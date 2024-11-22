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Meizu mblu 21 поступает в продажу в России

Компания Meizu сообщает о запуске на российский рынок новой линейки смартфонов Meizu mblu 21. Meizu mblu 21 доступны в трех цветах: «Океанический синий», «Титановый черный» и «Жемчужный белый». Новинки получили дисплей с частотой обновления 90 Гц и диагональю 6,79 дюйма.

За производительность отвечает процессор, выполненный по 12-нанометровому техпроцессу, а за работу без подзарядки – аккумулятор с емкостью 4900 мАч. Новинки также оснащаются до 6 ГБ оперативной памяти.

Meizu mblu 21 обладает системой из основной 13-мегапиксельной камеры и 8-мегапиксельной селфи-камеры, которая также поддерживает функцию разблокировки по лицу. Среди других возможностей защиты – сканер отпечатков пальцев, встроенный в боковую кнопку.

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Meizu
Meizu mblu 21

В России Meizu mblu 21 можно приобрести по ценам: 9990 руб. за версию 4/64 ГБ и 10990 руб. за модель 6/128 ГБ. Новинки доступны в онлайн-магазинах «Ситилинк», Ozon, «Яндекс.Маркет» и Wildberries.

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