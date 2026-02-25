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Geely Group Meizu Flyme Android OS

СОБЫТИЯ

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25.02.2026 Знаменитый конкурент Xiaomi и создатель первого в истории клона iPhone уничтожен спустя четверть века работы 2
13.05.2025 Xiaomi в опасности. Выпущен «убийца» Redmi Note за $110 с огромной батареей. Производитель любим россиянами 1
14.10.2024 В «Ситилинке» стартуют продажи смартфонов Meizu Note 21 и Note 21 Pro 1
12.01.2022 Создатели первого в истории клона iPhone выпустили супердешевый смартфон на Android 2
08.05.2020 Meizu создала дешевый ответ смартфонам-флагманам Samsung. Видео 1
01.11.2019 Главный конкурент Xiaomi вернулся в Россию и привез дешевые смартфоны 2
23.10.2019 Meizu выпустила мощный смартфон - «убийцу» дешевых флагманов Xiaomi. Цена 4
29.07.2019 Идет ко дну легендарный производитель смартфонов Meizu. Закрыты все магазины, уволена треть сотрудников 2
30.05.2019 В продажу поступил удешевленный более чем в два раза Android-флагман. Цена 2
20.02.2019 Новый Android будет разительно отличаться от прошлых. Что в нем нового? 1
29.12.2018 Смартфон Meizu Note 8 поступил в продажу в России 1
05.12.2018 Meizu объявила о старте продаж смартфона Meizu 16 в России. Цена 1
18.06.2018 Meizu объявила о старте продаж смартфонов Meizu 15 и 15 Lite в России. Цены 2
15.06.2018 Рассекречены характеристики Meizu 16, «клона» Samsung Galaxy S9 1
29.05.2018 Дешевый смартфон Meizu получил широкий экран и сдвоенную камеру. Цены 2
20.03.2018 Meizu объявила о старте продаж смартфона M6s в России 2
18.01.2018 Meizu возвращает "кружок" и убирает рамки 1
30.11.2017 В России стартовал предзаказ смартфонов Meizu M6 Note и Meizu M6. Цены 1
29.08.2017 Тройной сюрприз от Meizu 2
03.07.2017 Meizu выпустила 100-долларовый 4G-смартфон, отказавшись от своего бренда. Фото 2
08.06.2017 Meizu объявила о старте российских продаж бюджетного смартфона M5c. Цена 2
23.05.2017 Meizu представила бюджетный смартфон Meizu M5c 2
10.05.2017 Meizu разделилась на три разных бренда 4
15.02.2017 Знаменитый производитель клонов iPhone выпустил металлический смартфон за $100 1
16.01.2017 Самые популярные смартфоны 2016 года 2
09.12.2016 Meizu представила смартфон M5 Note в металлическом корпусе 2
28.11.2016 Обзор смартфона Meizu Pro 6: самый музыкальный флагман 2
05.09.2016 Производитель клонов iPhone выпустил недорогой гигантский смартфон. Фото 2
25.07.2016 Конец «убийцы Android». Из Cyanogen выгоняют разработчиков 1
06.06.2016 Производитель клонов iPhone начал продажи нового флагмана в России 2
26.05.2016 Телеграф, смартфон, Meizu 1
13.04.2016 Знаменитый производитель клонов iPhone выпустил первый в мире 10-ядерный смартфон 2
30.03.2016 Обзор смартфона Lenovo Vibe X3: хорошо звучит 1
02.03.2016 Обзор Huawei Honor 5X: великолепная пятерка 1
04.02.2016 Самые ожидаемые смартфоны 2016 года 1
15.12.2015 Девять самых производительных смартфонов 1
03.12.2015 Знаменитый производитель клонов iPhone начал продавать в России свой новый флагман 3
23.09.2015 Производитель клонов iPhone выпустил новый флагман 3
29.07.2015 Meizu представила компактный LTE-смартфон M2 Mini 1

Публикаций - 59, упоминаний - 89

Geely Group и организации, системы, технологии, персоны:

Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 58
Apple Inc 13156 21
Samsung Electronics 11065 18
Xiaomi - Сяоми 2232 15
Sony 6739 14
Huawei 4677 13
Google LLC 12690 8
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 7
Cirrus Logic Inc 57 6
BBK OnePlus 298 5
Microsoft Corporation 25775 5
Qualcomm Technologies 1974 5
MediaTek - Ralink 595 5
Lenovo Group 2447 4
LG Electronics 3735 4
BBK OPPO Electronics 484 4
ArcSoft - АркСофт 15 3
Cyanogen Mod 54 3
Телеком ИнфоПроект 6 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
HTC Corporation 1512 3
Micromax Systems - Микромакс системс 78 2
OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology 49 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Alibaba Group 473 2
X Corp - Twitter 2938 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 2
Canonical 221 2
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 80 2
Lenovo Motorola 3566 2
Tencent 190 2
LeEco - LeTV 61 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 1
Indiegogo 57 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 1
Монолит-Инфо 138 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Геометрия НПО 165 1
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 1
Redpoint Ventures 18 1
Volvo Cars 262 1
Geely Group - Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 54 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
CNIPA - China National Intellectual Property Administration - Китайское бюро патентов - Китайское национальное управление интеллектуальной собственности 8 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 59
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 43
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 42
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 35
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 34
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 29
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 26
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 26
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 25
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 22
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 22
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 21
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 20
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 19
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 19
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 19
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 17
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 16
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 16
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 15
Наушники - Headphones 4479 14
USB micro 974 14
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 13
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 12
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 12
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 11
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 11
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 11
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 10
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 624 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 10
USB OTG - On-The-Go - USB на ходу 235 10
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 9
SIM-card - Nano-SIM - Mini-SIM - Micro-SIM 335 9
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 9
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 9
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Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 19
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 15
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 15
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 14
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 150 14
Apple iPhone 6 4861 13
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 12
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MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 11
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 10
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