложил выпуск модульного смартфона Ara 1
22.07.2015 На следующей неделе Nokia представит необычный продукт 3
01.07.2015 Google распознает на фото чернокожих людей как горилл 1
01.07.2015 Пользователи: Новая ОС от Apple «уничтожает батарею» в iPhone 1
30.06.2015 Microsoft продаст часть бизнеса Bing, около 1,3 тыс. сотрудников покинут компанию 3
19.06.2015 Nokia заявила о возвращении на рынок мобильников 1
04.06.2015 Роспуск команды Google Glass продолжается: проект покинул новый топ-менеджер 1
28.05.2015 Apple впервые явно подтвердила работу над автомобилем 1
20.04.2015 Nokia выпустит мобильник, который «сразит наповал» 5
16.04.2015 «Убийца Android» согласился распространять приложения Microsoft в своей сверхпопулярной прошивке 1
31.03.2015 HP потребовала $5,1 млрд компенсации от бывших топ-менеджеров проблемной Autonomy 1
17.02.2015 Барак Обама: Интернетом владеют США 1
13.02.2015 «Убийца флагманов» выпустил собственную ОС на основе Android 1
11.02.2015 Создатели альтернативной прошивки Android собирают армию против Google 3
22.12.2014 Boeing и BlackBerry выпустят смартфон с самоуничтожением 1
29.10.2014 YouTube и Vimeo готовятся ввести плату за просмотр видео 1
27.10.2014 Бывший ответственный за Android будет отвечать в Google почти за все 4
20.10.2014 Microsoft представит «умные часы» в течение нескольких недель 1
11.09.2014 Обнародовано время автономной работы «умных часов» Apple Watch 3
01.09.2014 Названа примерная цена «умных часов» Apple 2
28.08.2014 Apple представит «умные часы» менее, чем через 2 недели 2
15.08.2014 Близкий друг Марка Цукерберга уволился из Facebook после понижения 1
06.08.2014 Названа дата анонса iPhone 6 1
11.06.2014 Беспилотным автомобилям понадобятся небольшие суперкомпьютеры 1
04.06.2014 Смена приоритета: Android стал для Microsoft важнее собственной платформы 1
28.05.2014 Представлен беспилотный автомобиль Google без педалей и руля 1
17.04.2014 Yahoo хочет потеснить поиск Google в iPhone 2
01.04.2014 Yahoo хочет создать «убийцу» YouTube 1
31.03.2014 Один из ключевых разработчиков Windows и Office покидает Microsoft 1
19.03.2014 Тим Кук назвал бредом новую книгу об Apple 1
27.01.2014 Google покупает разработчика искусственного интеллекта за $400 млн 1
16.01.2014 Hewlett-Packard впервые после 3-летнего перерыва выпустила смартфоны 1

Публикаций - 40, упоминаний - 59

Re/code упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7198 20
Microsoft Corporation 11226 13
Apple Inc - Эппл Рус 7750 7
Twitter 2204 5
Samsung Electronics 5749 5
Facebook 3768 5
Nokia Corporation 2468 5
Amazon Inc - Amazon.com 1478 3
OPPO Electronics 222 2
Micromax - Микромакс системс 39 2
Nokia Networks 54 2
HERE 63 2
Meizu 125 2
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 305 2
Oculus VR 48 2
Acer Group 1381 2
OnePlus - BBK Electronics 131 2
Xiaomi 904 2
Nokia Technologies 12 2
HP - Hewlett-Packard 906 1
Alcatel-Lucent Enterprise 340 1
Nvidia Corp 2047 1
Nest 23 1
IBM 3575 1
Nokia Siemens Networks 170 1
Google X 33 1
Eastman Kodak 102 1
Polaroid 28 1
Telefonica - Telefónica España 173 1
AOL Inc 322 1
HP Autonomy 54 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1120 1
Deloitte - Делойт 187 1
Tencent 93 1
Lenovo Motorola 1029 1
Sony 2438 1
HP Inc. 2956 1
Qualcomm Technologies 1007 1
Lenovo Group 1643 1
Yandex - Яндекс 4106 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 55 2
Uber Technologies 258 1
Tesla Motors 241 1
Uber 257 1
GM - General Motors 143 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 145 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 73 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 170 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 1
Умные платформы 500 1
3G - Стандарт мобильной связи 3757 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 136 1
Google Android 10752 12
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 9
Apple iOS 5742 6
Cyanogen Mod 48 3
Apple iPad 3263 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Google Chrome - браузер 1119 2
Microsoft Windows 10 6691 2
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 39 2
Nokia N - серия 245 2
Meizu Flyme Android OS 40 2
Apple iPhone 6 547 2
Microsoft Bing 320 2
Google Gmail 611 2
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 176 2
Google YouTube - Видеохостинг 1742 2
BlackBerry Priv 9 1
HP TouchPad - серия планшетов 22 1
Microsoft Office 1954 1
VMware vCloud Air Network 34 1
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 1
Nvidia GeForce GTX 2090 1
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 1
Microsoft Azure 1171 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
VMware AirWatch 40 1
Microsoft Windows 864 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Microsoft Windows Live 122 1
Java - Язык программирования 1185 1
Google Project Ara 43 1
Cyanogen OS 19 1
Apple CarPlay 28 1
Amazon Kindle Fire - планшет 85 1
Microsoft Outlook 651 1
OpenVPN 31 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 312 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
Sushovan Hussain - Сушован Хуссейн 5 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 1
Suri Rajeev - Сури Раджив 18 1
Williams Jeff - Уильямс Джефф 13 1
Zunger Yonatan - Зунгер Йонатан 2 1
Lynch Mike - Линч Майк 7 1
Dorsey Jack - Дорси Джек 19 1
Apotheker Leo - Апотекер Лео 58 1
Chen John - Чен Джон 17 1
Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 47 1
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 39 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 5
Индия - Республика 2184 4
Германия - Федеративная Республика 3693 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
Пуэрто-Рико - Puerto Rico 39 2
США - Сан-Франциско 699 2
Канада 1321 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Австралия - Австралийский Союз 1133 1
Сингапур - Республика 811 1
США - Нью-Йорк 1105 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 1
Специальный административный район Гонконг 557 1
Италия - Итальянская Республика 1409 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Испания - Королевство 1262 1
США - Калифорния 984 1
Япония 2827 1
Новая Зеландия 294 1
Ливан - Ливанская Республика 44 1
США - Лос-Анджелес 294 1
Колумбия - Республика 137 1
Европа 3798 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
The Verge - Издание 448 3
The Wall Street Journal 710 2
Bloomberg 786 2
Mashable 116 2
Forbes - Форбс 442 1
FT - Financial Times 247 1
The Register 357 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 1
Business Insider 182 1
Quartz 17 1
Gartner 2200 1
NPD DisplaySearch 198 1
eMarketer 77 1
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Ключевых фраз выявлено - 770602, в очереди разбора - 674284.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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