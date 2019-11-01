Главный конкурент Xiaomi вернулся в Россию и привез дешевые смартфоны

Meizu привезла в Россию трио новых для российского рынка Android-смартфонов, два из которых находятся в продаже в течение пяти-шести месяцев. У всех новинок на российском рынке есть более доступные аналоги, в том числе и от Xiaomi.



Новые-старые смартфоны

Компания Meizu вернулась в Россию после закрытия в первой половине 2019 г. российского представительства и привезла с собой три новых для российского рынка смартфона. Все новинки относятся к средне-бюджетному ценовому сегменту, а обязанности дистрибьютора на территории России возложены на компанию ELKO Group. Примечательно, что премьера этих смартфонов Meizu состоялась в России на три недели позже, чем в Украине – там их показали 12 октября 2019 г.

Meizu закрывала представительства не только в России, но и в ряде других стран на фоне финансовых проблем, которые носили глобальный характер и затронули даже родной для компании китайский рынок. В июле 2019 г. Meizu провела массовое сокращение сотрудников и закрыла часть фирменных магазинов на территории КНР.

Что Meizu привезла в Россию

Обновленная линейка смартфонов Meizu состоит из моделей M10, 16xs и Note9, из которых, фактически, новой можно назвать только M10 – с момента международного анонса двух других прошло около полугода. При этом M10 оказался еще и самым доступным в новом модельном ряду – Meizu, которая, как и Xiaomi, всегда славилась низкими ценами на свою продукцию, ничего не помешало установить на смартфоны не первой свежести сравнительно высокую цену.

Meizu предприняла новую попытку захвата российского рынка смартфонов

Так, Meizu M10 вышел в России в единственной комплектации с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти и стоит 12 тыс. руб, а Note9 в версии с накопителем на 64 ГБ и оперативной памятью 4 ГБ предложен россиянам за 15 тыс. руб. Что до Meizu 16xs, то в российской рознице он вышел в модификациях с 64 и 128 ГБ встроенной памяти по цене 21 и 23 тыс. руб. соответственно. Объем оперативной памяти одинаковый – 6 ГБ.

Для сравнения, 23 октября 2019 г. Meizu выпустила в Китае сверхмощный флагманский смартфон 16T на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 855, который в минимальной комплектации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти стоит $282 (13,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 1 ноября 2019 г.

Переоценный Meizu 16xs

Премьера смартфона Meizu 16xs, самого дорогого в новой линейке, состоялась 30 мая 2019 г. Российская версия ничем не отличается от китайской, и на момент своего дебюта в базовой версии он стоил $245 (15,6 тыс. руб.), то есть на 5400 руб. дешевле, чем он стоит сейчас в России.

Meizu 16xs

Стоимость 16xs включает в первую очередь экран AMOLED на 6,2 дюйма с разрешением Full HD+, который, по заверениям Meizu, занимает 90,29% площади фронтальной панели и охватывает 103% цветового пространства NTSC. В него встроен дактилоскоп mTouch со скоростью срабатывания 0,2 с, а сам мартфон построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 675 и обладает тройной камерой на тыльной панели.

В состав камеры вошли сенсоры 48 МП с диафрагмой f/1,7, 5 МП (f/1,9) и 8 МП (широкоугольная оптика, f/2,2). У камеры есть поддержка HDR и ночной режим, а фронтальный сенсор получил разрешение 16 МП и диафрагму f/2,2.

Meizu 16xs работает от батареи 4000 мАч с 18-ваттной быстрой зарядкой и весит 165 граммов при толщине 8 мм. По умолчанию на него установлена прошивка Android 9 Pie с оболочкой Flyme 7.3.

Нельзя не отметить, что в начале октября 2019 г. в российскую розницу поступил камерофон Xiaomi Redmi Note 8 Pro с четверной основной камерой на базе 64-мегапиксельного сенсора Samsung, построенный на игровом шестиядерном процессоре MediaTek Helio G90T. За младшую комплектацию смартфона (6 ГБ оперативной, 64 ГБ встроенной памяти) просят 18 тыс. руб., а модификация со 128 ГБ внутренней памяти стоит 20 тыс. руб.

Компактный Meizu Note 9

Meizu Note 9 вышел даже раньше 16xs, в марте 2019 г., по цене $208 (13,3 тыс. руб.) за 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Стоимость включает батарею 4000 мАч, экран, 6,2 дюйма Full HD+, занимающий 89,23% передней панели, двойную основную камеру с сенсором Samsung GM1 на 48 МП и вспомогательным датчиком на 5 МП, а также фронтальный 20-мегапиксельный модуль.

Meizu Note9

У смартфона есть поддержка быстрой 18-ваттной зарядки и процессор Qualcomm Snapdragon 675, и в целом по своим характеристикам и дизайну Meizu Note9 похож на Xiaomi Redmi Note 7, вышедший в России в марте 2019 г. и на момент публикации материала стоивший от 14 тыс. руб.

Новый Meizu M10

Самый доступный смартфон в новой линейке Meizu базируется на восьмиядерном процессоре Helio P25 компании MediaTek. Обладая всего 32 ГБ встроенной памяти, он поддерживает сменные накопители microSD до 128 ГБ, а его IPS-дисплей с диагональю 6,5 дюйма располагает разрешением HD+.

Meizu M10

Фотокамера Meizu M10, несмотря на невысокую стоимость, тройная, однако высоким разрешением ее сенсоры похвастаться не могут – 13+2+2 МП. Фронтальный модуль здесь 8-мегапиксельный, и он располагается в каплевидном вырезе в экране, украшенном снизу массивным «подбородком». С завода М10 поставляется с фирменной прошивкой Flyme 7 поверх операционной системы Android 9 Pie, а система питания в нем реализована на базе аккумулятора 4000 мАч, но без ускоренной зарядки и с устаревшим разъемом microUSB 2.0.