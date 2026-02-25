Разделы

Meizu Blue Charm


СОБЫТИЯ

25.02.2026 Знаменитый конкурент Xiaomi и создатель первого в истории клона iPhone уничтожен спустя четверть века работы 1
12.01.2022 Создатели первого в истории клона iPhone выпустили супердешевый смартфон на Android 1
29.07.2019 Идет ко дну легендарный производитель смартфонов Meizu. Закрыты все магазины, уволена треть сотрудников 1
03.07.2017 Meizu выпустила 100-долларовый 4G-смартфон, отказавшись от своего бренда. Фото 2
10.05.2017 Meizu разделилась на три разных бренда 1
23.12.2014 Монстры из Азии: анонсированы два новых гигантских смартфона 1

Huawei 4303 5
Meizu Technology - DreamSmart Group 165 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 853 3
Samsung Electronics 10731 2
Xiaomi 2047 2
Apple Inc 12778 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 343 1
BBK OPPO Electronics 440 1
Sony 6643 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 74 1
Indiegogo 57 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5347 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25765 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12926 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21850 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2395 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9907 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27230 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5203 3
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 499 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14402 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9491 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6188 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8239 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26206 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2652 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2841 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4727 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14968 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25607 1
Микрофон - Microphone 2710 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2227 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2455 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2374 1
USB micro 971 1
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1133 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13081 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18948 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3749 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7723 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2390 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6337 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4153 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4847 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28992 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8232 1
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 799 1
SIM-card - Nano-SIM - Mini-SIM - Micro-SIM 320 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8413 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2382 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3020 1
Google Android 14850 6
Meizu Flyme Android OS 58 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7419 3
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 149 3
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 146 2
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2422 2
Meizu M - Серия смартфонов 50 2
Alibaba AliCloud - Linux AliOS - YunOS - Aliyun OS - Alibaba OS Business Group 20 2
Meizu mBlu 4 1
SK hynix HI 1 1
Meizu E - серия смартфонов 1 1
Meizu A - серия смартфонов 1 1
Google Android 4.4 - Android KitKat 108 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1183 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 528 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 259 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 277 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 221 1
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 239 1
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 422 1
Apple iPhone 6 4862 1
Apple iPhone 5 782 1
Apple iPhone 2G 41 1
Meizu - Серия смартфонов 53 1
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 114 1
Tsinghua Holdings - UNISOC Tiger - чипсет 42 1
Meizu Zero - Серия смартфонов 2 1
Nestle KitKat 165 1
Apple iPhone 13 180 1
Huawei Ascend - серия смартфонов 87 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1025 2
Wong Jack - Вонг Джек 9 2
Nan Li - Нань Ли 3 2
Yongxiang Bai - Юнсянь Бай 2 2
Zhang Huang - Чжан Хуан 3 2
Hansheng Hong - Ханьшен Хун 1 1
Yan Yang - Ян Янг 1 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18410 6
Россия - РФ - Российская федерация 158861 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 1
Китай - Гуандун - Чжухай 11 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26111 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2969 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1315 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4950 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55218 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11468 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1184 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7619 1
GizmoChina 158 3
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Counterpoint Research 102 1
CeBIT 613 1
