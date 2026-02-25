Знаменитый конкурент Xiaomi и создатель первого в истории клона iPhone уничтожен спустя четверть века работы

Meizu готовится окончательно уйти с рынка смартфонов. Компания работает с 2003 г., и в течение многих лет она напрямую конкурировала с Xiaomi и другими топовыми брендами смартфонов. Именно Meizu выпустила первый в мире клон iPhone, притом сделала она это за три года до основания Xiaomi и за четыре года до выпуска первого смартфона Xiaomi Mi 1.

Минус один производитель

Китайская компания Meizu, в прошлом очень популярная в России, в ближайшей перспективе может полностью прекратить выпуск смартфонов. Как пишет портал Gizmochina, в подразделении Xingi Meizu, которое занимается разработкой новых мобильных устройств, грядет масштабная реструктуризация.

К тому же, по предварительной информации, Meizu отменила выпуск новых смартфонов серии 23. Сама компания к моменту выпуска материала это не подтверждала, но и не отрицала.

В сообщении, распространяемом на китайской платформе для нетворкинга Maimai, утверждается, что компания Xingji Meizu может закрыть свой бизнес по производству смартфонов, а связанные с ним подразделения могут быть подвергнуты массовым увольнениям.

Sc Li / Unsplash Meizu известна смелыми экспериментами с дизайном своих смартфонов

Отметим, что Meizu не является самостоятельной компанией. С 2022 г. она принадлежит китайской автомобильной компании Geely, в активе которого немало всемирно известных автомобильных брендов – Volvo, Polestar, Lotus, Smart и пр.

Не только «железо», но и софт

Meizu известна не только своими смартфонами и экспериментальными мобильниками, в том числе устройствами с двумя дисплеями, но и фирменным программным обеспечением. Ее телефоны с самых первых моделей работали на базе ОС Android с предустановленной поверх нее прошивкой Flyme.

Эта оболочка за годы существования обзавелась армией преданных поклонников. Весной 2024 г. появилась ее новая модификация под названием Flyme Auto, предназначенная для головных устройств в автомобилях на замену Android Auto и Apple Car Play. Осенью 2024 г. в Рунете появилась информация о готовящейся русификации Flyme Auto с поддержкой российских сервисов.

Теперь же Gizmochina пишет, что разработка Flyme Auto продолжится независимо от Meizu – команду, работающую над платформой, выделят в отдельную группу с новым руководителем, а сама платформа будет интегрирована в структуру поддерживаемой китайским автогигантом Geely компании Yikatong как часть более широкой автомобильной экосистемы.

Забота о бывших сотрудниках

В сообщении на платформе Maimai также говорится, что подразделения Meizu, не связанные с закрытием телефонного бизнеса, могут завершить реструктуризацию в марте 2026 г. Компания собирается уволить часть персонала.

Лишившимся работы сотрудникам, как сообщается, будет предложена компенсация по схеме N+1. Сотрудникам, владеющим акциями компании, необходимо будет индивидуально проконсультироваться с отделом кадров относительно дальнейших действий.

Неполная смерть из-за ИИ

Как пишет Gizmochina, одна из вероятных причин закрытия бизнеса Meizu по производству смартфонов – резкий взлет цен на оперативную память, равно как и на модули флеш-памяти. Эти компоненты есть во всех без исключения смартфонах, в том числе и в устройствах Meizu, и компания, по-видимому, не готова тратить большие суммы деньги них.

Судьба самого бренда Meizu пока не решена. Вероятно он будет сохранен для дальнейшего использования в экосистеме автоконцерна Geely.

Заметный игрок на рынке смартфонов

Meizu вышла на рынок смартфонов на четыре года раньше любимой россиянами Xiaomi – ее первенец Mi 1 увидел свет в 2011 г. Apple выпустила свой первый iPhone в 2007 г., а через несколько месяцев Meizu показала смартфон M8, ставший первым клоном iPhone в мире. Он работал на Windows CE 6 с модифицированной оболочкой – ОС Android в ее нынешнем виде еще не было, она вышла годом позже.

В марте 2008 г. Meizu предприняла попытку пробиться на международный рынок и привезла свой М8, переименованный в Mini One, на выставку CeBIT 2008 в Ганновере (Германия). Присутствие аппарата на мероприятии оказалось сопряжено со скандалом: по свидетельству сотрудников павильона, полиция изъяла на стенде экспозиционные материалы и рекламную литературу.

В 2010 г. компания Apple путем переговоров с Meizu добилась прекращения производства и продаж M8. По словам основателя Apple Стива Джобса (Steve Jobs), умершего в 2011 г., запрет был наложен потому, что Meizu украла у Apple идеи и интеллектуальную собственность.

Meizu была основана в 2003 г. и начала свой путь с выпуска портативных mp3-плееров. Стартовав со своим первым смартфоном М8 в 2007 г., она довольно быстро добилась мирового признания и стала открывать свои представительства в различных странах мира. Россия не стала исключением.

Установленный на смартфоне М8 интерфейс стал основой для прошивки Flyme, которая вышла в 2012 г.

В 2017 г. Meizu разделилась на три подразделения – одно из них продолжило заниматься разработкой и производством мобильных устройств и другой продукции под собственным брендом Meizu. Второе подразделение компании занялось выпуском бюджетных смартфонов под торговой маркой Blue Charm – по аналогии с торговой маркой смартфонов Honor, выпускаемых компанией Huawei. Третье подразделение компании курирует разработку и продвижение Flyme OS.

В 2019 г. Meizu столкнулась с масштабными финансовыми трудностями на фоне стремительного падения продаж. Она закрыла практически все свои магазины и уволила треть сотрудников, попутно лишившись одного из основателей и нескольких крупных разработчиков. Также были закрыты представительства в нескольких странах мира.

Meizu так и не смогла справиться с проблемами и в итоге была почти вытеснена с глобального рынка смартфонов. Но периодически она возвращается с новыми моделями – например, в декабре 2024 г. в России начались продажи смартфона Meizu mblu 21, а в мае 2025 г. Meizu выпустила смартфон Note 16 и его улучшенную версию с приставкой Pro.