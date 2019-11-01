Главный конкурент Xiaomi вернулся в Россию и привез дешевые смартфоны
Meizu привезла в Россию трио новых для российского рынка Android-смартфонов, два из которых находятся в продаже в течение пяти-шести месяцев. У всех новинок на российском рынке есть более доступные аналоги, в том числе и от Xiaomi.
Новые-старые смартфоны
Компания Meizu вернулась в Россию после закрытия в первой половине 2019 г. российского представительства и привезла с собой три новых для российского рынка смартфона. Все новинки относятся к средне-бюджетному ценовому сегменту, а обязанности дистрибьютора на территории России возложены на компанию ELKO Group. Примечательно, что премьера этих смартфонов Meizu состоялась в России на три недели позже, чем в Украине – там их показали 12 октября 2019 г.
Meizu закрывала представительства не только в России, но и в ряде других стран на фоне финансовых проблем, которые носили глобальный характер и затронули даже родной для компании китайский рынок. В июле 2019 г. Meizu провела массовое сокращение сотрудников и закрыла часть фирменных магазинов на территории КНР.
Что Meizu привезла в Россию
Обновленная линейка смартфонов Meizu состоит из моделей M10, 16xs и Note9, из которых, фактически, новой можно назвать только M10 – с момента международного анонса двух других прошло около полугода. При этом M10 оказался еще и самым доступным в новом модельном ряду – Meizu, которая, как и Xiaomi, всегда славилась низкими ценами на свою продукцию, ничего не помешало установить на смартфоны не первой свежести сравнительно высокую цену.
Так, Meizu M10 вышел в России в единственной комплектации с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти и стоит 12 тыс. руб, а Note9 в версии с накопителем на 64 ГБ и оперативной памятью 4 ГБ предложен россиянам за 15 тыс. руб. Что до Meizu 16xs, то в российской рознице он вышел в модификациях с 64 и 128 ГБ встроенной памяти по цене 21 и 23 тыс. руб. соответственно. Объем оперативной памяти одинаковый – 6 ГБ.
Для сравнения, 23 октября 2019 г. Meizu выпустила в Китае сверхмощный флагманский смартфон 16T на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 855, который в минимальной комплектации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти стоит $282 (13,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 1 ноября 2019 г.
Переоценный Meizu 16xs
Премьера смартфона Meizu 16xs, самого дорогого в новой линейке, состоялась 30 мая 2019 г. Российская версия ничем не отличается от китайской, и на момент своего дебюта в базовой версии он стоил $245 (15,6 тыс. руб.), то есть на 5400 руб. дешевле, чем он стоит сейчас в России.
Стоимость 16xs включает в первую очередь экран AMOLED на 6,2 дюйма с разрешением Full HD+, который, по заверениям Meizu, занимает 90,29% площади фронтальной панели и охватывает 103% цветового пространства NTSC. В него встроен дактилоскоп mTouch со скоростью срабатывания 0,2 с, а сам мартфон построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 675 и обладает тройной камерой на тыльной панели.
В состав камеры вошли сенсоры 48 МП с диафрагмой f/1,7, 5 МП (f/1,9) и 8 МП (широкоугольная оптика, f/2,2). У камеры есть поддержка HDR и ночной режим, а фронтальный сенсор получил разрешение 16 МП и диафрагму f/2,2.
Meizu 16xs работает от батареи 4000 мАч с 18-ваттной быстрой зарядкой и весит 165 граммов при толщине 8 мм. По умолчанию на него установлена прошивка Android 9 Pie с оболочкой Flyme 7.3.
Нельзя не отметить, что в начале октября 2019 г. в российскую розницу поступил камерофон Xiaomi Redmi Note 8 Pro с четверной основной камерой на базе 64-мегапиксельного сенсора Samsung, построенный на игровом шестиядерном процессоре MediaTek Helio G90T. За младшую комплектацию смартфона (6 ГБ оперативной, 64 ГБ встроенной памяти) просят 18 тыс. руб., а модификация со 128 ГБ внутренней памяти стоит 20 тыс. руб.
Компактный Meizu Note 9
Meizu Note 9 вышел даже раньше 16xs, в марте 2019 г., по цене $208 (13,3 тыс. руб.) за 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Стоимость включает батарею 4000 мАч, экран, 6,2 дюйма Full HD+, занимающий 89,23% передней панели, двойную основную камеру с сенсором Samsung GM1 на 48 МП и вспомогательным датчиком на 5 МП, а также фронтальный 20-мегапиксельный модуль.
У смартфона есть поддержка быстрой 18-ваттной зарядки и процессор Qualcomm Snapdragon 675, и в целом по своим характеристикам и дизайну Meizu Note9 похож на Xiaomi Redmi Note 7, вышедший в России в марте 2019 г. и на момент публикации материала стоивший от 14 тыс. руб.
Новый Meizu M10
Самый доступный смартфон в новой линейке Meizu базируется на восьмиядерном процессоре Helio P25 компании MediaTek. Обладая всего 32 ГБ встроенной памяти, он поддерживает сменные накопители microSD до 128 ГБ, а его IPS-дисплей с диагональю 6,5 дюйма располагает разрешением HD+.
Фотокамера Meizu M10, несмотря на невысокую стоимость, тройная, однако высоким разрешением ее сенсоры похвастаться не могут – 13+2+2 МП. Фронтальный модуль здесь 8-мегапиксельный, и он располагается в каплевидном вырезе в экране, украшенном снизу массивным «подбородком». С завода М10 поставляется с фирменной прошивкой Flyme 7 поверх операционной системы Android 9 Pie, а система питания в нем реализована на базе аккумулятора 4000 мАч, но без ускоренной зарядки и с устаревшим разъемом microUSB 2.0.