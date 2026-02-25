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Geely Group Meizu Blue Charm

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.02.2026 Знаменитый конкурент Xiaomi и создатель первого в истории клона iPhone уничтожен спустя четверть века работы 1
12.01.2022 Создатели первого в истории клона iPhone выпустили супердешевый смартфон на Android 1
29.07.2019 Идет ко дну легендарный производитель смартфонов Meizu. Закрыты все магазины, уволена треть сотрудников 1
03.07.2017 Meizu выпустила 100-долларовый 4G-смартфон, отказавшись от своего бренда. Фото 2
10.05.2017 Meizu разделилась на три разных бренда 1
23.12.2014 Монстры из Азии: анонсированы два новых гигантских смартфона 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Geely Group и организации, системы, технологии, персоны:

Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 7
Huawei 4677 6
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 5
Apple Inc 13156 4
Xiaomi - Сяоми 2232 3
Samsung Electronics 11065 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 2
BBK OPPO Electronics 484 2
BBK OnePlus 298 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
Sony 6739 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 80 1
Indiegogo 57 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 1
Volvo Cars 262 1
Geely Group - Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 54 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 3
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 551 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Микрофон - Microphone 2809 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 891 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 1
USB micro 974 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 1
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 1
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 1
SIM-card - Nano-SIM - Mini-SIM - Micro-SIM 335 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1
Geely Group - Meizu Flyme Android OS 59 7
Google Android 15244 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
Geely Group - Meizu - Серия смартфонов 124 5
Geely Group - Meizu mBlu 7 3
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 163 3
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 150 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 2
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 2
Alibaba AliCloud - Linux AliOS - YunOS - Aliyun OS - Alibaba OS Business Group 20 2
SK hynix HI 2 1
Google Android 4.4 - Android KitKat 108 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 263 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 227 1
Google Android Auto 51 1
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 240 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPhone 5 783 1
Apple iPhone 2G 42 1
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 119 1
Tsinghua Holdings - UNISOC Tiger - чипсет 44 1
Nestle KitKat 165 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Apple iPhone 13 193 1
Huawei Ascend - серия смартфонов 87 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Wong Jack - Вонг Джек 9 2
Nan Li - Нань Ли 3 2
Yongxiang Bai - Юнсянь Бай 2 2
Zhang Huang - Чжан Хуан 3 2
Hansheng Hong - Ханьшен Хун 1 1
Yan Yang - Ян Янг 1 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 2
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Китай - Гуандун - Чжухай 11 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
GizmoChina 171 4
N+1 - Издание 188 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Counterpoint Research 110 1
CeBIT 614 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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