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Geely Group Meizu mBlu

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.02.2026 Знаменитый конкурент Xiaomi и создатель первого в истории клона iPhone уничтожен спустя четверть века работы 1
13.05.2025 Xiaomi в опасности. Выпущен «убийца» Redmi Note за $110 с огромной батареей. Производитель любим россиянами 1
23.12.2024 Несостоявшийся конкурент Xiaomi вернулся в Россию с супердешевым смартфоном с большим экраном. Цена 3
22.11.2024 Meizu mblu 21 поступает в продажу в России 2
01.02.2022 Россияне создали супердешевый смартфон с Android 11 1
12.01.2022 Создатели первого в истории клона iPhone выпустили супердешевый смартфон на Android 3

Публикаций - 7, упоминаний - 13

Geely Group и организации, системы, технологии, персоны:

Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 6
Apple Inc 13156 5
Xiaomi - Сяоми 2232 4
Huawei 4677 3
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 80 3
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 2
BBK OPPO Electronics 484 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 2
Google LLC 12690 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 2
BBK OnePlus 298 1
Samsung Electronics 11065 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 1
Blackton - Новая Линия 10 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
Gionee 22 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Volvo Cars 262 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Geely Group - Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 54 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 5
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 4
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 3
Наушники - Headphones 4479 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 3
Моноблок - Monoblock PC 1115 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 2
USB micro 974 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 2
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 2
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 2
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 624 2
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Google Android 15244 4
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 4
Geely Group - Meizu Flyme Android OS 59 4
Geely Group - Meizu - Серия смартфонов 124 3
Tsinghua Holdings - UNISOC Tiger - чипсет 44 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Geely Group - Meizu Blue Charm 7 3
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 2
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 227 2
Apple iPhone 13 193 2
SK hynix HI 2 1
Google Android 14 97 1
Google Android 15 79 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 1
Google - Gmail 1021 1
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 222 1
Google Android Go 50 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 163 1
Google Android Auto 51 1
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 1
Apple iPhone 2G 42 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 1
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 1
Geely Group - Meizu Note 8 1
BQ Tank - серия смартфонов 6 1
BQ - серия смартфонов 6 1
Apple iPhone 14 157 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 1
Английский язык 7030 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
GizmoChina 171 2
N+1 - Издание 188 1
Counterpoint Research 110 1
CeBIT 614 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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