Получите все материалы CNews по ключевому слову
Meizu Blue Charm
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Meizu Blue Charm и организации, системы, технологии, персоны:
|Jobs Steve - Джобс Стив 1025 2
|Wong Jack - Вонг Джек 9 2
|Nan Li - Нань Ли 3 2
|Yongxiang Bai - Юнсянь Бай 2 2
|Zhang Huang - Чжан Хуан 3 2
|Hansheng Hong - Ханьшен Хун 1 1
|Yan Yang - Ян Янг 1 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18410 6
|Россия - РФ - Российская федерация 158861 2
|Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 1
|Китай - Гуандун - Чжухай 11 1
|GizmoChina 158 3
|CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421566, в очереди разбора - 726479.
Создано именных указателей - 190937.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.