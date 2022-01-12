Создатели первого в истории клона iPhone выпустили супердешевый смартфон на Android

Компания Meizu пытается вернуться на рынок смартфонов с новой моделью mBlu 10. Это бюджетный моноблок начального уровня, сотканный из противоречий. У него большой экран, но с широкими рамками и низкими разрешением, внушительной емкости батарея, но без быстрой зарядки. Но стоит он при этом меньше 8300 руб.

Meizu возвращается

Китайская компания Meizu, в свое время создавшая первый клон Apple iPhone в мире, анонсировала ультрабюджетный смартфон mBlu 10 на базе Android. Компания известна не только своими аппаратами, похожими на Apple, но и в прошлом весьма серьезной заявкой на победу над Xiaomi.

Как и Xiaomi, Meizu раньше тоже делала ставку на недорогие, но качественные и производительные мобильники, а также активно развивала флагманские устройства и собственную оболочку Flyme, которую противопоставляла MIUI от Xiaomi. Однако сейчас о компании почти ничего не слышно, и mBlu 10 – это ее попытка вернуться хотя бы на рынок бюджетных мобильников.

Новый mBlu 10 характеризуется в первую очередь своим большим экраном, по размерам лишь едва уступающим оному в iPhone 13 Pro Max. Также смартфон наделен аккумулятором, емкость которого выше в сравнении с большинством современных смартфонов.

Возможно, Meizu не ограничится одним mBlu 10 и выпустит еще несколько моделей в обозримом будущем

В базовой комплектации mBlu 10 стоит 699 юаней (8210 руб. по курсу ЦБ на 12 января 2022 г.) и поставляется с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Версия на 4/128 ГБ обойдется 799 юаней (9380 руб.), а за 6/128 ГБ нужно будет заплатить 899 юаней (10,6 тыс. руб.).

Все цены актуальны для рынка Китая, где mBlu 10 уже доступен для предзаказа в черном, белом и зеленом цветах пластикового корпуса. Сроки появления смартфона за пределами КНР не установлены.

Сэкономили почти на всем

Смартфон mBlu 10 – это возвращение не только самой Meizu, но и ее серии бюджетных аппаратов Blue Charm. В данном случае компании пришлось существенно снизить характеристики ряда компонентов мобильника, чтобы при относительно современных объемах памяти удержать цену на столь низком уровне.

Например, экран в mBlu 10 – это IPS-матрица с крупной диагональю 6,62 дюйма. Однако не менее крупными являются ее рамки сверху и снизу и каплевидный вырез под фронтальную камеру. В большинстве современных смартфонов производители от него отказались в пользу менее заметного круглого отверстия. Разрешение экрана составляет 1600х720 точек, что соответствует формату HD+, а частота обновления равна стандартным 60 Гц.

Черный и белый оттенки лишены граниента

При разработке смартфона Meizu отдала предпочтение процессору компании SpreadTrum, известной своими недорогими CPU. В 2018 г. она сменила название на Unisoc. Новый mBlu 10 построен на процессоре Tiger T310. Это чип образца апреля 2019 г., сочетающий в себе одно производительное ядро Cortex A75 на частоте до 2 ГГц и еще три энергоэффективных ядра Cortex A53. Их частота не превышает 1,8 ГГц. Процессор выпускается по 12-нанометровой топологии.

Разряжается медленно, заряжается долго

В mBlu 10 установила батарею емкостью 5000 мАч. Это больше, чем у любого из самых современных iPhone, да и среди Android-смартфонов такая АКБ встречается не очень часто.

За счет немалой емкости аккумулятора смартфон, предположительно, будет способен продержаться несколько дней на одном заряде. Точных данных о его автономности Meizu пока не приводит.

В то же время нет официальных данных и о наличии в mBlu 10 быстрой подзарядки. Как пишет профильный ресурс GizmoChina, смартфон поддерживает лишь 10-ваттную медленную по современным меркам зарядку. Это также может указывать на наличие у mBlu 10 устаревшего интерфейса microUSB 2.0, так как 10 Вт – как раз предельное значение для него.

Прочие характеристики

В экранном вырезе смартфона Meizu mBlu 10 находится 8-мегапиксельная камера на базе матрицы Hynix HI846. Тыльный модуль сочетает в себе три сенсора – пару 2-мегапиксельных и основной на 48 МП. Это датчик Samsung S5KGM2.

Сзади mBlu 10 выглядит как современный флагманский смартфон

Смартфон поддерживает сети от второго до четвертого поколений (модуль 5G не предусмотрен). В наличии отдельный 3,5-миллиметровый вход под проводную гарнитуру, модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, а также операционная система Android 11 и прошивка Flyme 9.

Что такое геокластер и чем он может быть полезен владельцам бизнеса Бизнес

В телефоне реализована поддержка карт microSD до 256 ГБ, есть ИК-сенсор для управления домашней электроникой. Meizu mBlu 10 весит 201 грамм при толщине 9,3 миллиметра.

Репутация и история Meizu

Meizu заслужила в СМИ репутацию «производителя клонов iPhone», так как была первым в истории производителем, скопировавшим в своей продукции дизайн мобильников Apple. Свой первый «клон» она представила в начале 2007 г. На тот момент со дня премьеры оригинального iPhone прошло меньше месяца. В 2010 г. это вылилось в обвинение Meizu в краже идей и интеллектуальной собственности. Его выдвинул лично основатель Apple Стив Джобс (Steve Jobs).

Meizu была основана в 2003 г., и первоначально она выпускала лишь портативные MP3-плееры. Свой первый смартфон под названием М8 она выпустила в 2007 г, и работал он на Windows CE с модифицированным интерфейсом, та как Android на тот момент в своем нынешнем «смартфонном» исполнении еще не существовал. Эта оболочка позже легла в основу знаменитой прошивки Flyme.

M8, первый смартфон Meizu

Первые серьезные проблемы у Meizu начались в 2017 г., когда компания раскололась на три отдельных подразделения. Одно из них продолжило выпускать различную технику под основным брендом Meizu. Второе подразделение компании занялось производством бюджетных мобильников Blue Charm. В задачи третьей компании вошли разработка и продвижение Flyme.

Что нужно знать при выборе ВКС Рынок видеоконференцсвязи 2021

В последующие месяцы дела компании шли еще хуже, хотя она еще пыталась делать оригинальные устройства. К примеру, в начале 2019 г. она показала смартфон Zero без единого разъема.

Zero явно появился слишком рано - мир не был готов к таким смартфонам

В конце июля 2019 г. Meizu резко сократила штат, уволив 30% сотрудников. Этому предшествовал уход из компании влиятельных фигур. После череды увольнений в Meizu осталось около 1000 сотрудников. Больше всего от сокращений пострадал отдел маркетинга.

Тогда же компания закрыла почт все свои магазины по всему миру. В 2016 г. их было более 2700, а к августу 2019 г. вся сеть состояла из пяти-шести в каждой провинции Китая. Российское подразделение тоже было закрыто.

С тех пор Meizu перестала бороться с Xiaomi за лидерство на рынке смартфонов. По данным CounterPoint за III квартал 2021 г. Она не входила даже в топ-5 производителей. В нем числились Samsung (доля мирового рынка 20%), Apple (14%), Xiaomi (13%), а также Oppo и Vivo (по 10%). Остальные десятки производителей делили между собой оставшиеся 33% рынка.